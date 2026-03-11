Дэвиса заменили из-за травмы в матче с «Аталантой» спустя 25 минут после выхода. Мусиала травмировался и ушел на 92-й, оставив «Баварию» вдесятером, Урбига увели под руки на 94-й после стыка с Крстовичем

Три игрока «Баварии» получили травмы в матче с «Аталантой».

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис получил повреждение в первом матче после травмы.

Канадец вышел на поле в начале второго тайма матча с «Аталантой» в 1/8 финала Лиги чемпионов (6:1) и сделал голевую передачу на Майкла Олисе.

На 71-й минуте Дэвиса вынужденно заменили из-за повреждения – вместо него на поле вышел Том Бишоф . Уходя с поля, Альфонсо закрывал глаза футболкой.

В сегодняшнем матче Дэвис вышел на поле впервые с 21 февраля – защитник восстанавливался от травмы задней поверхности бедра.

Кроме того, на 92-й минуте травму получил полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала, который не смог завершить встречу и покинул поле, так что мюнхенцы заканчивали игру вдесятером.

Наконец, вратарь «Баварии» Йонас Урбиг травмировался в момент гола «Аталанты» на 93-й минуте, столкнувшись с форвардом итальянского клуба Николой Крстовичем. Голкипер вынужден был покинуть поле при помощи двух человек на 94-й, после чего прозвучал финальный свисток.