  Дзюба о «плохом мальчике» Соболеве: «Все с этого немножко смеются. Но он забивает – молодец»
15

Дзюба о «плохом мальчике» Соболеве: «Все с этого немножко смеются. Но он забивает – молодец»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба оценил поведение Александра Соболева.

Нападающий «Зенита» забил в двух матчах подряд – в Фонбет Кубке России против «Балтики» (1:0) и в Мир РПЛ с «Оренбургом» (1:2). 

Празднуя гол в первом матче, он побежал в сторону тренерской скамейки, показывая на себя, на скамейку и на поле, давая понять, что его место на поле. После встречи игрок заявил: «Хочу сказать, что Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Теперь так». Гол, забитый во второй игре, футболист отпраздновал, изобразив, что дирижирует трибуной болельщиков на стадионе «Газовик».

– Как вам образ плохого парня Саши Соболева?

– Это очень забавно. Естественно, с этого все немножко смеются. Но он забивает – молодец, – с улыбкой сказал бывший нападающий «Зенита» и «Спартака».

«Саша теперь будет плохим мальчиком». Соболев бушует после первого гола за пять месяцев

Соболев зачислил себя в клуб Григория Федотова. Но немного поторопился

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
Два мяча - это вам уже не один, это серьезно! Еще немного, и будет рекорд последних сезонов😁
В целом, поставь меня играть с десятью бразильцами в команде — может я бы тоже забивал.
Ответ smoker
В целом, поставь меня играть с десятью бразильцами в команде — может я бы тоже забивал.
Бразильцы эти только не забивают ничего)) Хотя нет, Педриньо в свои забил) Поэтому не надо их переоценивать, Жерсон вон после возвращения в Бразилию умудряется клубам из третьего дивизиона проигрывать)) Ахахах) Бразильцы!))
Ответ Мемуары Семеныча
Бразильцы эти только не забивают ничего)) Хотя нет, Педриньо в свои забил) Поэтому не надо их переоценивать, Жерсон вон после возвращения в Бразилию умудряется клубам из третьего дивизиона проигрывать)) Ахахах) Бразильцы!))
Ну это понятно, Луисы Энрике эти все и Мантуаны — ни о чем. На уровне Зобнина и Мелкадзе приблизительно. Может даже хуже, угу
НАД этим, артём. НАД. Но ты знаменитый, ты молодец...
Над тобой тоже смеются
