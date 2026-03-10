  • Спортс
  • Психолог работает с игроками основы «Спартака». Дроздова начала при Станковиче и продолжает при Карседо
23

С основой «Спартака» работает психолог.

«Спартак» привлек к работе с футболистами основного состава спортивного психолога.

По данным «РБ Спорт», около года назад Маргарита Дроздова, работавшая психологом в академии молодежной команде «Спартака», была привлечена к работе с основным составом команды. Это произошло при тренере Деяне Станковиче.

С приходом Хуана Карседо ситуация не изменилась, Дроздова продолжает работать с основой.

Никита Джигурда: «Готов стать психологом «Спартака», сделаю накачку: поверьте в свою офигительность, вперед, орлы! И испанца-тренера научу «Вертикали русского мата»!»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
для болельщиков пусть ещё комнаты построят им то нужнее..
Ответ Streetbor
для болельщиков пусть ещё комнаты построят им то нужнее..
Вот Федун в Тушино и строил жилые комплексы)
Психолога надо было для Станковича нанимать.
Ответ maks44
Психолога надо было для Станковича нанимать.
Там минимум психотерапевт нужен был )
Может поэтому Спартак посреди игры останавливается. Игрокам надо подумать, оценить свой внутренний мир, увидеть смысл в этой бесконечной беготне.
С психологом можно и переборщить, тут грань тонкая, основной посыл психологии это так скажем "душевное равновесие" спокойствие, отсутствие стресса. Это может положительно сказаться на игроках обладающих неким мастерством. Но я честно говоря опасаюсь за тех, у кого его нет в принципе, Денисов, Максименко например, этих вообще надо гонять, чтоб хоть что-то получить.
А так бы и сам с психологом поработал)))
Надеюсь, что прием Максименко выглядит следующим образом:
-доктор, мне кажется что я не вратарь, а мешок…
-да, все так! Но мешки очень ценные, они незаменимы для переноса мячей, например
Что-то не особо помогает. Чуть случайный гол пропустят, и коленки дрожать начинают
скоро я так понимаю на антидипрессантах будут играть?
Диетолог нужен для Максименко, а не психолог
Интересно, а у "плохого Саши" есть психолог? )
До появления психолога было лучше)
