«Тоттенхэм» проиграл все 4 матча при Тудоре с общим счетом 5:14. Клуб не побеждает с января

Игор Тудор проиграл все матчи во главе «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Атлетико » (2:5) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это был четвертый матч тренера Игора Тудора в клубе. Он уступил во всех играх с общим счетом 5:14.

«Тоттенхэм » не побеждает с 28 января, когда был обыгран «Айнтрахт». С тех пор у клуба серия из 7 матчей без побед.