«Тоттенхэм» впервые в истории проиграл 6 матчей подряд
Сегодня «шпоры» разгромно проиграли «Атлетико» (2:5) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
До этого «Тоттенхэм» последовательно уступил «Манчестер Юнайтед», «Ньюкаслу», «Арсеналу», «Фулхэму» и «Кристал Пэлас». В первых двух играх из списка команду тренировал Томас Франк, затем его сменил Игор Тудор.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Opta
Есть в РФ люди, которые одновременно топят за Тоттенхэм и Динамо? Интересно, какого это
Мэддисон:)
Я! Я за Тоттенхэм с 2008, а за Динамо со времён Кевина Кураньи и Силкина тренера.
в субботу обновление с Ливерпулем
Это кара за то, что нарушили традиции клуба и выиграли трофей. Этот сезон может быть максимально эпичным, если чемпионат возьмёт Арсенал, а Тоттенхэм вылетит
То ли ещё будет
Постекоглу смеется 😃
Они к этому долго шли
