Орзул – «Динамо» о высмеивающем ее видео: «Чем вас так разозлил мой вопрос о Карпине? Я болею за «Динамо», за все, что происходит внутри команды»

Орзул – «Динамо» о высмеивающем ее видео: чем вас так разозлил мой вопрос?.

Ведущая «Матч ТВ » Мария Орзул ответила на критику «Динамо».

Ранее московский клуб высмеял Орзул и Николая Писарева за вопросы вратарю Курбану Расулову : Мария сказала вратарю «беречь пятую точку», Николай спрашивал, когда клуб пойдет за титулами. Также Орзул спросила игрока: «Чувствуешь себя при Гусеве более расслаблено? Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал. А тут вы поели».

«Дорогое «Динамо». А чем вас так разозлил мой вопрос? Всю первую половину сезона все обсуждали, что Карпин держал футболистов на строгой диете и в строгой дисциплине. Сами футболисты говорили после ухода Карпина, что атмосфера сильно поменялась.

Я болею за «Динамо» и болею за все, что происходит внутри команды. На ЦСКА – «Динамо», на студии было сказано огромное количество добрых слов о команде и об игре», – написала Орзул в комментариях к посту «Динамо », тегнув клуб.