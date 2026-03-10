Сарри о пустых трибунах на матчах «Лацио» из-за протеста ультрас против Лотито: «Я оставался только ради болельщиков и теперь не знаю, почему я еще здесь, ведь и болельщиков уже нет»

Маурицио Сарри: не знаю, почему я еще в «Лацио», ведь уже и фанатов нет.

Маурицио Сарри допустил, что летом покинет «Лацио ».

Римский клуб занимает 10-е место после 28 матчей Серии А. Ультрас объявили бойкот президенту Клаудио Лотито и не ходят на игры команды. Последнюю игру «Лацио» против «Сассуоло» посетили всего около 5 000 человек.

Сарри отметил, что игра на пустом стадионе действует на футболистов «угнетающе», и призвал руководство принять меры: «Ситуация слишком сложная для нас».

У тренера, раньше заявлявшего, что он продолжает работать только из-за того, что обещал это болельщикам, спросили, каким он видит свое будущее.

«Я не знаю. Как только закончится сезон и мы проведем несколько встреч, я смогу ответить. Команда должна соответствовать стандартам, заданным историей этого клуба.

Если я оставался только ради фанатов, то сейчас я даже не знаю, почему я до сих пор здесь, потому что и болельщиков уже нет», – отметил Сарри.