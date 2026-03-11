  • Тиав зацепил ногу Ольмо на 95-й минуте матча с «Барсой». Гуида назначил пенальти, Ямаль забил и принес каталонцам ничью
«Барселона» заработал пенальти на 95-й минуте матча с «Ньюкаслом».

«Барселона» благодаря пенальти сыграла вничью с «Ньюкаслом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 95-й минуте игры хавбек каталонцев Дани Ольмо вошел в штрафную «Ньюкасла», где защитник Малик Тиав зацепил ногу соперника. Арбитр Марко Гуида сразу указал на точку.

Фото: скриншот трансляции Movistar

Ламин Ямаль реализовал пенальти и принес «Барселоне» ничью.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
90 комментариев
Пенальти чистый. Даже никто из игроков Ньюкасла не стал спорить. Ольмо отлично сыграл
Чистый пенальти, но почему судья не завершил игру, вроде остановок в доп. время не было...
Почему-то все забывают, что Ньюкасл только 40 секунд разыгрывал штрафной в начале дополнительного времени.
Когда даже показали Триппьера на скамейке, который жестами показывал «тихо тихо, тянем время».

Ну и выход Уиллока на замену случился уже в дополнительное время - значит, судья ещё должен был накинуть 30 секунд за это.
А пенальти случился на 4:20.
Барса приехала не играть, а стоять в надежде на ничью. Уникально ужасно играли
Комментарий скрыт
Мы с вами разные матчи смотрели, видимо. В целом равная игра, даже в статистика это отражает
Для одних это был рядовой матч, для других - игра, на которую поставлено буквально всё.
Пенальти по делу, но ничья со вкусом безнадёжного поражения
Комментарий скрыт
Не бровь,а в глаз. Уже попрощался с надеждой спасти игру,а тут Ольмо выдал.
Может и хорошо что так случилось в плане зрелищности ответной встречи. Теперь Ньюкаслу придется играть на Камп ноу, а не автобус парковать. (простите болелы сорок)
Хейтеры не могут зацепиться за 100% пенальти, поэтому ноют про 20 секунд
Аахахахах
Зачем Тиау так лупанул Ольмо по ноге - огромнейшая загадка.
Пенальти чистый просто.
Негрейра лично принес ему чемодан денег в перерыве матча, это же очевидно:)
Не успел за ложным движением, у Ольмо очень ловкие ноги и каким-то образом они включаются именно в этой области (перед/в чужой штрафной)
Ну сколько Барса не удерживала матчи где они доминировали. Один матч где они наоборот сравняли в плохом состоянии. Реал вон вообще вес сезон выигрывает все проигранные матчи. Думаю это проверка на выносливость, в лч только те кто проходит такую проверку выигрывают. ПСЖ тоже были проблемы, но они выиграли лч. А Реал всегда так выигрывает лч. Думаю это знак то что есть возможность выиграть лч. А Ньюкасл не на своем месте в АПЛ, он должен быть около 6 Ки .
Наконец-то очень адекватный комент, а то смотрю коменты дай только разгром, именно так надо иногда играть, терпеть играть по счету В прошлом сезоне когда надо было терпеть лезли вперед и проиграли а могли чуть терпеть и выйти финал.
Ямаль был ужасен в этом матче, но спасибо, что пенку забил. Ньюкасл был намного лучше, 1:1 - это подарок судьбы для Барсы.
Он был один на фланге против 2 плюс при получении мяча ямалем сразу же на него шел и 3 игрок что ты ждешь от него в таком случае? Он же не Месси проходить на раз два троих
Ямаль играл хреново, но все так играли.
И если бы не забил, то всех собак спустили на него. Но он забил и чот никто не хвалит, а ничья то в кармане.
Комментарий скрыт
Отскочила Барса знатно, чего греха таить. Кто там вещал о легкой сетке? Это Ньюкасл что ли легкий соперник? Да лучше бы Реал дали какой-нибудь
Повезло, что в атаке Ньюкасл играл топорно. Так бы на 2:0 или 3:0 могли попасть. По сути, этот матч показал, что будет с Барселоной, если она встретится с Арсеналом: та же бешеная физика, если не хлеще еще, минимум времени на принятие решений. А в атаке игроки у Арсенала поумнее, чем у Ньюкасла.
Без флангов и Френки Барсе объективно тяжело, ещё и Эрик выбыл( помогает в подыгрыще и выгрызает опорку) - Педри пришлось больше времени и сил тратить на своей половине- Фермин и Рафа не помогли- потеря владения и много атак в ворота Барсы. Левы на поле вообще не было.
Материалы по теме
Берналь травмировался в матче с «Ньюкаслом». 18-летнего хавбека «Барсы» заменили
10 марта, 21:41
У «Барселоны» один удар в створ в 1-м тайме игры с «Ньюкаслом»
10 марта, 20:58
Рекомендуем
Главные новости
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
7 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
12 минут назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
23 минуты назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
41 минуту назад
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала победило «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
сегодня, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
45 минут назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
55 минут назад
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
59 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
Рекомендуем