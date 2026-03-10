Психолог работает с игроками основы «Спартака». Дроздова начала при Станковиче и продолжает при Карседо
С основой «Спартака» работает психолог.
«Спартак» привлек к работе с футболистами основного состава спортивного психолога.
По данным «РБ Спорт», около года назад Маргарита Дроздова, работавшая психологом в академии молодежной команде «Спартака», была привлечена к работе с основным составом команды. Это произошло при тренере Деяне Станковиче.
С приходом Хуана Карседо ситуация не изменилась, Дроздова продолжает работать с основой.
Никита Джигурда: «Готов стать психологом «Спартака», сделаю накачку: поверьте в свою офигительность, вперед, орлы! И испанца-тренера научу «Вертикали русского мата»!»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А так бы и сам с психологом поработал)))
-доктор, мне кажется что я не вратарь, а мешок…
-да, все так! Но мешки очень ценные, они незаменимы для переноса мячей, например