Флик про 1:1 с «Ньюкаслом»: «На «Камп Ноу» «Барселона» сыграет по-другому. Вырвать эту ничью – фантастика»
Флик о ничьей с «Ньюкаслом»: на «Камп Ноу» «Барселона» сыграет по-другому.
Ханс-Дитер Флик высказался о ничьей с «Ньюкаслом» (1:1) в Лиге чемпионов.
«Меня больше порадовал результат. Мы не лучшим образом работали с мячом. Без него мы действовали хорошо, защищались как команда. Это порадовало. На этом стадионе нелегко играть, учитывая давление и атмосферу. Под прессингом мы допустили много ошибок, надо прибавлять.
Мы провели много матчей. Нам надо играть лучше. Позитивный момент – это результат. Вырвать эту ничью, проигрывая в один мяч, – фантастика.
Уверен, что на «Камп Ноу» «Барселона» сыграет по-другому», – сказал главный тренер «блауграны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Рональд, к сожалению, сегодня был очень плох …
Сегодня Барсе повезло. Но часто и не везло, как с Интером в прошлом сезоне, мяч не шел в ворота, кипер тащил все. Сегодня забили из ничего при ужасной игре. Такова Лига чемпионов.
И критиковать как-то не хочется Флика при такой короткой обойме игрков.
Невероятным образом пенка свалилась на голову в концовке, проигрыш был бы более подходящим резалтом игры, никакущие были сегодня в атаке, ну а защита… это её потолок, лучше в этой связке она и не может
Касл вроде и жаль, но с другой стороны против сегодняшнего никакущего ФКБ могли бы и что-то побольше создать/забить
Ханси промахнулся сегодня с установками на матч и заменами, будет над чем подумать недельку
Ждём-с ответку
Я одного не понимаю, почему Ньюкасл не сел в автобус, отдав мяч и играя на контратаках? Так бы больше моментов явных получили, а по итогу столько давили, чтобы пару моментов создать и всё. Да, Барсе игру разрушили, но сами не сказать что создали много