  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кечинов о Дзюбе: «Команде уровня «Спартака» он бы сейчас не подошел, при всем уважении. Лучшие годы Артема позади»
8

Кечинов о Дзюбе: «Команде уровня «Спартака» он бы сейчас не подошел, при всем уважении. Лучшие годы Артема позади»

Валерий Кечинов: Дзюба не подойдет команде уровня «Спартака».

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что Артем Дзюба больше не соответствует уровню московской команды.

Форвард «Акрона» ранее заявил, что готов вернуться в «Спартак»: «С удовольствием вернусь, если все сойдется. Я за все время ни разу про него плохо не сказал».

«Был бы Дзюба сейчас полезен «Спартаку»? Конечно, нет, это уже нереально. Лучшие годы Артема уже позади. При всем уважении, сейчас Дзюба не подошел бы команде такого уровня и с такими задачами, как у «Спартака».

Варианты продолжения карьеры Артема? Надо у него спросить. Сейчас Дзюба вполне неплохо смотрится в «Акроне». Опять-таки, мы исходим из его возраста и уровня команды в целом. Думаю, Артем пригодился бы любой команде второй восьмерки, но о топ-клубах говорить уже не приходится», – сказал Кечинов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Кечинов
logoСпорт-Экспресс
logoАкрон
logoСпартак
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
у нас уже есть одно бревно.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем