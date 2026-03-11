  • Робинсон о замене Кински на 17-й минуте: «Эгоистичный поступок Тудора, никогда такого не видел. Это попытка самосохранения тренера без учета интересов молодого вратаря»
Робинсон о замене Кински на 17-й минуте: «Эгоистичный поступок Тудора, никогда такого не видел. Это попытка самосохранения тренера без учета интересов молодого вратаря»

Робинсон о замене Кински на 17-й минуте: эгоистичный поступок Тудора.

Бывший вратарь «Тоттенхэма» и сборной Англии Пол Робинсон раскритиковал главного тренера лондонцев Игора Тудора за замену на 17-й минуте голкипера Антонина Кински в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:5).

22-летний чех совершил две ошибки и пропустил три гола к моменту, когда его решили заменить на Гульельмо Викарио, итальянец пропустил через 5 минут после выхода на поле.

«Тренер, безусловно, не помог ему. Никто не поймет, в каком он состоянии – это может сделать только вратарь. На этой позиции очень одиноко.

Для Кински это сокрушительный удар. Я бы не удивился, если бы он заплакал. С этим очень трудно справиться.

Это эгоистичный поступок со стороны тренера – он знает, что долго здесь не задержится. За всю карьеру я такого никогда не видел. Это явно попытка самосохранения без учета интересов молодого вратаря», – сказал Робинсон.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
По его логике, нужно было ставить интересы вратаря выше интересов команды?
По его логике, нужно было ставить интересы вратаря выше интересов команды?
Вратарь - часть команды. Отвернувшись от него физрук показал остальной команде, что в следующий раз то же самое ждет других игроков.
Вратарь - часть команды. Отвернувшись от него физрук показал остальной команде, что в следующий раз то же самое ждет других игроков.
От тех кто не попадает 2 раза по мячу за 15 минут и это приводит к двум голам действительно стоит отворачиваться
Да там скорее вратаря надо было спасать, еще пару ошибок по такой игре и до нервного срыва можно довести
Да там скорее вратаря надо было спасать, еще пару ошибок по такой игре и до нервного срыва можно довести
Какой угар! В одной ветке все согласны с решением Тудора (все в лайках)
В другой ветке все не согласны (все в лайках)
Какой угар! В одной ветке все согласны с решением Тудора (все в лайках) В другой ветке все не согласны (все в лайках)
Ну у людей действительно могут быть разные мнения на этот счет. С другой стороны, это же Спортс... Здесь регулярно бывает, что один и тот же пользователь оставляет один и тот же коммент в одной и той же ветке (то ли глюк сайта, то ли пользователю очень важно обязательно несколько раз высказать свою идентичную позицию): на одном 20 плюсов, на другом ( абсолютно таком же) 25 минусов...
Мне кажется, заменой он его просто добил, а не помог
Надо было ждать что бы он 10 пропустил?:)
Надо было ждать что бы он 10 пропустил?:)
Вот вот
Зачем Кински травмироаать до конца? Мне в этом плане НХЛ нравится.если вратарь поплыл
И не его день. То лучше заменить.вспоминаю Руа и его 9 голов пропущенных.а тренер не менял. Патрик плсле этого просто потребовал обмена.вратарь это особоя психология.и добивать его нельзя
Тудор конечно физрук знатный, ошибся выпустив молодого вратаря на такую игру. Но здесь не центр психологической помощи, это плейофф самого престижного турнира. Много ошибаешься - другие будут играть вместо тебя. Жестко, но на таком уровне твои психологические страдания никого не волнуют.
какие все нежные. Просто нет слов. А есть еще тысячи игроков, которые вообще не попадают в составы таких команд. Может, они тоже плачут там по домам, включая Лигу Чемпионов по телевизору и думая, что они могли быть там. А представляете сколько мечтают о том, чтобы их хотя бы раз выпустили в составе в плей-офф ЛЧ? Нет, парню мы сочувствуем, верим, что расстроился. Но это какой-то прям "ЖВВ" уже начался. Жизни вратарей важны.
Господи, ну заменил и заменил. Парняга реально поплыл, и неизвестно, чем бы там все закончилось, с учетом того, с какой скоростью залетали голы.
Там дело совсем в другом. В самом тренере, которого там быть не должно.
https://www.youtube.com/watch?v=mZkqk-3YjOI

Робинсон продолжил играть после этой ошибки - и в след матчах, но поплыл после нее фактически. И спустя год провел последний матч в сборной
https://www.youtube.com/watch?v=mZkqk-3YjOI Робинсон продолжил играть после этой ошибки - и в след матчах, но поплыл после нее фактически. И спустя год провел последний матч в сборной
А в чем его ошибка? Еще в детской школе учат - нельзя катить вратарю в створ ворот. Это больше вопрос к невиллу. Опытный игрок, 68 минута матча, он что не видит что поле огород? Катни вратарю но левее (глазами невилла), или развернись в бровку и дай длинную по флангу.
https://www.youtube.com/watch?v=mZkqk-3YjOI Робинсон продолжил играть после этой ошибки - и в след матчах, но поплыл после нее фактически. И спустя год провел последний матч в сборной
Против Хорватии, по совпадению…
Ну оставил бы он этого молодого вратаря, он пропустил бы не 3, а 7, лучше бы молодому вратарю стало бы?
Что так себя закопает за замену на 17й минуте, что так закопал бы пропустив 7.
Это профессиональный игрок за десятку, а не ДЮСШ. Можно было ожидать от него того, что не выручит, но уж не по привозу раз в 10 минут...
