  «Тоттенхэм» проиграл все 4 матча при Тудоре с общим счетом 5:14. Клуб не побеждает с января
«Тоттенхэм» проиграл все 4 матча при Тудоре с общим счетом 5:14. Клуб не побеждает с января

Игор Тудор проиграл все матчи во главе «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Атлетико» (2:5) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это был четвертый матч тренера Игора Тудора в клубе. Он уступил во всех играх с общим счетом 5:14.

«Тоттенхэм» не побеждает с 28 января, когда был обыгран «Айнтрахт». С тех пор у клуба серия из 7 матчей без побед.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
За 7 лет от финала ЛЧ до чемпионшипа
За 7 лет от финала ЛЧ до чемпионшипа
Ну тому же Лидсу хватило несколько лет от полуфинала ЛЧ до чемпионшипа, а Монако за те же 7 лет от финала до Лиги 2, в футболе быстро всё меняется, тем более для команды типа Тоттенхэма, для которой выход в финал ЛЧ - аномальное достижение, совершенно не коррелирующее с их историей все последние десятилетия, даже вылет смотрится более логичным, чем тот невероятный камбэк с Аяксом, а вот сам финал 2019 стал наверное самым скучным и неинтересным за всю историю ЛЧ, даже при 0:0 Юве и Милана в 2003 было гораздо больше напряжения и борьбы, чем в бездарно слитом шпорами финале, которые после быстрого пропущенного гола просто положили на всё и даже не пытались отыграться, ну и Ливерпуль поддержал их в этом, занимаясь чем угодно, но не игрой в футбол.
После спорного пенальти
Надеюсь, останутся в АПЛ в следующем сезоне. Нам всем не помешает лишний раз посмеяться в такое тяжелое время. А такого цирка, как в Тоттенхэме, я нигде не видел
Да ладно не видел) а как же их братишки из финала лиги европы
Тудор это общеевропейский Юран?
Это шутка? Юран один из лучших русских тренеров последних 15 лет
Юрич)
Физдора уволят, будет шанс на камбэк при любом тренере
Не представляю, какого это болеть за Тоттенхэм
Тудор на собеседовании в отделе кадров сказал что он пришел в Тотенхем за рекордами.
Когда уволили Постекоглу, который завоевал трофей, я понял, что Тоттенхэм хочет идти какой-то другой, своей дорогой
Возможно Тудор считает, что ему надо быть в Англии первым с конца и ради этой цели он сливает ЛЧ
Возможно Тудор считает, что ему надо быть в Англии первым с конца и ради этой цели он сливает ЛЧ
Чтобы потом как на драфте НБА первым выбирать)))
Почему он вообще должен побеждать если сейчас они показывают игру уровня Сочи?
Удар головами Пальиньи и Ромеро был очень жутким. Здоровья обоим.
«Атлетико» разгромил «Тоттенхэм» – 5:2! Облак привез гол Соланке, мадридцы забили 3 мяча после ошибок Кински и ван де Вена – вратаря «шпор» заменили на 17-й
10 марта, 21:58
Кински установил антирекорд ЛЧ, пропустив 3 гола к 15-й минуте матча плей-офф. У вратаря «Тоттенхэма» 2 точных паса в игре с «Атлетико» – столько же было результативных ошибок
10 марта, 21:06
Тудор заменил вратаря Кински на 17-й минуте матча с «Атлетико» после двух ошибок и трех пропущенных. Вышедший на замену Викарио пропустил через 5 минут
10 марта, 20:32
