У Олисе 37 (15+22) очков в 37 матчах сезона за «Баварию». Вингер сделал дубль и ассист в матче ЛЧ с «Аталантой»
Атакующий полузащитник «Баварии» Майкл Олисе набирает в среднем очко за игру в этом сезоне.
24-летний француз сделал дубль и отдал голевой пас в первом матче 1/8 финала против «Аталанты» (6:0, второй тайм).
Теперь на счету Олисе 3 гола и 5 ассистов в 9 матчах ЛЧ, 10 голов и 16 ассистов в 23 матчах Бундеслиги и 2 мяча и результативный пас в 4 матчах Кубка Германии. В игре Суперкубка Германии Майкл не сумел отличиться.
Таким образом, Олисе в 37 матчах за клуб во всех турнирах забил 15 голов и сделал 22 голевые передачи. Он лидер по очкам среди вингеров в топ-5 лиг, а по ассистам – среди всех футболистов, сообщает Opta.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс''
13 комментариев
2 гола от Олисе в стиле Роббена. Рекомендую всем к просмотру голов.
Олисе железно должен быть в десятке на ЗМ в этом году, один из лучших игроков всего сезона в Европе пока, да и в прошлом был очень хорош, 50 млн фунтов, заплаченных за него Баварией, это буквально ничего по сравнению с его игрой, он уже сейчас стоит уверенные 120 как минимум, а для клубов АПЛ все 150.
В Испании в кубке успел побегать, гений
Теперь Майкл Олисе может претендовать на попадание в топ-30 на «Золотой мяч» или хотя бы в расширенный список 😉
Нет, рановато. Надо ещё 30 положить до конца сезона.
Но лучший всё равно Ямаль:)))
Если это сарказм то смешно, а если это Ваше объективное мнение то тем более смешно)
это скорее нервный смех:)
Бистяра
Автор извините пожалуйста "Кубка Испании "😉
В кубке Испании чисто по блату побегал за разные команды причём!
Лучший вингер, лучший форвард и лучшее атакующее трио в Баварии!
Лучший, просто лучший.
