«Тоттенхэм» впервые в истории проиграл 6 матчей подряд

«Тоттенхэм» установил клубный антирекорд по поражениям.

Сегодня «шпоры» разгромно проиграли «Атлетико» (2:5) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

До этого «Тоттенхэм » последовательно уступил «Манчестер Юнайтед», «Ньюкаслу», «Арсеналу», «Фулхэму» и «Кристал Пэлас». В первых двух играх из списка команду тренировал Томас Франк , затем его сменил Игор Тудор .

Серия из шести поражений подряд случилась впервые в истории «Тоттенхэма».