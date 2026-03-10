  • Спортс
  • Представитель МИД Ирана Багаи – женской сборной: «Иран ждет вас с распростертыми объятиями. Не волнуйтесь»
47

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи призвал футболисток сборной вернуться в страну.

Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже». После этого FIFPro попросила ФИФА и Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) обеспечить безопасность футболисток.

Сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии. Им предоставили гуманитарные визы. Позже стало известно, что еще две футболистки запросили убежище в Австралии.

«Более 165 невинных иранских школьниц убиты в результате двойной атаки из «Томагавками». А теперь они хотят взять в заложники наших спортсменок под предлогом их «спасения»?

Женской футбольной команде Ирана: не волнуйтесь. Иран ждет вас с распростертыми объятиями», – написал Багаи в X.

5 девушек сбежали из сборной Ирана – по ТВ называли их предателями военного времени за отказ от пения гимна

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Straits Times
logoСборная Ирана по футболу
женский футбол
Политика
logoвысшая лига Иран
Чтобы забить камнями?
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Чтобы забить камнями?
Осыпать драгоценными каменьями !
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Чтобы забить камнями?
Комментарий удален модератором
Это и настораживает)
Я бы после такого "приветствия" точно не вернулся))
Девчонки молодцы, все правильно сделали, голову на плаху ложить в их возрасте точно не стоит
представитель МИД никто, и звать его никак - что там моджахеды из КСИР думают по этому поводу? это намного более важно, на самом деле 🤷‍♂️
Ответ Любезный Коссутий
представитель МИД никто, и звать его никак - что там моджахеды из КСИР думают по этому поводу? это намного более важно, на самом деле 🤷‍♂️
Комментарий скрыт
Ответ Любезный Коссутий
представитель МИД никто, и звать его никак - что там моджахеды из КСИР думают по этому поводу? это намного более важно, на самом деле 🤷‍♂️
Комментарий скрыт
МИД Ирана: «Не волнуйтесь, всё произойдёт очень быстро».
Ответ Дмитрий
МИД Ирана: «Не волнуйтесь, всё произойдёт очень быстро».
«Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Чик — и ты уже на небесах»
©
Ответ Дмитрий
МИД Ирана: «Не волнуйтесь, всё произойдёт очень быстро».
Мы вас не больно зарежем..😁
В скобочках (вам #####)
а где все боты, которые здесь топят за бородатых любителей джихада?
Ответ ulysses24
а где все боты, которые здесь топят за бородатых любителей джихада?
такие есть?))
Ответ ulysses24
а где все боты, которые здесь топят за бородатых любителей джихада?
Ок, Вэнс с бодородой. Но Трамп то без борады
Не все террористы бородатые
Звучит , как приговор 🤦
В таких объятиях могут и задушить.
Рекомендуем