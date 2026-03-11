Тиав зацепил ногу Ольмо на 95-й минуте матча с «Барсой». Гуида назначил пенальти, Ямаль забил и принес каталонцам ничью
«Барселона» заработал пенальти на 95-й минуте матча с «Ньюкаслом».
«Барселона» благодаря пенальти сыграла вничью с «Ньюкаслом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На 95-й минуте игры хавбек каталонцев Дани Ольмо вошел в штрафную «Ньюкасла», где защитник Малик Тиав зацепил ногу соперника. Арбитр Марко Гуида сразу указал на точку.
Фото: скриншот трансляции Movistar
Ламин Ямаль реализовал пенальти и принес «Барселоне» ничью.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
Когда даже показали Триппьера на скамейке, который жестами показывал «тихо тихо, тянем время».
Ну и выход Уиллока на замену случился уже в дополнительное время - значит, судья ещё должен был накинуть 30 секунд за это.
А пенальти случился на 4:20.
Для одних это был рядовой матч, для других - игра, на которую поставлено буквально всё.
Пенальти чистый просто.
И если бы не забил, то всех собак спустили на него. Но он забил и чот никто не хвалит, а ничья то в кармане.