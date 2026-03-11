  • Новые фотографии Мбаппе и актрисы и модели Экспосито опубликуют в среду в журнале Semana: «Мы увидим бабочек вокруг них. Снимки ясно показывают, что между ними роман»
Появились новые доказательства романа нападающего «Реала» Килиана Мбаппе и испанской актрисы и модели Эстер Экспосито.

8 марта чемпион мира в составе сборной Франции вернулся из Парижа в Мадрид с физиотерапевтами «сливочных» и Экспосито. Твиттер-аккаунт AQABABE сообщал 6 марта о романе между футболистом и актрисой и отмечал, что их видели целующимися в баре мадридского отеля Pullman.

Хорхе Боррахо, журналист и глава популярного испанского журнала о знаменитостях Semana, рассказал в программе El tiempo justo в эфире Telecinco, что в эту среду его издание опубликует новые фотографии Экспосито и Мбаппе, которые подтверждают роман между ними.

В передаче показали обложку журнала, на которой 27-летний француз и 26-летняя испанка улыбаются друг другу, а девушка склоняется к игроку.

«Нам не хватало таких изображений, которые бы говорили: «Вот они, между ними что-то особенное», – заявил Боррахо.

Вечер, когда были засняты Килиан и Эстер, начался с ужина и продолжился игрой в боулинг.

По словам журналиста, содержание снимков говорит само за себя: «Вы сможете увидеть множество жестов симпатии и участия. Мы увидим бабочек вокруг них. Эти фотографии ясно показывают, что между ними есть романтические отношения, взгляды говорят сами за себя – они переживают прекрасный период».

Изображение: кадр из эфира Telecinco

«Набил бы морду этому Мбаппе». Килиан задел Оксану Самойлову плечом в Париже – и что тут началось!

А вот почему там тёрлась Ксюха. Фото с бабочками хотела сделать
Нас просто разогревали перед этой новостью))
Джиган, твой выход!
Накинул худи
Блиииииин, поскорее бы среда
Очередная экс.
Бледная призрак
О. Самойлова: «Я вам, что шутка какая то?!» 😁
Мбаппе + Самойлова =Любовь
Материалы по теме
Гвардиола пошутил о романе Мбаппе с актрисой Экспосито, когда Пепа спросили про обследование Килиана в Париже: «Он там был не один, судя по сообщениям. Неужели мое мнение об этом важно?»
10 марта, 19:47
Мбаппе вернулся из Парижа в Мадрид с физиотерапевтами «Реала» и испанской актрисой и моделью Эстер Экспосито, роман с которой ему приписывают (Серхио Киранте)
8 марта, 20:38
