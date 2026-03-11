У Ямаля 34 (20+14) очка в 37 матчах за «Барсу» в сезоне. Вингер забил «Ньюкаслу» с пенальти на 96-й

Ламин Ямаль забил 20-й гол за «Барсу» в сезоне.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль набрал 34 очка по системе «гол+пас» в 37 матчах сезона за клуб.

18-летний футболист сравнял счет на 96-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ньюкасла » (1:1) с пенальти.

Сейчас на счету Ямаля 20 голов и 14 голевых передач в 37 играх сезона за «Барселону»: 14+9 в 23 матчах Ла Лиги , 2+2 в 5 играх Кубка Испании, 4+3 в 7 матчах Лиги чемпионов и 0 очков в 2 матчах Суперкубка Испании.

