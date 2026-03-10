Представитель МИД Ирана Багаи – женской сборной: «Иран ждет вас с распростертыми объятиями. Не волнуйтесь»
Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи призвал футболисток сборной вернуться в страну.
Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже». После этого FIFPro попросила ФИФА и Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) обеспечить безопасность футболисток.
Сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии. Им предоставили гуманитарные визы. Позже стало известно, что еще две футболистки запросили убежище в Австралии.
«Более 165 невинных иранских школьниц убиты в результате двойной атаки из «Томагавками». А теперь они хотят взять в заложники наших спортсменок под предлогом их «спасения»?
Женской футбольной команде Ирана: не волнуйтесь. Иран ждет вас с распростертыми объятиями», – написал Багаи в X.
