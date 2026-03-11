У «Барселоны» один удар в створ за матч с «Ньюкаслом», не считая пенальти Ямаля. У «сорок» 4 точных попытки из 16

У «Барсы» один удар в створ ворот «Ньюкасла», не считая пенальти.

«Ньюкасл» почти вдвое чаще «Барселоны» бил по воротам в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первая встреча команд в Англии завершилась со счетом 1:1. Вингер каталонцев Ламин Ямаль сравнял счет с пенальти на 96-й минуте.

До удара Ямаля с точки игроки «Барселоны» пробили в створ ворот лишь один раз за игру – еще в 1-м тайме. Всего каталонцы нанесли 9 ударов.

Футболисты «Ньюкасла» пробили по воротам «Барселоны» 16 раз, четырежды попав в створ.

«Барселона » владела мячом 54% времени, при этом подала меньше угловых (4 против 9 у «Ньюкасла »). Также команда хозяев превзошла гостей по количеству атак (36 против 29).