Флик про 1:1 с «Ньюкаслом»: «На «Камп Ноу» «Барселона» сыграет по-другому. Вырвать эту ничью – фантастика»

Флик о ничьей с «Ньюкаслом»: на «Камп Ноу» «Барселона» сыграет по-другому.

«Меня больше порадовал результат. Мы не лучшим образом работали с мячом. Без него мы действовали хорошо, защищались как команда. Это порадовало. На этом стадионе нелегко играть, учитывая давление и атмосферу. Под прессингом мы допустили много ошибок, надо прибавлять.

Мы провели много матчей. Нам надо играть лучше. Позитивный момент – это результат. Вырвать эту ничью, проигрывая в один мяч, – фантастика.

Уверен, что на «Камп Ноу» «Барселона » сыграет по-другому», – сказал главный тренер «блауграны».