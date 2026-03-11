Де Хеа о замене Кински на 17-й: «Тот, кто не играл в воротах, не сможет понять, насколько там сложно. Не опускай голову»

Де Хеа о замене Кински на 17-й: не опускай голову.

Вратарь «Фиорентины» Давид Де Хеа поддержал Антонина Кински-младшего после двух ошибок в матче Лиги чемпионов.

Тренер «Тоттенхэма » Игор Тудор заменил голкипера на 17-й минуте матча с «Атлетико » после двух ошибок и трех пропущенных мячей.

«Тот, кто не играл в воротах, никогда не сможет понять, насколько сложно играть на этой позиции.

Не опускай голову, ты снова сыграешь», – написал бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» в X.