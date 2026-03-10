Рюдигера следовало удалить за удар коленом в лицо Рико, сообщили в СТА: «Грубое нарушение без возможности бороться за мяч. Явная и очевидная ошибка судьи»

CTA об ударе Рюдигера в лицо Рико: грубое нарушение без борьбы за мяч.

Антонио Рюдигера следовало удалить за удар в лицо сопернику в матче 26-го тура Ла Лиги , сообщил Технический комитет судей.

На 26-й минуте защитник «Хетафе» Диего Рико двигался с мячом по флангу и упал в борьбе с Ардой Гюлером. Рюдигер, подключившийся к эпизоду позднее, в падении левым коленом ударил в плечо, а затем в челюсть сопернику. Арбитр Алехандро Муньис пригласил врачей на поле, однако не зафиксировал нарушения правил.

«По мнению CTA, это грубое нарушение, поскольку игрок «Реала » бросается коленом на соперника, лежащего на земле, не имея возможности бороться за мяч. Поскольку этот инцидент не был замечен судьей и представляет собой явную и очевидную ошибку, ВАР должен был рекомендовать изучение момента на мониторе с целью наказать игрока красной карточкой за грубое нарушение», – объяснили в комитете.

Рюдигер ударил коленом в лицо соперника – даже не желтая. «Хетафе» в ярости

«Удар Рюдигера в лицо Рико нужно рассматривать в полицейском участке, а не в CTA. Антонио мог нанести серьезный ущерб здоровью соперника». Журналист Санчес об игроке «Реала»