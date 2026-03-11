Берналь травмировался в матче с «Ньюкаслом». 18-летнего хавбека «Барсы» заменили

Марк Берналь травмировался в матче «Барсы» и «Ньюкасла» .

Полузащитника «Барселоны» Марка Берналя заменили на 73-й минуте.

По ходу первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» 18-летний полузащитник сел на газон после рывка за мячом. Марк держался за носки бутс и мышцы бедер.

Ему вышли помогать врачи, которые вскоре вывели игрока за пределы поля. Вместо Берналя вышел Марк Касадо.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
Здоровья Берналю . Надеюсь ничего серьезного . Только начал набирать форму и на тебе .
Да не травмировался он. Ноги сводить начало
Да, вроде как хотел вернуться, но его поменяли. Возможно запланирована была замена Берналя, ну и на всякий решили поберечь ибо вариантов в полузащите сейчас немного.
