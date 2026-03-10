Глава Федерации футбола Ирана: «Из-за Трампа 160 девочек стали мученицами. Теперь он держит наших футболисток в заложниках. Кто отправит сборную на ЧМ в США в таких обстоятельствах?»
Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж не уверен, что сборная поедет на ЧМ-2026.
Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже». Сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии. Им предоставили гуманитарные визы. Позже стало известно, что еще две футболистки запросили убежище в Австралии.
«Президент США написал два твита, требуя предоставить политическое убежище нашим футболисткам. Сказал, что сделает это сам, если Австралия этого не сделает. Из-за него 160 девочек в Минабе были убиты и стали мученицами, а теперь он держит наших девушек в заложниках.
Как можно быть оптимистичным по поводу участия в чемпионате мира в США в таких обстоятельствах? Если чемпионат мира пройдет в таких условиях, какой здравомыслящий человек отправит свою сборную в такое место?» – заявил Тадж в эфире национального телевидения Ирана.
Глава иранской федерации допустил неучастие в ЧМ-2026 и подтвердил приостановку чемпионата: «После атаки США сложно сохранять оптимизм»
Трамп про убежище для иранских футболисток: «Поговорил с премьером Австралии – он занимается! Пятерых уже устроили, но некоторые считают, что должны вернуться ради безопасности семьи»
А он ?
ОАЭ возможно следующие
Другие это Иордания, Сирия
Путем ракетных обстрелов мирняка?
Или сильно заняты? Первая армия мира не может защитить судоходство в проливе? Жест доброй воли? А обещали Тегеран за три дня ведь
Десятки миллионов беженцев, разрушенные страны
Договоримся?