  • «Реал» запретил фанатам скандировать кричалку про то, что Гвардиола «выглядит как голубой», на матче с «Сити». В «Мадриде» опасаются закрытия трибуны «Бернабеу»
42

«Реал» попросил фанатов не оскорблять Пепа Гвардиолу.

Директор «Реала» Хосе Луис Санчес провел беседу с болельщиками клуба перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Ранее УЕФА оштрафовал «Реал» на 15 000 евро за нацистское приветствие фаната на матче с «Бенфикой». Трибуну частично закроют на одну игру в случае повторения.

По данным Marca, Луис Санчес пообщался с представителями основных фанатских групп «Мадрида» и «категорически запретил» распевать кричалки о тренере «Манчестер Сити» Пепе Гвардиоле во время матча. Также болельщиков попросили не демонстрировать национальные флаги, включая испанский.

Просьба о неупоминании Гвардиолы связана с тем, что фанаты «Мадрида» регулярно скандируют оскорбительную кричалку о бывшем тренере «Барселоны»: «Эй, Гвардиола, ты такой худой. Сначала наркотики, теперь выглядишь как голубой». УЕФА уже наказывал «Реал» за эту кричалку.

В «Мадриде» опасаются, что в случае исполнения этой кричалки в ближайшем матче трибуну «Сантьяго Бернабеу» закроют на следующий матч.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
42 комментария
А как тогда выглядит Арбелоа, боюсь представить
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
А как тогда выглядит Арбелоа, боюсь представить
Арбеол переел арбидол
Ответ Рубин2003
Арбеол переел арбидол
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Возможно, уже лучший заголовок на спортс в 2026-м.
Так Сити голубые, а Пеп тренер Сити, что не так?
Ответ Верховный Лорд
Так Сити голубые, а Пеп тренер Сити, что не так?
Можно скандировать тогда :
Гвардиола - тренер Сити !
Ответ Верховный Лорд
Так Сити голубые, а Пеп тренер Сити, что не так?
Верно, вывеска матча: «Мадрид Голубые» на крайний случай «в Мадриде Голубые»
«Реал» запретил фанатам скандировать кричалку про то, что Гвардиола «выглядит как голубой», «Сити» запретил фанатам скандировать, что Винисиус «выглядит как черный»
нельзя даже испанский флаг? что за бред
Это говорят болельщики клуба, престарелый президент которого заводит себе молодых негритянских любовников среди игроков👍🤣🤣🤣
Ответ ыеем
Это говорят болельщики клуба, престарелый президент которого заводит себе молодых негритянских любовников среди игроков👍🤣🤣🤣
Это другое😁
Как можно своего Отца назвать голубым ? #ПепОтецМадрида
«Эй, Гвардиола, ты такой худой. Сначала наркотики, теперь выглядишь как голубой».
В Реале полкоманды выглядят и ведут себя как манерные гомогеи, это болельщиков не смущает?
Ответ NoN
В Реале полкоманды выглядят и ведут себя как манерные гомогеи, это болельщиков не смущает?
у них и половина болельщики,тоже такие.
Ну как бы эт не он транса трахает
Рекомендуем