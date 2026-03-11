Ромеро и Пальинья столкнулись головами, пытаясь помешать Серлоту в конце матча с «Атлетико». Хавбека увели врачи, защитник позже ушел с поля, когда у него закружилась голова

Ромеро и Пальинья столкнулись головами в конце матча ЛЧ с «Атлетико».

Два игрока «Тоттенхэма », столкнувшись друг с другом, получили травмы в конце первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:5).

В добавленное время защитник Кристиан Ромеро и полузащитник Жоау Пальинья , пытаясь помешать нападающему Александру Серлоту , врезались друг в друга и столкнулись головами.

Скриншот: трансляция Okko

Португальца с поля вывели медики, а аргентинец оставался на поле, но у него закружилась голова. Ромеро сел у центрального круга и в итоге сам вышел за бровку. «Шпоры» доигрывали матч в меньшинстве.

