Рюдигера следовало удалить за удар коленом в лицо Рико, сообщили в СТА: «Грубое нарушение без возможности бороться за мяч. Явная и очевидная ошибка судьи»
Антонио Рюдигера следовало удалить за удар в лицо сопернику в матче 26-го тура Ла Лиги, сообщил Технический комитет судей.
На 26-й минуте защитник «Хетафе» Диего Рико двигался с мячом по флангу и упал в борьбе с Ардой Гюлером. Рюдигер, подключившийся к эпизоду позднее, в падении левым коленом ударил в плечо, а затем в челюсть сопернику. Арбитр Алехандро Муньис пригласил врачей на поле, однако не зафиксировал нарушения правил.
«По мнению CTA, это грубое нарушение, поскольку игрок «Реала» бросается коленом на соперника, лежащего на земле, не имея возможности бороться за мяч. Поскольку этот инцидент не был замечен судьей и представляет собой явную и очевидную ошибку, ВАР должен был рекомендовать изучение момента на мониторе с целью наказать игрока красной карточкой за грубое нарушение», – объяснили в комитете.
Рюдигер ударил коленом в лицо соперника – даже не желтая. «Хетафе» в ярости
«Удар Рюдигера в лицо Рико нужно рассматривать в полицейском участке, а не в CTA. Антонио мог нанести серьезный ущерб здоровью соперника». Журналист Санчес об игроке «Реала»
Ну, и не черным же он назвал игрока противника, а всего лишь ударил два раза. И вообще он сам черный. О каком тут может идти речь удалении, сами понимаете.