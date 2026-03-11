  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Алемани о возможности возвращения Месси в «Барсу» в 2023-м: «Хави прав. Нам сказали, что одобрение от Ла Лиги есть»
27

Алемани о возможности возвращения Месси в «Барсу» в 2023-м: «Хави прав. Нам сказали, что одобрение от Ла Лиги есть»

Бывший спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани подтвердил слова Хави о возможности возвращения Лионеля Месси в «Барселону» в 2023-м.

Ранее бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави рассказал, что Месси был близок к возвращению в 2023 году: «Все было готово, он хотел вернуться, у нас было разрешение от Ла Лиги. Но Лапорта все остановил». Глава Ла Лиги Хавьер Тебас впоследствии заявил, что лига не одобряла трансфер аргентинца.

«Хави прав. Нам сказали, что [одобрение от Ла Лиги] есть», – сказал Алемани, сейчас работающий в «Атлетико».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
logoБарселона
logoХави
logoЛионель Месси
logoЖоан Лапорта
logoИнтер Майами
logoАтлетико
Матеу Алемани
logoЛа Лига
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Никто не сомневался что Тебас и Лапорта врут,чего только не скажешь чтоб остаться у власти
Ответ Мент-Кент
Но, с другой стороны, сказать можно всё что угодно, но в конце концов результат же будет говорит всю правду, так как нет лучшего доказательство лучше чем обстоятельство.
Кто б сомневался.
Я уже после того как Россель подал в отставку, хотел чтобы Лапорта вернулся в роли президента Барсы, да он пришел построив свою компанию на том что он продлит контракт Месси, затем сказав что по финансовым причинам Барса к сожалению не может этого сделать и позволил его забрать ПСЖ, ладно это было трудное время, и ла лига ставила палки в колеса..
Но, я не верю в то что они не смогли подписать Месси когда он уходил из ПСЖ, они даже могли его подписать этой зимой, просто Лапорта темнит в этом вопросе, Месси имеет большой вес в этом клубе, думаю именно это и есть вся проблема в том что его не вернули.

На самом деле он и сейчас сильно помог бы этой Барсе, сколько опыта он передал бы молодым, сколько Барса получила бы от возвращения Месси и на самом деле Лапорта сам многое выиграл бы от этого.
И конечно для Месси и всех болельщиков Барсы это была бы очень красивой финальной историей.
Ответ Полумрак
Но в реальности так не работает. И только один босс должно быть. Проблема в том что если придет Месси, то он безусловно хочет некоторые вещи, включая вмешательства в трансформеры и так далее. Потому что Месси не рядовой футболист именно для Барселоны, он икона клуба, и он не может просто не влиять на жизнь клуба во всех сферах. Даже если бы он сам не захотел, то все равно его круг мешал бы, пустили бы слухи и так далее. Месси в Барсе не просто футболист а уже политик, хочет ли этого он или нет. А Лапорт хочет чтобы именно он управлял всеми. И думаю здесь я на стороне Лапорты, не потому что не люблю Месси а потому что Лапорта знает своё дело, как сделать клуб великим. Да, он может говорить полную дичь, но если смотреть на результаты то видим что он сделал превосходную работу которая мог бы сделать только единицы.
Ответ Полумрак
клуб без прошлого не имеет будущего, преемственность поколений необходима
дело в отношении и отношениях, а отношения с легендами барселоны, с самим золотым ее поколением разорваны
Хейтеры,Хватит уже обижаться на Месси,весна на дворе радуйтесь жизни + скоро ЧМ 26.
«В какой-то момент Серхи Роберто подошёл ко мне и спросил: «Хави, ты правда не хочешь, чтобы я остался?» Я сказал ему, что всё наоборот, что я подвергся атаке, поскольку настаивал на продлении его контракта. Затем он рассказал мне, что Алехандро Эчеварриа распространял ложную информацию», – поведал в интервью Хави. Испанский рулевой покинул пост в «Барселоне» в середине 2024 года. Тогда же из клуба ушёл и Серхи Роберто – он перебрался в «Комо».
Комментарий удален
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
смейся
«Хави прав, я - лев, голосуйте за Фонта»
Хавьер Тебас: «Это неправда. Матеу ошибается. Кроме того, это невозможно: даже если бы было достигнуто соглашение, оценка контракта была бы такой же, как в случае Жоау Феликса.

У них не было одобрения Ла Лиги, и они никогда не запрашивали его. Они даже не соответствовали правилу 1:1, было невозможно дать согласие, если даже не было известно, сколько он будет получать, и более того, в соответствии с правилами, уровень заработной платы, который ему был бы установлен, даже если в контракте было указано меньше, был невозможен. Правда в том, что никто из «Барсы» никогда не связывался с Ла Лигой».
Читайте новости футбола в любимой соцсети
