Слот про судейство: «Арбитр давал штрафной уже только за взгляд в сторону игроков «Галатасарая», а посмотрите, как тянули ван Дейка в эпизоде с отменой гола»
Арне Слот остался не очень доволен судейством Хесуса Хиля Мансано.
«Мы начали игру очень хорошо, лучше, чем три месяца назад. У нас было три или четыре отличных момента, лучший – у Виртца. Мы не смогли забить, а через пять секунд после нашего момента соперники заработали угловой при первой же атаке.
Надо отдать им должное за то, что они относятся к каждому моменту как к последнему в своей жизни. Это то, чему мы точно можем поучиться, потому что мы относимся к своим шансам так, словно дальше их будет еще 10.
И вот мы пропустили. На этом стадионе играть тяжело уже при 0:0, а после пропущенного гола нам стало еще сложнее.
Мне сложно судить, но я слышал разные мнения насчет отмененного гола, там не все очевидно. Давайте предположим, что решение верное, но тогда меня еще больше расстраивает то, что судья назначал штрафной уже только за взгляд в сторону игроков «Галатасарая», а в то же время взгляните на то, как тянули ван Дейка перед тем, как мяч попал Конате в руку. В таком случае можно смело говорить, что атмосфера на этом матче произвела впечатление не только на нас», – отметил главный тренер «Ливерпуля» после выездного поражения от «Галатасарая» (0:1).
Нытьё его кого-то мне напоминает последних лет, не могу вспомнить
Даже не топовый тренер с таким Ливерпулем гораздо бОльшего бы добился в этом сезоне, а этот вообще очередной залетный пассажир голландский
Я свои мысли озвучил. Похоже на мысли многих? Так эти умозаключения практически на поверхности о твоем портовом клубце
и да, главное, что ты у нас нитакуся☺️
Человек ищет виноватых, атнадо всего лишь подойти к зеркалу
У него то судья виновать то соперники играеть не так как играли с другими командами.
Он что не видеть чтолы что Салах слишком сдал и слаб чтобы играть на основе.