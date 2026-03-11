«Бавария» выиграла 7 матчей подряд с общим счетом 26:7

«Бавария» продлила победную серию до семи матчей.

Команда Венсана Компани разгромила «Аталанту» на выезде в Лиге чемпионов – 6:1.

Мюнхенцы выиграли все матчи с 8 февраля с общим счетом 26:7. 14 марта они встретятся с «Байером» в Бундеслиге.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс
Сегодня Бавария сыграла лучший матч наверное, сконцентрированно, непредсказуемо и очень стабильно на протяжении всей игры!
Да не понятная жёлтая Лаймеру, но в целом очень круто смотрелась Бавария, в такой форме не страшен ни реал ни Сити!
Mia San mia
Ответ Alexsandr Utochkin
Сегодня Бавария сыграла лучший матч наверное, сконцентрированно, непредсказуемо и очень стабильно на протяжении всей игры! Да не понятная жёлтая Лаймеру, но в целом очень круто смотрелась Бавария, в такой форме не страшен ни реал ни Сити! Mia San mia
Пропущенный гол на последней добавочной минуте был лишним!
Ответ Arslanbey
Пропущенный гол на последней добавочной минуте был лишним!
Ну это такая классическая подачка на последних минутах, как в том же полуфинале ЧМ 2014
Какая-то Красная машина просто
Ответ Aleksey Yashin
Какая-то Красная машина просто
Баварская мощь 💪
Главный фаворит ЛЧ в этом сезоне
Ответ Нурсултан Даулетбаев
Главный фаворит ЛЧ в этом сезоне
Главный фаворит все же Арсенал . Там и сетка легче ну и плюсом Арсенал уже обыгрывал эту Баварию 3:1
Ответ Спортик161
Главный фаворит все же Арсенал . Там и сетка легче ну и плюсом Арсенал уже обыгрывал эту Баварию 3:1
Арсеналу до Баварии в плане игры как рaком до луны
Олисе и Кимих намеренно желтые получили что бы обнулиться,по методичке Моуриньо
Всех с победой! Тревожат травмы, всем парням здоровья🙏🏻
Ответ Михо
Всех с победой! Тревожат травмы, всем парням здоровья🙏🏻
О чем я Вам и писал буквально 2-3 дня назад 🤦🏻‍♂️, здоровья игрокам Баварии и доброй ночи!
Судить Баварию будем по выступлению в Лиге чемпионов, а набивать статистку в своей фермер-лиге против Аталанты большого ума не надо 😅
Меня больше волнует серьезность травм Альфонсо, Джамала и Урбига, а результат вторичен…
Просто у Баварии тренер футбольный человек.
Ну машина реально завелась раньше мне ненравилась Бавария но после того как футбол стал скучным я рад что такие команды как Бавария и Барса есть они хоть играют футбол.
Чем-то напоминает ПСЖ прошлого года. Хорошо играют, плюс играют в лиге где кроме них никого нет.
Во многом из-за второго пункта я бы сейчас Баварию поставил чуть ли не главным претендентом на ЛЧ
Дэвиса заменили из-за травмы в матче с «Аталантой» спустя 25 минут после выхода. Мусиала травмировался и ушел на 92-й, оставив «Баварию» вдесятером, Урбига увели под руки на 94-й после стыка с Крстовичем
10 марта, 22:05
«Бавария» уничтожила «Аталанту» на выезде – 6:1! Олисе сделал дубль и ассистировал Гнабри, у Мусиалы, Джексона и Станишича по голу
10 марта, 21:52
У Олисе 37 (15+22) очков в 37 матчах сезона за «Баварию». Вингер сделал дубль и ассист в матче ЛЧ с «Аталантой»
10 марта, 21:39
