«Зимой невозможно играть в футбол! У нас один в РФС сказал, что нужна система «осень-весна». Зачем? Вся Скандинавия играет «весна-осень». Пономарев о календаре РПЛ
Бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев призвал отказаться от системы «осень-весна» в российском футболе.
РПЛ стала использовать систему «осень-весна» после переходного сезона-2011/12. Президентом РФС тогда был Сергей Фурсенко.
«Краснодар» вот «Рубину» проиграл, 13–15 градусов мороза было. Зимой невозможно играть в футбол! Был у нас один, в Российском футбольном союзе… Видите ли, он сказал, что нужно проводить чемпионат по системе «осень-весна».
Зачем? Вся Скандинавия играет «весна-осень». Весной начали, осенью закончили, вручили призы лучших игроков, разошлись на отдых на зиму. У нас же наоборот все.
Летом обычно наплыв публики, благоприятные условия. А летом мы отдыхаем», – сказал Пономарев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: NEWS.ru
Материалы по теме
2 раза за 4 года проходят Евро и ЧМ. Чемпионат России в эти сезоны останавливался в середине мая, а возобновлялся только в первой половине июля. Да и без ЧМ и Евро всегда была месячная пауза летом.
Снег и мороз были и в ноябре, и марте. А ещё была дикая жара в июне-июле.
Что теперь, играть только в мае и сентябре, когда ни холодно, ни жарко?
Как смена кругов помешает быть морозу -15 в Казани 8 марта?
Как смена кругов помешает морозам и снегопадам в ноябре по всей стране?
смена кругов позволит не играть 8 марта, а если мороз будет и позднее 8 марта, то смена кругов позволит лучше составлять календарь, чтобы Рубин играл на более теплых стадионах в марте
смена кругов позволит не играть во время наиболее сильных морозов и снегопадов, ведь в декабре холоднее, чем в ноябре
У нас на всю РПЛ условно теплые это Питер, Краснодар и Сочи. Даже в Ростове история помнит мартовские морозы и огород.
Аналогично про ноябрь и декабрь, разница в 1-2 недели (финиширует 20 ноября или 6 декабря) вообще не даёт никакой гарантированной защиты от непогоды. А на уровне средних величин это разница 2-3 градуса, 0 или -3, снова не является чем то существенным.