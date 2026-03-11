«Барселона» не проигрывает 5 матчей – 4 победы подряд и ничья

«Барселона» продлила серию без поражений до 5 матчей.

Команда Ханси Флика сыграла вничью с «Ньюкаслом » (1:1) в гостях в 1/8 финала Лиги чемпионов.

За последний месяц (с 12 февраля) каталонцы провели семь игр во всех турнирах. Они одержали четыре победы, потерпели два поражения и один раз сыграли вничью.

15 марта «Барселона » встретится с «Севильей», 18-го – снова с «Ньюкаслом».