Психолог работает с игроками основы «Спартака». Дроздова начала при Станковиче и продолжает при Карседо

С основой «Спартака» работает психолог.

«Спартак» привлек к работе с футболистами основного состава спортивного психолога.

По данным «РБ Спорт», около года назад Маргарита Дроздова, работавшая психологом в академии молодежной команде «Спартака», была привлечена к работе с основным составом команды. Это произошло при тренере Деяне Станковиче .

С приходом Хуана Карседо ситуация не изменилась, Дроздова продолжает работать с основой.

Никита Джигурда: «Готов стать психологом «Спартака», сделаю накачку: поверьте в свою офигительность, вперед, орлы! И испанца-тренера научу «Вертикали русского мата»!»