  • Кински установил антирекорд ЛЧ, пропустив 3 гола к 15-й минуте матча плей-офф. У вратаря «Тоттенхэма» 2 точных паса в игре с «Атлетико» – столько же было результативных ошибок
Кински установил антирекорд ЛЧ, пропустив 3 гола к 15-й минуте матча плей-офф. У вратаря «Тоттенхэма» 2 точных паса в игре с «Атлетико» – столько же было результативных ошибок

Антонин Кински установил антирекорд Лиги чемпионов.

Вратарь «Тоттенхэма» Антонин Кински-младший сделал лишь два успешных паса за матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:4, перерыв).

Тренер «шпор» Игор Тудор заменил голкипера на 17-й минуте матча с «Атлетико» после двух ошибок и трех пропущенных мячей.

За 17 минут матча Кински сделал лишь две точные передачи – столько же, сколько допустил результативных ошибок.

Кроме того, Антонин установил антирекорд Лиги чемпионов, пропустив 3 гола в плей-офф турнира за первые 15 минут (третий гол влетел в ворота «Тоттенхэма» на отметке 14:59).

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Squawka
Интересно, а предыдущий рекордсмен не Виктор Вальдес в том самом легендарном матче на Стемфорд Бридж в 2005-м?) тогда Челси забил три где-то за 20 минут)
Ответ Mixer48
Там по моему был и гениальный гол Роналдиньо с места)
Интересно, а если Тоттенхэм сейчас просто всей командой уйдёт с поля, то они тогда проиграют всего лишь 0-3? :)
Это потому, что Максименко не играет в ЛЧ
Вопрос Тудору а смысл выпускать игрока который толком не получал игрового времени? С полевыми игроками проблемы есть но вратаря то зачем менять? Ладно Викарио пропускает у него хотя-бы практика игры есть.
У парня сейчас надо отобрать телефон и выключить его, чтоб вот такие заголовки не видеть. В команде игрокам спокойно поговорить, не нагнетать обстановку и приободрить (хотя лидеры у Ттх те еще). Парень молодой и не без таланта, надо просто себя убедить в своей компетентности, доработать сезон, не отсвечивая нигде и начать следующий с чистого листа. Голову беречь, остальное сложится.
