5:2 – крупнейшая победа «Атлетико» в плей-офф ЛЧ. Мадридцы при Симеоне не проиграли ни одного из 20 матчей на вылет на своем поле
«Атлетико» одержал крупнейшую победу в плей-офф ЛЧ.
«Атлетико» еще ни разу не проигрывал на своем поле в плей-офф Лиги чемпионов при Диего Симеоне.
Сегодня мадридцы разгромили «Тоттенхэм» (5:2) в 1/8 финала. Это крупнейшая победа клуба в матчах на выбывание в этом турнире.
Испанский клуб 20 раз играл на своем поле в плей-офф за время работы Симеоне на посту главного тренера. За это время одержано 14 побед, 6 раз «Атлетико» сыграл вничью.
Ответная игра с «Тоттенхэмом» пройдет 18 марта.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
Да, только Челси проиграли, но там ьыло считай нейтральное поле из-за ковид ограничений. Тогда АТм два раза на выезде считай играл
Атлетико весёлая, качельная команда в этом сезоне 😁👌🏼
На метрополитано всем безумно сложно, вот в гостях Атлетико действительно слабее
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем