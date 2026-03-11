  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бартону отказали в освобождении под залог и оставили под стражей после драки с 51-летним мужчиной у гольф-клуба. Пострадавший может потерять зрение на один глаз
1

Бартона не отпустили под залог после драки у гольф-клуба.

Джоуи Бартон находится под стражей после драки рядом с гольф-клубом Huyton and Prescot в Мерсисайде.

43-летний экс-полузащитник «Манчестер Сити» и 50-летний Гари О’Грэйди обвиняются в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений бывшему тренеру любительской футбольной команды Кевину Линчу (51 год).

Бартону было отказано в освобождении под залог в Ливерпульском магистратском суде, а О’Грэйди был освобожден под залог при условии, что он не будет посещать гольф-клуб и не будет контактировать ни с предполагаемой жертвой, ни со свидетелем.

Прокурор Челси Кернс сообщила суду, что Линч находится на лечении в больнице и может получить «необратимые» повреждения зрения и «потерять зрение на один глаз».

Отмечается, что обвиняемые категорически отрицают свою вину.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoДжоуи Бартон
происшествия
logoBBC
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Сядет похоже на приличный срок, и на условном сроке был и раньше и на жену нападал, да ещё и тяжкий вред здоровью, вдвоём (группой)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
