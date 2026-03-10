  • Спортс
  • Рюдигера следовало удалить за удар коленом в лицо Рико, сообщили в СТА: «Грубое нарушение без возможности бороться за мяч. Явная и очевидная ошибка судьи»
Рюдигера следовало удалить за удар коленом в лицо Рико, сообщили в СТА: «Грубое нарушение без возможности бороться за мяч. Явная и очевидная ошибка судьи»

CTA об ударе Рюдигера в лицо Рико: грубое нарушение без борьбы за мяч.

Антонио Рюдигера следовало удалить за удар в лицо сопернику в матче 26-го тура Ла Лиги, сообщил Технический комитет судей.

На 26-й минуте защитник «Хетафе» Диего Рико двигался с мячом по флангу и упал в борьбе с Ардой Гюлером. Рюдигер, подключившийся к эпизоду позднее, в падении левым коленом ударил в плечо, а затем в челюсть сопернику. Арбитр Алехандро Муньис пригласил врачей на поле, однако не зафиксировал нарушения правил.

«По мнению CTA, это грубое нарушение, поскольку игрок «Реала» бросается коленом на соперника, лежащего на земле, не имея возможности бороться за мяч. Поскольку этот инцидент не был замечен судьей и представляет собой явную и очевидную ошибку, ВАР должен был рекомендовать изучение момента на мониторе с целью наказать игрока красной карточкой за грубое нарушение», – объяснили в комитете.

Рюдигер ударил коленом в лицо соперника – даже не желтая. «Хетафе» в ярости

«Удар Рюдигера в лицо Рико нужно рассматривать в полицейском участке, а не в CTA. Антонио мог нанести серьезный ущерб здоровью соперника». Журналист Санчес об игроке «Реала»

Почему нельзя постфактум удалять игрока. Случай с Рюдигером, случай с Бастони. Можно же изменить правила и наказывать постфактум
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Почему нельзя постфактум удалять игрока. Случай с Рюдигером, случай с Бастони. Можно же изменить правила и наказывать постфактум
Комментарий скрыт
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Почему нельзя постфактум удалять игрока. Случай с Рюдигером, случай с Бастони. Можно же изменить правила и наказывать постфактум
Это только если рот прикрыть работает,и то не для всех
Удалить игрока Реала? Смешные.

Ну, и не черным же он назвал игрока противника, а всего лишь ударил два раза. И вообще он сам черный. О каком тут может идти речь удалении, сами понимаете.
Ответ Филин73
Удалить игрока Реала? Смешные. Ну, и не черным же он назвал игрока противника, а всего лишь ударил два раза. И вообще он сам черный. О каком тут может идти речь удалении, сами понимаете.
Хотел, было, написать так же, но спорт банит жёстко за слова.))) будь осторожен
Вот так и складывается таблица, бездари отстают лишь на 4 очка, когда при честном судействе должны были на 24:))
Рудигер, Пепе, Рамос... - футбольные преступники, которые должны были быть отстранены от футбола. Следовательно, трофеи завоеванные с ними в составе можно считать незаконными.
Ответ Экспертное мнение
Рудигер, Пепе, Рамос... - футбольные преступники, которые должны были быть отстранены от футбола. Следовательно, трофеи завоеванные с ними в составе можно считать незаконными.
Ну Рамос хоть и грубый, но всё же далёк от двух других :))
Ответ UnforgivenX2
Ну Рамос хоть и грубый, но всё же далёк от двух других :))
Ага. Особенно случай с Салахом очень безобидный
чистое удаление, он специально грязно играл
Ответ Okaka
чистое удаление, он специально грязно играл
Он пл другому не может
Кто ж его посадит, он же сливочный
отличная стратегия, просто признать ошибку после матча, ведь никто и никого не наказывает после этого, а очки уже распределены и обратно не вернешь. Идеально для Реала!
А разве кто-то мог не признать этот целенаправленный фол? Не имею ввиду определенную часть Мадридистов, которые ничего не признают и считают все эти поблажки Реалу, естественными и заслуженными
т.е. они хотят, чтобы Перес из комнаты просмотров рекомендовал пересмотр? смешные
А разве кто-то мог не признать этот целенаправленный фол? Не имею ввиду определенную часть Мадридистов, которые ничего не признают и считают все эти поблажки Реалу, естественными и заслуженными
