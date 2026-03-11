  Араухо во время гола «Ньюкасла» не вернулся в защиту «Барсы» после повреждения в атаке. Он сказал что-то судье, остановился у линии штрафной и наблюдал, затем Рональда заменили
Араухо во время гола «Ньюкасла» не вернулся в защиту «Барсы» после повреждения в атаке. Он сказал что-то судье, остановился у линии штрафной и наблюдал, затем Рональда заменили

На 86-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ньюкасл» – «Барселона» (1:1) хозяева открыли счет – отличился Харви Барнс.

В предыдущем эпизоде Араухо в атаке получил мышечное повреждение. Он сперва выполз с поля, потом ползком вернулся на него. Арбитр Марко Гуида показал уругвайцу, что он должен покинуть пределы поля. Рональд согласился, встал на ноги и стал требовать, чтобы судья разрешил ему вернуться в игру, он развел руки в стороны. Итальянец жестом разрешил это сделать.

Араухо из-за лицевой линии, из-за ворот «Ньюкасла», трусцой побежал к своим воротам, когда «сороки» развивали голевую атаку. Он дошел до штрафной, что-то сказал судье и остановился в районе линии, не заняв свою позицию в обороне, в итоге его справа в защите страховал Рафинья Диас. Однако в момент передачи Джейкоба Мерфи вдоль штрафной никто из каталонцев не опекал Барнса, и он без помех отправил мяч в сетку.

После гола англичан Араухо был заменен на Хаи Эспарта. 

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Продать надо его
Третий сезон уже подставляет команду в ЛЧ
В своем мирке живет этот олух, хорошо устроился выходить на 10-15 минут, а в первом же матче в основе, вновь увидели старого доброго уругвайца. Гнать ссаными тряпками из команды.
Принял линию штрафной за стену плача и решил снова заделаться паломником🙃
Араухо руинит уже 3 подряд ЛЧ для Барселоны. Пора бы уже что то делать. Раньше он хоть головой прилично играл и хорошо бежал. Сейчас же выглядит как мешок который к тому же не прыгает. Ну и офсайдная линия для Рональда по прежнему сверхзадача.
Какой же он все-таки бестолковый....
Араухо, плей-офф ЛЧ... Ничего нового, из года в год, как день сурка или дань уже традициям.
Его возврат улиточкой из-за ворот Ньюкасла довольно символичен)))
Справедливости ради, вернуться то он как раз успел, но видать настолько сдох, что просто как в кино смотрел как забивают гол с его позиции, не прикрывая вообще ни одного игрока соперника.
Ложь, он хотел немного задержки времени на поле полежать, после судороги в ноге, так бывает, потом судя, попросил его и ждать за пределами поле, чтобы по свистку зайти, такие законы. Там шла атака, судя не свистел, он махал, чтобы судья, позволил ему зайти на поле. Обычный Момент, в футболе! Sports.ru, сам сочинил сказку и сделал новость.
Почему он капитан?
Какого он капитан??
Бедный чувак - миллиардер, тёлка супермодель, тачки, шикарный дом, правильное питание, игрок суперклуба, депрессией страдает, мне так его жаль.
