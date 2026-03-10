Орзул – «Динамо» о высмеивающем ее видео: «Чем вас так разозлил мой вопрос о Карпине? Я болею за «Динамо», за все, что происходит внутри команды»
Ведущая «Матч ТВ» Мария Орзул ответила на критику «Динамо».
Ранее московский клуб высмеял Орзул и Николая Писарева за вопросы вратарю Курбану Расулову: Мария сказала вратарю «беречь пятую точку», Николай спрашивал, когда клуб пойдет за титулами. Также Орзул спросила игрока: «Чувствуешь себя при Гусеве более расслаблено? Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал. А тут вы поели».
«Дорогое «Динамо». А чем вас так разозлил мой вопрос? Всю первую половину сезона все обсуждали, что Карпин держал футболистов на строгой диете и в строгой дисциплине. Сами футболисты говорили после ухода Карпина, что атмосфера сильно поменялась.
Я болею за «Динамо» и болею за все, что происходит внутри команды. На ЦСКА – «Динамо», на студии было сказано огромное количество добрых слов о команде и об игре», – написала Орзул в комментариях к посту «Динамо», тегнув клуб.
За него она надеюсь то же болеет
Вопрос она задала провокационный, но футбольный и довольно хороший.