«Атлетико» впервые забил 4 гола за 1-й тайм в ЛЧ. Среди испанских команд это удавалось лишь «Барселоне»
Мадридская команда принимает «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала турнира (5:1, второй тайм). К перерыву «Атлетико» вел со счетом 4:1.
До этого единственной испанской командой, которой удалось забить четырежды в первом тайме матча ЛЧ, была «Барселона», сделавшая это дважды в 2009 году.
Спортс'' ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
Не считается, это Тоттенхэм
Ну должен Симеоне дойти до кубка лч. Не хочется,что б повторил судьбу Эктора Купера в этом плане. Противоречивый человек Эль Чоло,но эту чашку заслужил как никто другой и именно с Атлетико.
А в соседней новости приводится, что и Реал 4 забивал за тайм Загребу. Или я криво читаю, тогда простите.
Пострадали от Барселоны тогда Олимпик и Бавария. Барселона сама пострадала от Атлетико в кубке получив за тайм 4)
ну атлетико правда тоже получал и 4 за тайм от барсы и даже 5:)
А что с полем у Атлетико? Барса в первом матче в кубке также каталась по полю, как сегодня игроки Ттх…
Чел, это дождь
Не было там дождя. Просто поле залили перед матчем
