  • Орзул – «Динамо» о высмеивающем ее видео: «Чем вас так разозлил мой вопрос о Карпине? Я болею за «Динамо», за все, что происходит внутри команды»
Орзул – «Динамо» о высмеивающем ее видео: «Чем вас так разозлил мой вопрос о Карпине? Я болею за «Динамо», за все, что происходит внутри команды»

Ведущая «Матч ТВ» Мария Орзул ответила на критику «Динамо».

Ранее московский клуб высмеял Орзул и Николая Писарева за вопросы вратарю Курбану Расулову: Мария сказала вратарю «беречь пятую точку», Николай спрашивал, когда клуб пойдет за титулами. Также Орзул спросила игрока: «Чувствуешь себя при Гусеве более расслаблено? Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал. А тут вы поели».

«Дорогое «Динамо». А чем вас так разозлил мой вопрос? Всю первую половину сезона все обсуждали, что Карпин держал футболистов на строгой диете и в строгой дисциплине. Сами футболисты говорили после ухода Карпина, что атмосфера сильно поменялась.

Я болею за «Динамо» и болею за все, что происходит внутри команды. На ЦСКА – «Динамо», на студии было сказано огромное количество добрых слов о команде и об игре», – написала Орзул в комментариях к посту «Динамо», тегнув клуб.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Динамо»
а еще она с таким умным видом в студии про футбол вещает, что аж тошнит когда это видишь
Ответ alexpashc1982@gmail.com
а еще она с таким умным видом в студии про футбол вещает, что аж тошнит когда это видишь
На матч тв все с таким лицом, других туда не берут)))
Ответ alexpashc1982@gmail.com
а еще она с таким умным видом в студии про футбол вещает, что аж тошнит когда это видишь
Да уж поумнее Журавеля в футболе будет.
Вопрос она задала провокационный, но футбольный и довольно хороший.
Не вижу в ответе динамовцев никакой злости, они просто посмеялись над глупышкой.
Писарев там тоже хорош. Помощник Валеры, и чтоб Гусева сильно не хвалили пургу нес, выгораживал Карпина
Чувствуешь себя при Гусеве более расслаблено?И сказала вратарю «беречь пятую точку»!! Гений журналистики...звучит правда двусмысленно)).
Ответ Геннадий Тёкин
Чувствуешь себя при Гусеве более расслаблено?И сказала вратарю «беречь пятую точку»!! Гений журналистики...звучит правда двусмысленно)).
Не расслабляться, не нагибаться - советы Орзул. Она в этом толк знает.
Похоже у кого-то пятая точка подгорела.Не сберегла.
Протрезвела и начала пургу гнать - чудо-женщина, ее в третий сезон Фоллаута отправить -там все такие ржачные персонажи🤦
Ответ marco -81
Протрезвела и начала пургу гнать - чудо-женщина, ее в третий сезон Фоллаута отправить -там все такие ржачные персонажи🤦
Из будущего вещаешь
Ответ Дундук Ежикович
Из будущего вещаешь
🤣
Болеть мало, иногда нужно думать
вот так и отмечай 8 марта потом...
Да потому что вопрос глуповатый. Зачем заставлять футболиста говорить в прямом эфире о том, что происходило и происходит внутри клуба? А далее, нормальные журналисты всегда заканчивают интервью с футболистом выигравшей команды примерно такой фразой "спасибо за интервью, с победой и удачи в предстоящих матчах". Но в данном случае была фраза "берегите пятую точку". Это вообще к чему было сказано?
Ответ Артем Пашнин
Да потому что вопрос глуповатый. Зачем заставлять футболиста говорить в прямом эфире о том, что происходило и происходит внутри клуба? А далее, нормальные журналисты всегда заканчивают интервью с футболистом выигравшей команды примерно такой фразой "спасибо за интервью, с победой и удачи в предстоящих матчах". Но в данном случае была фраза "берегите пятую точку". Это вообще к чему было сказано?
Это так крайне нелепо было, чисто в женской логике, было высказано пожелание вратарю удачно падать, чтобы без травм)
