Дзюба о «плохом мальчике» Соболеве: «Все с этого немножко смеются. Но он забивает – молодец»

Дзюба о «плохом мальчике» Соболеве: все с этого немножко смеются.

Форвард «Акрона » Артем Дзюба оценил поведение Александра Соболева .

Нападающий «Зенита » забил в двух матчах подряд – в Фонбет Кубке России против «Балтики» (1:0) и в Мир РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

Празднуя гол в первом матче, он побежал в сторону тренерской скамейки, показывая на себя, на скамейку и на поле , давая понять, что его место на поле. После встречи игрок заявил : «Хочу сказать, что Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Теперь так». Гол, забитый во второй игре, футболист отпраздновал, изобразив, что дирижирует трибуной болельщиков на стадионе «Газовик».

– Как вам образ плохого парня Саши Соболева?

– Это очень забавно. Естественно, с этого все немножко смеются. Но он забивает – молодец, – с улыбкой сказал бывший нападающий «Зенита » и «Спартака».

