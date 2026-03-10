Барколя перед «Челси»: «Мы не думаем о реванше за клубный ЧМ – сейчас другое время и другой турнир. «ПСЖ» всегда жаждет победы, сделаем все для этого»

Барколя о матче с «Челси»: «ПСЖ» не думает о реванше за КЧМ.

Вингер «ПСЖ» Брэдли Барколя заявил, что парижане не рассматривают матч с «Челси» как возможность взять реванш за поражение на клубном чемпионате мира.

В среду парижане сыграют с «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Летом команды встречались в финале клубного чемпионата мира – лондонцы одержали победу со счетом 3:0.

– Вы по-прежнему голодны после того, как в прошлом году выиграли почти все?

– Да, мы всегда голодны. Мы знали, что будет труднее, но мы всегда жаждем победы, ради этого мы играем. Мы всегда делаем все, чтобы победить.

– Вы понимаете, с каким пессимизмом оценивают «ПСЖ» и нынешнее физическое состояние команды?

– Думаю, мы всегда способны оставаться на высоте, и мы не раз это доказывали. Мы готовимся к таким матчам с невероятным усердием. Мы собираемся сделать все, что в наших силах, чтобы показать себя с лучшей стороны.

– Вы хотите взять реванш за поражение в финале клубного чемпионата мира? «Челси» тогда вас впечатлил?

– Мы не думаем о реванше, это было другое время и другой турнир, теперь все совершенно иначе. Мы действительно хотим выиграть этот матч, он очень важен, это стадия плей-офф. Это отличная команда, они играют очень хорошо. Но мы много работали, чтобы подготовиться к этой игре, – сказал Барколя.