Тиав зацепил ногу Ольмо на 95-й минуте матча с «Барсой». Гуида назначил пенальти, Ямаль забил и принес каталонцам ничью

«Барселона» заработал пенальти на 95-й минуте матча с «Ньюкаслом».

«Барселона » благодаря пенальти сыграла вничью с «Ньюкаслом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 95-й минуте игры хавбек каталонцев Дани Ольмо вошел в штрафную «Ньюкасла », где защитник Малик Тиав зацепил ногу соперника. Арбитр Марко Гуида сразу указал на точку.

Ламин Ямаль реализовал пенальти и принес «Барселоне» ничью.