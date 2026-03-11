«Барселона» не проигрывает 5 матчей – 4 победы подряд и ничья

«Барселона» продлила серию без поражений до 5 матчей.

Команда Ханси Флика сыграла вничью с «Ньюкаслом» (1:1) в гостях в 1/8 финала Лиги чемпионов.

За последний месяц (с 12 февраля) каталонцы провели семь игр во всех турнирах. Они одержали четыре победы, потерпели два поражения и один раз сыграли вничью.

15 марта «Барселона» встретится с «Севильей», 18-го – снова с «Ньюкаслом».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
87 комментариев
худшая игра Барсы при Флике наверное, жаль Ньюкасл
Ответ b_arfa
Первый тайм первого матча с атлетами в кубке: ну да, ну да, пошёл я #####
Ну всё-таки тяжеловато против такой силовой команды играть,в Испании нет команд,которые играют с такой убойной силой,в жёсткой манере ( именно жёсткой,не грубой). Барса на своем поле вытащит эту серию
Отскочили так отскочили.
Араухо просто клоун, он так болельщиков в депрессию загонит.
P.S. Барса еще не проигрывала, когда в составе Жерар Мартин, даже сегодня
Я тоже об этом подумал, это Жерар "Мальдини" какой то фартовый, да и неплохо сыграл сегодня
Непросто неплохо, а отлично сыграл, каждый раз удивляет
Вот ради таких моментов Ольмо и брали — чтобы решал в самые нужные моменты. Ньюкасл — красавцы, но на Камп Ноу будет тяжело
каких таких моментов?) таких моментов можно в игре оренбург зенит найти кучу) если ты хорошо смотрел, на 80+ минутах он выносил мяч вперед тупо без мысли стоя около бровки))
Говорящий ник, однако. Речь шла про его «быстрые» ноги в штрафной, когда он может найти на входе в неё возможность для удара или паса (его коронная особенность). В очередной раз это зарешало, защитник просто не успел за движением.
Ладно хейтеры там штаны не успели снять, и добежать до санузла, но скулеж болельщиков Барселоны это же просто хохма:) Каждый неудачный матч какое-то нытье вечное, что должны всегд выносить по 5-0:) Сегодня просто взяли и неудачный матч сделали удачным, затащили на последних секундах несмотря на трудности, и опять вместо радости одни сопли:)) Так вообще не смотрите футбол, если вы ни от чего удовольствия получить не можете:))
Если болелы Барсы будут рады таким отскокам, то чем они отличаются от маргариновых?
То же не понял этого, не болельщики, а глоры, ныть только и могут.
Отскок Барселоны
Первый матч в сезоне, в котором Барса реально отскочила. Ямаля вообще не было на поле, его сожрали. Но глупый пенальти сороки сами себе привезли
Его и не сожрали, просто его не было на поле
На самом деле, с Атлетиком тоже не то, чтобы должны были выигрывать, думаю, это всё последствия ответного матча полуфинала Кубка. Но через неделю уже должны будут потихоньку приходить в форму, спады бывают у всех команд, и то, что очки стабильно добываются даже в кризис — очень хорошо.

Но это позорная ничья. Как будто противоречит всему тому, за что болельщики Барсы выступают. Как мне кажется, уж лучше бы они проиграли и на ответный матч вышли заряженными, чем вот это вот

Кстати, про Ямаля. Особо ничего не создал (хотя пара передач очень даже неплохих была), но при этом всё равно на карточку посадил
Ньюкасл домашняя команда. В гостях не будут так бежать. Дома Барса должна побеждать!
ты не смотрел матч с азерами? там весь первый тайм бежали. ну как барса с мокрыми штанами стояла и не могла выйти дальше половины вряд ли будут, надеюсь
Ну Карабах это не Барса. Видно, что англы бояться Барселону
Тяжело было смотреть такой футбол в исполнении каталонцев. Не придумал пока что Флик противоядие от английского футбола. Ждем изменений через неделю.
Середняки АПЛ, это вам не середняки Ла лиги. Бюджеты клубов разные, да и лига посложнее.
И дальше что? они ничего не сделали дома против худшей версии Барселоны...
А то, что худшая версия Барсы условный Эльче размотает на классе. Но с середняком АПЛ такое не прокатит
Отскок года. Если бы вместо Ньюкасла была бы Бавария?
если бы да кабы)видно что с Ньюкасллом Барса делает ставку на домашний матч.
Было бы 8:2
Материалы по теме
«Ньюкасл» и «Барселона» сыграли вничью – 1:1. Барнс забил на 86-й, Ямаль сравнял на 96-й с пенальти
10 марта, 21:54
Берналь травмировался в матче с «Ньюкаслом». 18-летнего хавбека «Барсы» заменили
10 марта, 21:41
У «Барселоны» один удар в створ в 1-м тайме игры с «Ньюкаслом»
10 марта, 20:58
