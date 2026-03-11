5:2 – крупнейшая победа «Атлетико» в плей-офф ЛЧ. Мадридцы при Симеоне не проиграли ни одного из 20 матчей на вылет на своем поле

«Атлетико» одержал крупнейшую победу в плей-офф ЛЧ.

«Атлетико» еще ни разу не проигрывал на своем поле в плей-офф Лиги чемпионов при Диего Симеоне .

Сегодня мадридцы разгромили «Тоттенхэм» (5:2) в 1/8 финала. Это крупнейшая победа клуба в матчах на выбывание в этом турнире.

Испанский клуб 20 раз играл на своем поле в плей-офф за время работы Симеоне на посту главного тренера. За это время одержано 14 побед, 6 раз «Атлетико » сыграл вничью.

Ответная игра с «Тоттенхэмом » пройдет 18 марта.