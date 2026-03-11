  • Слот про судейство: «Арбитр давал штрафной уже только за взгляд в сторону игроков «Галатасарая», а посмотрите, как тянули ван Дейка в эпизоде с отменой гола»
Слот про судейство: «Арбитр давал штрафной уже только за взгляд в сторону игроков «Галатасарая», а посмотрите, как тянули ван Дейка в эпизоде с отменой гола»

Арне Слот: судейство в Турции расстроило.

Арне Слот остался не очень доволен судейством Хесуса Хиля Мансано.

«Мы начали игру очень хорошо, лучше, чем три месяца назад. У нас было три или четыре отличных момента, лучший – у Виртца. Мы не смогли забить, а через пять секунд после нашего момента соперники заработали угловой при первой же атаке.

Надо отдать им должное за то, что они относятся к каждому моменту как к последнему в своей жизни. Это то, чему мы точно можем поучиться, потому что мы относимся к своим шансам так, словно дальше их будет еще 10.

И вот мы пропустили. На этом стадионе играть тяжело уже при 0:0, а после пропущенного гола нам стало еще сложнее.

Мне сложно судить, но я слышал разные мнения насчет отмененного гола, там не все очевидно. Давайте предположим, что решение верное, но тогда меня еще больше расстраивает то, что судья назначал штрафной уже только за взгляд в сторону игроков «Галатасарая», а в то же время взгляните на то, как тянули ван Дейка перед тем, как мяч попал Конате в руку. В таком случае можно смело говорить, что атмосфера на этом матче произвела впечатление не только на нас», – отметил главный тренер «Ливерпуля» после выездного поражения от «Галатасарая» (0:1).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
Играли плохо. Зачем отмазки сейчас придумывать? Слот поплыл, имхо
Ответ SmokingShadow
Да он уже давно в заплыве
Ответ SmokingShadow
Только сейчас поплыл??
Как же достало его нытье
Ответ Besa07
Комментарий удален модератором
Ответ Liverpool_Champ
Так и есть. Они тебя конечно заминусили, но я согласен с тобой
Что еще должно произойти, что прекратилось это позорище, которое мы наблюдаем уже больше календарного года? У команды нет игры, она не держит удар раз за разом. А у этого в интервью сплошные отмазки, и что играли хорошо, допустили мало и создали много. Руководству пора достать головы из задниц и принять единственные верные решения - расстаться со Слотом и с Салахом
И мяч какой-то не круглый, как твоя лысина.. (
Нытьё его кого-то мне напоминает последних лет, не могу вспомнить
Даже не топовый тренер с таким Ливерпулем гораздо бОльшего бы добился в этом сезоне, а этот вообще очередной залетный пассажир голландский
Ответ Ilya Chistyakov
Комментарий удален модератором
Ответ Liverpool_Champ
Ого как подгорает после поражения турецкому гегемону😁
Я свои мысли озвучил. Похоже на мысли многих? Так эти умозаключения практически на поверхности о твоем портовом клубце
и да, главное, что ты у нас нитакуся☺️
Блин уже так устал от его отмазок...Хоть бы побыстрее конец сезона.
Ответ vladimir.kostrichko
ну по факту он прав... в Стамбуле судить объективно слишком опасно для арбитра ....
Ответ az za
Так проиграли не из за судейства.
Человек ищет виноватых, атнадо всего лишь подойти к зеркалу
Arne loh la la la la la, Arne loh la la la la la …
Чистый гол отменили в твою пользу. Зачем ты ноешь шарлатан?
Ответ Bunyod Turgunov
Зрение минус 20?
Мансано думал, что Ливерпуль против Реала играет. Мышечная память сработала)
Смех этот слушать от Слотта надоело, не знаю какая магия в него вселилась в том сезоне до весны, но сегодня смотрел весь матч и скажу, что Галатасарай смотрелся интереснее Ливера, и стоит задуматься после этого о многом. Рисунка игры никакого нет, подачи и дальние удары Собослаи, и импровизация некоторых игроков атаки, Ливерпуль на себя не похож..
Ответ Cosstigan
Наверное мы смотрели разные матчи, как минимум обе команды создали достаточно моментов для гола, только сам Виртц запарол 2 убойных момента. Думаю он немного потерял форму от того, что пропустил пару недель.
Ответ Krutik_prutik
Я думаю речь была не о моментах, а о сумбуре в игре ливерпуля. У команды нет игры
Он про свою ошибку не говорить не чего!

У него то судья виновать то соперники играеть не так как играли с другими командами.

Он что не видеть чтолы что Салах слишком сдал и слаб чтобы играть на основе.
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барса» на 96-й вырвала ничью с «Ньюкаслом», «Бавария» забила 6 «Аталанте», «Атлетико» наколотил 5 «Тоттенхэму», «Ливерпуль» в гостях уступил «Галатасараю»
10 марта, 21:59
Слот про 0:1 с «Галатасараем» в Турции: «Неприятное дежавю, но в первые 15 минут «Ливерпуль» был хорош. На этом стадионе тяжело и игрокам, и тренерам – трудно сосредоточиться и общаться»
10 марта, 20:36
«Ливерпуль» всухую проиграл «Галатасараю» два матча подряд. Третий пройдет 18 марта
10 марта, 20:09
