Робинсон о замене Кински на 17-й минуте: «Эгоистичный поступок Тудора, никогда такого не видел. Это попытка самосохранения тренера без учета интересов молодого вратаря»
Бывший вратарь «Тоттенхэма» и сборной Англии Пол Робинсон раскритиковал главного тренера лондонцев Игора Тудора за замену на 17-й минуте голкипера Антонина Кински в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:5).
22-летний чех совершил две ошибки и пропустил три гола к моменту, когда его решили заменить на Гульельмо Викарио, итальянец пропустил через 5 минут после выхода на поле.
«Тренер, безусловно, не помог ему. Никто не поймет, в каком он состоянии – это может сделать только вратарь. На этой позиции очень одиноко.
Для Кински это сокрушительный удар. Я бы не удивился, если бы он заплакал. С этим очень трудно справиться.
Это эгоистичный поступок со стороны тренера – он знает, что долго здесь не задержится. За всю карьеру я такого никогда не видел. Это явно попытка самосохранения без учета интересов молодого вратаря», – сказал Робинсон.
Замена вратаря на 17-й минуте ЛЧ – Антонина Кински за два привоза с «Атлетико»! Бывает ли хуже?
В другой ветке все не согласны (все в лайках)
Зачем Кински травмироаать до конца? Мне в этом плане НХЛ нравится.если вратарь поплыл
И не его день. То лучше заменить.вспоминаю Руа и его 9 голов пропущенных.а тренер не менял. Патрик плсле этого просто потребовал обмена.вратарь это особоя психология.и добивать его нельзя
Там дело совсем в другом. В самом тренере, которого там быть не должно.
Робинсон продолжил играть после этой ошибки - и в след матчах, но поплыл после нее фактически. И спустя год провел последний матч в сборной
Что так себя закопает за замену на 17й минуте, что так закопал бы пропустив 7.