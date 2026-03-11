Алемани о возможности возвращения Месси в «Барсу» в 2023-м: «Хави прав. Нам сказали, что одобрение от Ла Лиги есть»
Бывший спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани подтвердил слова Хави о возможности возвращения Лионеля Месси в «Барселону» в 2023-м.
Ранее бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави рассказал, что Месси был близок к возвращению в 2023 году: «Все было готово, он хотел вернуться, у нас было разрешение от Ла Лиги. Но Лапорта все остановил». Глава Ла Лиги Хавьер Тебас впоследствии заявил, что лига не одобряла трансфер аргентинца.
«Хави прав. Нам сказали, что [одобрение от Ла Лиги] есть», – сказал Алемани, сейчас работающий в «Атлетико».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
Но, я не верю в то что они не смогли подписать Месси когда он уходил из ПСЖ, они даже могли его подписать этой зимой, просто Лапорта темнит в этом вопросе, Месси имеет большой вес в этом клубе, думаю именно это и есть вся проблема в том что его не вернули.
На самом деле он и сейчас сильно помог бы этой Барсе, сколько опыта он передал бы молодым, сколько Барса получила бы от возвращения Месси и на самом деле Лапорта сам многое выиграл бы от этого.
И конечно для Месси и всех болельщиков Барсы это была бы очень красивой финальной историей.
дело в отношении и отношениях, а отношения с легендами барселоны, с самим золотым ее поколением разорваны
У них не было одобрения Ла Лиги, и они никогда не запрашивали его. Они даже не соответствовали правилу 1:1, было невозможно дать согласие, если даже не было известно, сколько он будет получать, и более того, в соответствии с правилами, уровень заработной платы, который ему был бы установлен, даже если в контракте было указано меньше, был невозможен. Правда в том, что никто из «Барсы» никогда не связывался с Ла Лигой».