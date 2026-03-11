«Зимой невозможно играть в футбол! У нас один в РФС сказал, что нужна система «осень-весна». Зачем? Вся Скандинавия играет «весна-осень». Пономарев о календаре РПЛ

Владимир Пономарев о календаре РПЛ: зимой невозможно играть в футбол.

Бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев призвал отказаться от системы «осень-весна» в российском футболе.

РПЛ стала использовать систему «осень-весна» после переходного сезона-2011/12. Президентом РФС тогда был Сергей Фурсенко .

«Краснодар» вот «Рубину » проиграл, 13–15 градусов мороза было. Зимой невозможно играть в футбол! Был у нас один, в Российском футбольном союзе… Видите ли, он сказал, что нужно проводить чемпионат по системе «осень-весна».

Зачем? Вся Скандинавия играет «весна-осень». Весной начали, осенью закончили, вручили призы лучших игроков, разошлись на отдых на зиму. У нас же наоборот все.

Летом обычно наплыв публики, благоприятные условия. А летом мы отдыхаем», – сказал Пономарев.

