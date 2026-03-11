  • Флик про 1:1 с «Ньюкаслом»: «На «Камп Ноу» «Барселона» сыграет по-другому. Вырвать эту ничью – фантастика»
Флик про 1:1 с «Ньюкаслом»: «На «Камп Ноу» «Барселона» сыграет по-другому. Вырвать эту ничью – фантастика»

Ханс-Дитер Флик высказался о ничьей с «Ньюкаслом» (1:1) в Лиге чемпионов.

«Меня больше порадовал результат. Мы не лучшим образом работали с мячом. Без него мы действовали хорошо, защищались как команда. Это порадовало. На этом стадионе нелегко играть, учитывая давление и атмосферу. Под прессингом мы допустили много ошибок, надо прибавлять.

Мы провели много матчей. Нам надо играть лучше. Позитивный момент – это результат. Вырвать эту ничью, проигрывая в один мяч, – фантастика.

Уверен, что на «Камп Ноу» «Барселона» сыграет по-другому», – сказал главный тренер «блауграны».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoНьюкасл
logoБарселона
logoЛига чемпионов УЕФА
logoХанс-Дитер Флик
Это ладно, но что за цирк устроил Араухо изображая травму? Потом пришел назад и встал в центр и из его фланга забил Ньюкасл. Сказочный персонаж
Его судья не впустил
Так Араухо потом поменяли сразу, видать реально травма
Я очень надеюсь, что даже если Эрик не восстановится полноценно к ответному матчу, Флик сделает выбор в пользу Хави Эспарта, а не Араухо.

Рональд, к сожалению, сегодня был очень плох …
Этот 18-летний пацан сыграл намного лучше за 5 минут,чем Рональд. Уругвайцу надо искать команду летом.
С ним уже давно все понятно, но только Флик в него верит
Команда сыграла плохо, была физически не готова к такой интенсивности. А Ньюкасл вышел на игру как самый важный матч в своей истории как и говорил тренер.
Сегодня Барсе повезло. Но часто и не везло, как с Интером в прошлом сезоне, мяч не шел в ворота, кипер тащил все. Сегодня забили из ничего при ужасной игре. Такова Лига чемпионов.
И критиковать как-то не хочется Флика при такой короткой обойме игрков.
Про домашний Ньюкасл , надеюсь , пошутили )
Молодцы, четко выполненный план, Ольмо наконец то показал, зачем его покупали, отличный мув в концовке. Кто бы поверил, после сложнейшей ответки в КК, где игроки просто без сил упали в конце матча, что Барса возьмет 3 очка в Бильбао и хороший результат против Касла?
Так это был план такой? ))
Ну да, игроки и Флик после Бильбао говорили об усталости и что их ждет похожая игра в Ньюкасле с гораздо более сильным соперником
Матч на свалку и забыть
Невероятным образом пенка свалилась на голову в концовке, проигрыш был бы более подходящим резалтом игры, никакущие были сегодня в атаке, ну а защита… это её потолок, лучше в этой связке она и не может

Касл вроде и жаль, но с другой стороны против сегодняшнего никакущего ФКБ могли бы и что-то побольше создать/забить

Ханси промахнулся сегодня с установками на матч и заменами, будет над чем подумать недельку

Ждём-с ответку
Да не, там после матча с Бильбао было понятно, что в Ньюкасле ждёт то же самое но похуже. Игроки об этом говорили и сам Флик. Я так и ожидал, что будут играть в режиме выживания, ну и оборона позволила создать лишь пару явных моментов - один удар в штангу, а другой стал голом.
Я одного не понимаю, почему Ньюкасл не сел в автобус, отдав мяч и играя на контратаках? Так бы больше моментов явных получили, а по итогу столько давили, чтобы пару моментов создать и всё. Да, Барсе игру разрушили, но сами не сказать что создали много
Ну а как Ханси еще нужно было выходить? Это сейчас задним числом понятно, что Араухо не то, что на скамейке не должен находиться, а вообще быть на контракте. Два основных крайних на травме, Эрик тоже. Условный де Йонг тоже недоступен, чтобы сыграть в центре обороны. Соответственно было единственным правильным решением выходить в такой расстановке. Единственная корректировка, это нужно было привязать какой нибудь столб к Ямалю, чтобы он хоть в стеночку с ним на фланге играл, какая-то польза бы была, в отличие от Араухо. А бросать 18 летнего Хави против английской команды в лч с первых минут это самоубийство. Пусть аккуратно паренька подводят.
В этой паре ничего не решено ньюкасл пободаеться еще
Сегодня был не день Барсы. Но и Ньюкасл особо и не угрожал воротам Барсы. Было пару моментов, но пару моментов было и Барсы даже с такой плохой игрой.
Барсе надо играть в свой футбол и все получится. Сегодня в футбол играл только Ньюкасл.
Футбол Ньюкасла это разрушить игру Барсы, и ничего толком не создать в итоге? Да лучше бы в автобусе сидели и то больше моментов бы было
Верю,мистер Флик. Надо исправлять ситуацию. Нам такой футбол валидольный не по душе.
Так как раз валидола было мало. Парадокс, но у Ньюкасла было гораздо меньше моментов, потому что они не давали Барсе закрепиться на половине поля Ньюкасла, в такой ситуации им было бы проще убегать в контры, а так они прессинговали, а Барса выбивала мяч вперёд. И это где-то половина игры так прошла
Ньюкасл слишком маленький клуб чтобы обыгрывать Барселону, как и вчера писал, класса не хватило. Да, боролись, да, молодцы, но ничья это максимум для них. Сколько уже таких матчей было, где клуб меньше классом бодался на равных и даже был лучше Барселоны, а в итоге была ничья 1:1, вспомните Штуттгарт 2010, Наполи 2020 и прочих. В итоге с такими Барса все равно берет свое и возьмет с Ньюкаслом
