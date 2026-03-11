Берналь травмировался в матче с «Ньюкаслом». 18-летнего хавбека «Барсы» заменили

Марк Берналь травмировался в матче «Барсы» и «Ньюкасла» .

Полузащитника «Барселоны» Марка Берналя заменили на 73-й минуте.

По ходу первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом » 18-летний полузащитник сел на газон после рывка за мячом. Марк держался за носки бутс и мышцы бедер.

Ему вышли помогать врачи, которые вскоре вывели игрока за пределы поля. Вместо Берналя вышел Марк Касадо .