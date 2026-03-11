Кински установил антирекорд ЛЧ, пропустив 3 гола к 15-й минуте матча плей-офф. У вратаря «Тоттенхэма» 2 точных паса в игре с «Атлетико» – столько же было результативных ошибок

Антонин Кински установил антирекорд Лиги чемпионов.

Вратарь «Тоттенхэма» Антонин Кински-младший сделал лишь два успешных паса за матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико » (1:4, перерыв).

Тренер «шпор» Игор Тудор заменил голкипера на 17-й минуте матча с «Атлетико» после двух ошибок и трех пропущенных мячей.

За 17 минут матча Кински сделал лишь две точные передачи – столько же, сколько допустил результативных ошибок.

Кроме того, Антонин установил антирекорд Лиги чемпионов, пропустив 3 гола в плей-офф турнира за первые 15 минут (третий гол влетел в ворота «Тоттенхэма » на отметке 14:59).