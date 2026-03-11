  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  «Зимой невозможно играть в футбол! У нас один в РФС сказал, что нужна система «осень-весна». Зачем? Вся Скандинавия играет «весна-осень». Пономарев о календаре РПЛ
122

«Зимой невозможно играть в футбол! У нас один в РФС сказал, что нужна система «осень-весна». Зачем? Вся Скандинавия играет «весна-осень». Пономарев о календаре РПЛ

Владимир Пономарев о календаре РПЛ: зимой невозможно играть в футбол.

Бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев призвал отказаться от системы «осень-весна» в российском футболе. 

РПЛ стала использовать систему «осень-весна» после переходного сезона-2011/12. Президентом РФС тогда был Сергей Фурсенко

«Краснодар» вот «Рубину» проиграл, 13–15 градусов мороза было. Зимой невозможно играть в футбол! Был у нас один, в Российском футбольном союзе… Видите ли, он сказал, что нужно проводить чемпионат по системе «осень-весна».

Зачем? Вся Скандинавия играет «весна-осень». Весной начали, осенью закончили, вручили призы лучших игроков, разошлись на отдых на зиму. У нас же наоборот все.

Летом обычно наплыв публики, благоприятные условия. А летом мы отдыхаем», – сказал Пономарев.

«Краснодар» проиграл в мороз. Нет отрыва от «Зенита»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: NEWS.ru
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
Владимир Алексеевич Пономарев
календарь
logoРубин
logoРФС
logoСергей Фурсенко
logoвысшая лига Норвегия
logoвысшая лига Швеция
122 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Полностью согласен, себя обмануть можно но природу не обманешь. У нас большая часть страны в условиях где зима с осени до весны а в марте еще снег и морозы, какой тут футбол... При этом разрыв между осенней и весенней частью огромен, весной выходят играть другие команды (что тоже полное говно)
Ответ Predator777
Комментарий скрыт
Ответ Dizzod
Комментарий скрыт
Можно, только нахуа?
Есть у нас такой товарищ Гинер, он в своё время больше всех орал за сегодняшнюю систему!
Ответ Александр Тараканов
А остальные послушно выполняли его волю? У людей память короткая, видимо. Ну будем вместо 19 тура играть 1 тур в начале марта, что изменится? 2009 - старт 14 марта, 2008 - 14 марта, 2007 - вообще 10 марта.
Ответ Arthur Nowack
В те года первые матчи старались проводить в южных регионах!
Надо заканчивать этот эксперимент и возвращаться к весна осень. Супер странно когда у тебя в середине турнира перерыв больше, чем между турнирами. Ну и погода конечно же тоже фактор.
Про все годы не скажу, помню год, когда меня забрали в ментуру (не последний раз). Первый тур, 12 марта 1997 года. Динамо - ЦСКА 2:0. Терехин и Гордеев забили. Так что играли также тогда. Другое дело, что перерыв три месяца между кругами это нонсенс. Я бы вернул всё назад именно по этой причине, а не из-за погоды.
Ответ Pertinax Gandi
Начали в середине июля, заканчивают в середине мая. Где 3 месяца? Тем более во время ЧМ никто и нигде не играет
Ответ Кирилл Шарапов
во время ЧМ играют во многих чемпионатах весна-осень, правда, мало
Играть в мороз это издевательство над футболом и игроками
Ответ Николай Будько_1116572178
В первую очередь - на болельщиками
Зачем вот играли в Казани, ну для кого это????
Ответ Иван1984
Самое забавное, что такой вопрос можно задать в любое время года ))
Ответ Иван1984
А типа при "весна-осень" в марте бы не играли в Казани?
Странные вы ребята, которые говорят, что зимой играть плохо. А то по весна-осень зимой не играют) Летний перерыв и так раз в два года из-за чемпионатов мира и Европы был, а в последнее время даже до перехода каждый год был. По сути, просто поменяли местами круги, но зато теперь решающие матчи играются в лучшую погоду и на лучших полях, а участники еврокубков не ждут целый год. И разговоров про то, сейчас еврокубков нет - не надо. Это вообще другая тема.
Ответ sancho81
Участники еврокубков уж пятый год ждут )
Ответ sancho81
Календарной зимой по весне-осени вообще не играли, летний перерыв тоже можно делать меньше во время ЧМ-ЧЕ, то, что в последнее время даже без ЧМ каждый год перерыв был, очередной бред календаря. Матчи нужно (желательно) играть любые на хороших полях, не важно, "решающие" или "не решающие", и вообще это зависит от календаря во многом. Ждать 7 месяцев перед еврокубками - вообще не вижу проблемы, можно спокойно готовиться к евросезону.
Пономарев-то ладно. Он мог забыть некие детали - ему ж 86 лет, а вот почему их забыли люди из комментов, топящие за весну-осень, загадка.
2 раза за 4 года проходят Евро и ЧМ. Чемпионат России в эти сезоны останавливался в середине мая, а возобновлялся только в первой половине июля. Да и без ЧМ и Евро всегда была месячная пауза летом.
Снег и мороз были и в ноябре, и марте. А ещё была дикая жара в июне-июле.
Что теперь, играть только в мае и сентябре, когда ни холодно, ни жарко?
Ответ Денис Гавриличев
Так именно сейчас мы и играем в дикую жару, т.к. новый чемпионат стартует в середине июля, в самую жару.
Осень-весну продавил Гинер, имевший в тот момент большой вес в РФС, а также Газзаев агитировал за это на каждом углу! Им и "спасибо"! ))
Хоть кто-то мне объясните, при системе весна-осень неужели первый тур не стартовал в начале марта, а последний не проходил в конце ноября?
Как смена кругов помешает быть морозу -15 в Казани 8 марта?
Как смена кругов помешает морозам и снегопадам в ноябре по всей стране?
Ответ schwein
в начале марта не стартовал, стартовал в десятых числах
смена кругов позволит не играть 8 марта, а если мороз будет и позднее 8 марта, то смена кругов позволит лучше составлять календарь, чтобы Рубин играл на более теплых стадионах в марте
смена кругов позволит не играть во время наиболее сильных морозов и снегопадов, ведь в декабре холоднее, чем в ноябре
Ответ Моутиньо оформляет 40
А сейчас что мешает рубину играть на более теплых стадионах в марте. И кстати более теплые это какие?
У нас на всю РПЛ условно теплые это Питер, Краснодар и Сочи. Даже в Ростове история помнит мартовские морозы и огород.
Аналогично про ноябрь и декабрь, разница в 1-2 недели (финиширует 20 ноября или 6 декабря) вообще не даёт никакой гарантированной защиты от непогоды. А на уровне средних величин это разница 2-3 градуса, 0 или -3, снова не является чем то существенным.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
9 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
14 минут назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
25 минут назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
43 минуты назад
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала победило «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
сегодня, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
47 минут назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
57 минут назад
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
Рекомендуем