У Олисе 37 (15+22) очков в 37 матчах сезона за «Баварию». Вингер сделал дубль и ассист в матче ЛЧ с «Аталантой»

Атакующий полузащитник «Баварии» Майкл Олисе набирает в среднем очко за игру в этом сезоне.

24-летний француз сделал дубль и отдал голевой пас в первом матче 1/8 финала против «Аталанты» (6:0, второй тайм).

Теперь на счету Олисе 3 гола и 5 ассистов в 9 матчах ЛЧ, 10 голов и 16 ассистов в 23 матчах Бундеслиги и 2 мяча и результативный пас в 4 матчах Кубка Германии. В игре Суперкубка Германии Майкл не сумел отличиться.

Таким образом, Олисе в 37 матчах за клуб во всех турнирах забил 15 голов и сделал 22 голевые передачи. Он лидер по очкам среди вингеров в топ-5 лиг, а по ассистам – среди всех футболистов, сообщает Opta.

