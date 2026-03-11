  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 5:2 – крупнейшая победа «Атлетико» в плей-офф ЛЧ. Мадридцы при Симеоне не проиграли ни одного из 20 матчей на вылет на своем поле
3

«Атлетико» одержал крупнейшую победу в плей-офф ЛЧ.

«Атлетико» еще ни разу не проигрывал на своем поле в плей-офф Лиги чемпионов при Диего Симеоне.

Сегодня мадридцы разгромили «Тоттенхэм» (5:2) в 1/8 финала. Это крупнейшая победа клуба в матчах на выбывание в этом турнире.

Испанский клуб 20 раз играл на своем поле в плей-офф за время работы Симеоне на посту главного тренера. За это время одержано 14 побед, 6 раз «Атлетико» сыграл вничью.

Ответная игра с «Тоттенхэмом» пройдет 18 марта.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
рекорды
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАтлетико
logoТоттенхэм
logoДиего Симеоне
logoЛа Лига
Метрополитано
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Да, только Челси проиграли, но там ьыло считай нейтральное поле из-за ковид ограничений. Тогда АТм два раза на выезде считай играл
Атлетико весёлая, качельная команда в этом сезоне 😁👌🏼
На метрополитано всем безумно сложно, вот в гостях Атлетико действительно слабее
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Робинсон о замене Кински на 17-й минуте: «Эгоистичный поступок Тудора, никогда такого не видел. Это попытка самосохранения тренера без учета интересов молодого вратаря»
10 марта, 22:32
Ромеро и Пальинья столкнулись головами, пытаясь помешать Серлоту в конце матча с «Атлетико». Хавбека увели врачи, защитник позже ушел с поля, когда у него закружилась голова
10 марта, 22:16Фото
«Атлетико» впервые забил 4 гола за 1-й тайм в ЛЧ. Среди испанских команд это удавалось лишь «Барселоне»
10 марта, 21:36
Рекомендуем
Главные новости
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
8 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
13 минут назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
24 минуты назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
42 минуты назад
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала победило «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
сегодня, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
46 минут назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
56 минут назад
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
Рекомендуем