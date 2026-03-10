Представитель МИД Ирана Багаи – женской сборной: «Иран ждет вас с распростертыми объятиями. Не волнуйтесь»

Представитель МИД Ирана Багаи – женской сборной: ждем с распростертыми объятиями.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи призвал футболисток сборной вернуться в страну.

Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже». После этого FIFPro попросила ФИФА и Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) обеспечить безопасность футболисток.

Сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии. Им предоставили гуманитарные визы. Позже стало известно , что еще две футболистки запросили убежище в Австралии.

«Более 165 невинных иранских школьниц убиты в результате двойной атаки из «Томагавками». А теперь они хотят взять в заложники наших спортсменок под предлогом их «спасения»?

Женской футбольной команде Ирана: не волнуйтесь. Иран ждет вас с распростертыми объятиями», – написал Багаи в X.

