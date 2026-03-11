  У «Барселоны» один удар в створ за матч с «Ньюкаслом», не считая пенальти Ямаля. У «сорок» 4 точных попытки из 16
У «Барселоны» один удар в створ за матч с «Ньюкаслом», не считая пенальти Ямаля. У «сорок» 4 точных попытки из 16

«Ньюкасл» почти вдвое чаще «Барселоны» бил по воротам в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первая встреча команд в Англии завершилась со счетом 1:1. Вингер каталонцев Ламин Ямаль сравнял счет с пенальти на 96-й минуте.

До удара Ямаля с точки игроки «Барселоны» пробили в створ ворот лишь один раз за игру – еще в 1-м тайме. Всего каталонцы нанесли 9 ударов.

Футболисты «Ньюкасла» пробили по воротам «Барселоны» 16 раз, четырежды попав в створ.

«Барселона» владела мячом 54% времени, при этом подала меньше угловых (4 против 9 у «Ньюкасла»). Также команда хозяев превзошла гостей по количеству атак (36 против 29).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
Так как с точки зрения игры в пользу Барсы по этому матчу нечего, скажу про характер. Уже который матч, Барса его демонстрирует. Экспериментальная защита в принципе особого ничего не дала создать сорокам, не развалилась под давлением. Ну и команда, не бросила играть, а пошла на последних секундах искать момент и нашла.
Да, где-то у этой Барсы не хватает качества и запаса прочности, но характера хоть отбавляй.
Да, стержень есть. Не зря Флик после Бильбао, понимая видимо что ждет в Ньюкасле, говорил, что гордится этой сплоченностью, настроем, самоотдачей и тд.
В чем характер? После первого гола атаковал только Ньюкасл. Уже по истечении добавленного времени Барса не торопясь продолжала катать мяч на своей половине поля, повезло что арбитр не свистнул. Навалом даже не назовешь то, что произошло.
У англичан четыре удара в створ,у испанцев два. Заслуживает отдельной новости)
больше всего выбесил то что в одном эпизоде вышли в контратаке 4 против 3, Фермин с мячом а Лева не делает рывок вперед чтоб открыть коридор для Ламина, и Фермину пришлось отдать бразилу который был на фланге, а бразил замедлил и отдал медленный пас на Ламина что когда мяч дошел до него то уже все было перекрыто.. тупанули тут Лева с Рафом, да и вообще,Раф тупит в последних матчах, очень слаб бразил пока.. а жаль, в этом сезона и Лева не вывозит темп игр, и Ферран не забивает.. одного Ламина нехватает, когда все плохо играют а один в суперформе то соперники чуят и просто перекрывает самого крутого всей командой, в итоге у Ламина сегодня даже попыток дриблинга не было, ибо тупо не было не где вступить в дриблинг где после обводки Барса выходила бы в более выигрышную позицию, а Ламин все таки чует такие моменты, и тупо дриблинг ради дриблинга ему явно не интересует.
Да, момент показательный.
Я б на месте Флика посадил и поляка и Феррана на лавку, пробовал в центре Рафу, Решфорда, Ольмо.
от таких форвардов как у нас сейчас толку 0
Не знаю есть ли в футболе более импотентное явление, чем контратаки барселоны. Каждый раз поражаюсь насколько они не умеют разыграть на скорости
Ждем отдельую статью про Жоао Канселу. Он единственный в составе Барсы кто получил жёлтую карточку😅
Нельзя так часто полагаться только на домашние матчи, как это делает Барселона
Реал тоже часто именно в домашних матчах вывозит. Ну и тут функциональная яма и травмы ведущих игроков - это не может не сказываться
по старой классике играют, ничья на выезде победа дома
Ужасная неготовность к соперникам из АПЛ. Прежде всего физически.
На характере!
По конспектам Моура, все норм, идём дальше)
Ну в целом игра была такой. У Барсы один момент был у Фермина, у Ньюкасла была штанга и еще момент с голом. И всё. Ньюкасл бегал по флангам, но ничего толкового из этого не выжал
там у лёвы был момент когда стопу чуть сильней вывернул чем надо
Барса идеальный соперник со своей высокой линией обороны для Ньюкасла-команды бегунков...Против автобуса Ньюкасл будет беспомощен...
