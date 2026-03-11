У «Барселоны» один удар в створ за матч с «Ньюкаслом», не считая пенальти Ямаля. У «сорок» 4 точных попытки из 16
Первая встреча команд в Англии завершилась со счетом 1:1. Вингер каталонцев Ламин Ямаль сравнял счет с пенальти на 96-й минуте.
До удара Ямаля с точки игроки «Барселоны» пробили в створ ворот лишь один раз за игру – еще в 1-м тайме. Всего каталонцы нанесли 9 ударов.
Футболисты «Ньюкасла» пробили по воротам «Барселоны» 16 раз, четырежды попав в створ.
«Барселона» владела мячом 54% времени, при этом подала меньше угловых (4 против 9 у «Ньюкасла»). Также команда хозяев превзошла гостей по количеству атак (36 против 29).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
Да, где-то у этой Барсы не хватает качества и запаса прочности, но характера хоть отбавляй.
Я б на месте Флика посадил и поляка и Феррана на лавку, пробовал в центре Рафу, Решфорда, Ольмо.
от таких форвардов как у нас сейчас толку 0