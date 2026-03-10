Глава Федерации футбола Ирана: «Из-за Трампа 160 девочек стали мученицами. Теперь он держит наших футболисток в заложниках. Кто отправит сборную на ЧМ в США в таких обстоятельствах?»

Глава Федерации футбола Ирана: кто отправит сборную в США в такой ситуации?.

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж не уверен, что сборная поедет на ЧМ-2026.

Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже». Сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии. Им предоставили гуманитарные визы. Позже стало известно , что еще две футболистки запросили убежище в Австралии.

«Президент США написал два твита , требуя предоставить политическое убежище нашим футболисткам. Сказал, что сделает это сам, если Австралия этого не сделает. Из-за него 160 девочек в Минабе были убиты и стали мученицами, а теперь он держит наших девушек в заложниках.

Как можно быть оптимистичным по поводу участия в чемпионате мира в США в таких обстоятельствах? Если чемпионат мира пройдет в таких условиях, какой здравомыслящий человек отправит свою сборную в такое место?» – заявил Тадж в эфире национального телевидения Ирана.

Трамп про убежище для иранских футболисток: «Поговорил с премьером Австралии – он занимается! Пятерых уже устроили, но некоторые считают, что должны вернуться ради безопасности семьи»