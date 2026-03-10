«Реал» запретил фанатам скандировать кричалку про то, что Гвардиола «выглядит как голубой», на матче с «Сити». В «Мадриде» опасаются закрытия трибуны «Бернабеу»

«Реал» попросил фанатов не оскорблять Пепа Гвардиолу.

Директор «Реала » Хосе Луис Санчес провел беседу с болельщиками клуба перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Ранее УЕФА оштрафовал «Реал» на 15 000 евро за нацистское приветствие фаната на матче с «Бенфикой». Трибуну частично закроют на одну игру в случае повторения.

По данным Marca, Луис Санчес пообщался с представителями основных фанатских групп «Мадрида» и «категорически запретил» распевать кричалки о тренере «Манчестер Сити » Пепе Гвардиоле во время матча. Также болельщиков попросили не демонстрировать национальные флаги, включая испанский.

Просьба о неупоминании Гвардиолы связана с тем, что фанаты «Мадрида» регулярно скандируют оскорбительную кричалку о бывшем тренере «Барселоны»: «Эй, Гвардиола, ты такой худой. Сначала наркотики, теперь выглядишь как голубой». УЕФА уже наказывал «Реал» за эту кричалку.

В «Мадриде» опасаются, что в случае исполнения этой кричалки в ближайшем матче трибуну «Сантьяго Бернабеу » закроют на следующий матч.