Глава Федерации футбола Ирана: «Из-за Трампа 160 девочек стали мученицами. Теперь он держит наших футболисток в заложниках. Кто отправит сборную на ЧМ в США в таких обстоятельствах?»

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж не уверен, что сборная поедет на ЧМ-2026.

Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже». Сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии. Им предоставили гуманитарные визы. Позже стало известно, что еще две футболистки запросили убежище в Австралии.

«Президент США написал два твита, требуя предоставить политическое убежище нашим футболисткам. Сказал, что сделает это сам, если Австралия этого не сделает. Из-за него 160 девочек в Минабе были убиты и стали мученицами, а теперь он держит наших девушек в заложниках. 

Как можно быть оптимистичным по поводу участия в чемпионате мира в США в таких обстоятельствах? Если чемпионат мира пройдет в таких условиях, какой здравомыслящий человек отправит свою сборную в такое место?» – заявил Тадж в эфире национального телевидения Ирана.

Глава иранской федерации допустил неучастие в ЧМ-2026 и подтвердил приостановку чемпионата: «После атаки США сложно сохранять оптимизм»

Трамп про убежище для иранских футболисток: «Поговорил с премьером Австралии – он занимается! Пятерых уже устроили, но некоторые считают, что должны вернуться ради безопасности семьи»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: RMC Sport
logoСборная Ирана по футболу
женский футбол
logoЧМ-2026
Федерация футбола Ирана
logoДональд Трамп
Политика
logoвысшая лига Иран
50 лет держат в заложниках 80 млн. До их прихода фото посмотрите такие девушки в мини бегали и персы очень продвинутые ребята были, но за них все решили и очень радикально…
Ответ T622222
50 лет держат в заложниках 80 млн. До их прихода фото посмотрите такие девушки в мини бегали и персы очень продвинутые ребята были, но за них все решили и очень радикально…
Комментарий скрыт
Ответ T622222
50 лет держат в заложниках 80 млн. До их прихода фото посмотрите такие девушки в мини бегали и персы очень продвинутые ребята были, но за них все решили и очень радикально…
Комментарий скрыт
Страдают как обычно простые люди
Ответ nordmephi
Страдают как обычно простые люди
Этот Президент-богохульник должен радоваться прибавлению мучениц !
А он ?
Все правильно, пусть отдаст этих грешниц, мы их забьем камнями.
Ответ Фанат Дзюбы
Все правильно, пусть отдаст этих грешниц, мы их забьем камнями.
Насчет футболисток он конечно загнул. Но надо понимать, что Иран - жертва агрессии. Нельзя уравнивать жертву и агрессора и заниматься виктимблэймингом
Ирак тогда самый вероятный кандидат (участвуют в плей-офф в марте 2026, высокая позиция в рейтинге среди не квалифицировавшихся)
ОАЭ возможно следующие
Другие это Иордания, Сирия
Ответ avcgloronalduMU
Ирак тогда самый вероятный кандидат (участвуют в плей-офф в марте 2026, высокая позиция в рейтинге среди не квалифицировавшихся) ОАЭ возможно следующие Другие это Иордания, Сирия
Комментарий скрыт
Ответ Konstantin_ZV
Комментарий скрыт
Ага, сейчас по-быстренькому в АФК проскочим
А, то есть Саудиты и режим Джулани норм типа? Ну и когда там первая армия мира начнет "освобождать" Турцию или Саудовскую Аравию от диктатуры?

Путем ракетных обстрелов мирняка?

Или сильно заняты? Первая армия мира не может защитить судоходство в проливе? Жест доброй воли? А обещали Тегеран за три дня ведь
Комментарий удален модератором
Ответ Император Плутона
Комментарий удален модератором
Гораздо больше. Миллионы только непосредственно убитых американцами за последние годы!
Десятки миллионов беженцев, разрушенные страны
Ответ Константин Лобандиевский
Гораздо больше. Миллионы только непосредственно убитых американцами за последние годы! Десятки миллионов беженцев, разрушенные страны
Иди в кассу за денежкой
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Это метко
Персы, Карпин отправит
Договоримся?
