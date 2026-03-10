  • Спортс
  • Николай Писарев: «Баринов, Черников – «шестерки», немного тормозящие игру: лишнее касание, отдают не на третьего. В чем сила Батракова и Кисляка? Они до получения мяча знают, что сделают с ним»
9

Николай Писарев: «Баринов, Черников – «шестерки», немного тормозящие игру: лишнее касание, отдают не на третьего. В чем сила Батракова и Кисляка? Они до получения мяча знают, что сделают с ним»

Писарев о Баринове: настоящая «шестерка», немного тормозит игру.

Николай Писарев рассказал, как ЦСКА можно перестроить игру.

Баринов, Черников – это футболисты, которые настоящие «шестерки». Они немного тормозят игру. Лишнее касание, отдают не на третьего.

В чем сила Батракова и Кисляка? Они могут видеть быстрый выход, до получения мяча уже знают, что сделают с ним.

– Какой вывод из этого? На месте Баринова должен играть Обляков, а выше Алвес или Козлов?

– Пока нет результата. Так что Кисляк – опорный, с ним Обляков и Алвес, – сказал в шоу «Это футбол, брат!» член тренерского штаба сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Окак, уже догадались. А ведь недавно рассказывали, что выцели задарма лучшего опорника страны.

А ведь фаны Локо им говорили! 😂
История Баринова проста как мира. От добра добра не ищут. В квадрате Галактионова в этом сезоне смотрелся супер. Да и когда плохие матчи выдавал, особо никто и не ругал, так как капитан и воспитанник, хранитель гена Локо. В ЦСКА таких поблажек не будет. Если не встроится в игру команды как можно быстрее, скоро начнут с фекалиями смешивать фанаты коней.
Ответ тот самый Кадрус
История Баринова проста как мира. От добра добра не ищут. В квадрате Галактионова в этом сезоне смотрелся супер. Да и когда плохие матчи выдавал, особо никто и не ругал, так как капитан и воспитанник, хранитель гена Локо. В ЦСКА таких поблажек не будет. Если не встроится в игру команды как можно быстрее, скоро начнут с фекалиями смешивать фанаты коней.
пойдёт по пути своего друга Жемалетдинова
Ну Алвес, честно говоря, ничего не показывает последнее время и, кстати, он как раз играет в медленную игру. В составе точно есть проблемы, как минимум с подборами, но вот чья это проблема и кто не дорабатывет - мне до конца не понятно.
Бари пока не убеждает... В Локо гораздо лучше смотрелся!!!
Ответ Андрей Бирюков
Бари пока не убеждает... В Локо гораздо лучше смотрелся!!!
У него Карпукас и Пруцев рядом были.
Ответ Андрей Бирюков
Бари пока не убеждает... В Локо гораздо лучше смотрелся!!!
При всём уважении к Диме - он только перед угрозой непродления заиграл. Ну то есть пол года максимум. Причем, как "заиграл"? Стараться банально начал. Добегать, бороться.
Если попытаться посмотреть на него беспристрастно - игрок весьма посредственный. У паровозов его держали, потому что последний из чемпионского состава, играл с Чарли, Денисовым, Крыховяком. Закрывали глаза на его косяки, на его пасы поперёк и назад. На его перепалки с судьями. Он был больше талисманом, чем важным игроком.
То есть Баринова на лавку.
Черников уже полтора сезона 8 играет)
