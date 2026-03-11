65

У Ямаля 34 (20+14) очка в 37 матчах за «Барсу» в сезоне. Вингер забил «Ньюкаслу» с пенальти на 96-й

Ламин Ямаль забил 20-й гол за «Барсу» в сезоне.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль набрал 34 очка по системе «гол+пас» в 37 матчах сезона за клуб.

18-летний футболист сравнял счет на 96-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (1:1) с пенальти. 

Сейчас на счету Ямаля 20 голов и 14 голевых передач в 37 играх сезона за «Барселону»: 14+9 в 23 матчах Ла Лиги, 2+2 в 5 играх Кубка Испании, 4+3 в 7 матчах Лиги чемпионов и 0 очков в 2 матчах Суперкубка Испании.

Подробную статистику Ламина можно найти здесь

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Ямаль продемонстрировать железные нервы при пробитии пенальти
А вообще не очень нравится, что они пенальти чередуют, все-так на Ламина давление огромное, Рафинья как старший партнёр по команде должен брать ответственность на себя и тащить, Ямаль конечно молодец что забил, но думаю в такие моменты не нужно ему пихать мяч, потому что в случае неудачи коршуны в 10 раз сильнее набросятся, в отличии от того же Рафиньи:)
Ответ rigobersong
Рафинья бы и рад только малой сам лезет
Молодец, что забил пенальти в нужный момент и не сдрейфил, таких историй было масса, но Ламин справился с нервами и четенько положил мяч в угол!
Ответ Alex.K71
До угла пол метра, скорее фарт сыграл. Ой простите, профессионализм хотел написать , а то фарт в другом клубе.
А где подобная новость про Олисе после 2+1 в матче с Аталантой 🤔
Там и цифры по внушительнее
Что вообще происходит в последнее время с журналистикой, так называемой? Тотальный крен в пользу игроков реала и барсы, каждому по отдельной новости, после каждого результативного действия, а остальных игроков других команд всегда вскользь и редко???
Какое-то сектантство уже вокруг этих двух клубов...
Ответ Олег М
Олисе ещё не столь гламурный
Проиграл дуэль Холлу. Не вывез физически. Впрочем, как и вся команда. Один вопрос: а зачем в таких играх Левандовски? Ему под вторую половину таблицы Ла Лиги осталось выходить
Ответ ТГканал - Кафедра футбола
Других напов нету. Ферран не тянет.
Ответ ТГканал - Кафедра футбола
Проиграл он дуэль Кукурелье, например, когда обвести его не мог

А Холла он пару раз обыграл, а потом совсем перестал получать мяч не верхом в борьбу, а при такой игре дуэли как таковой и нет
Комментарий удален пользователем
Ответ Роман
На каком основании пенка левая?
Ответ eugenetelichko
у романа голова левая
Материалы по теме
Берналь травмировался в матче с «Ньюкаслом». 18-летнего хавбека «Барсы» заменили
10 марта, 21:41
У «Барселоны» один удар в створ в 1-м тайме игры с «Ньюкаслом»
10 марта, 20:58
Рекомендуем
Главные новости
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
7 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
12 минут назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
23 минуты назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
41 минуту назад
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала победило «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
сегодня, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
45 минут назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
55 минут назад
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
59 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
Рекомендуем