Николай Писарев: «Баринов, Черников – «шестерки», немного тормозящие игру: лишнее касание, отдают не на третьего. В чем сила Батракова и Кисляка? Они до получения мяча знают, что сделают с ним»
Писарев о Баринове: настоящая «шестерка», немного тормозит игру.
Николай Писарев рассказал, как ЦСКА можно перестроить игру.
– Баринов, Черников – это футболисты, которые настоящие «шестерки». Они немного тормозят игру. Лишнее касание, отдают не на третьего.
В чем сила Батракова и Кисляка? Они могут видеть быстрый выход, до получения мяча уже знают, что сделают с ним.
– Какой вывод из этого? На месте Баринова должен играть Обляков, а выше Алвес или Козлов?
– Пока нет результата. Так что Кисляк – опорный, с ним Обляков и Алвес, – сказал в шоу «Это футбол, брат!» член тренерского штаба сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
А ведь фаны Локо им говорили! 😂
Если попытаться посмотреть на него беспристрастно - игрок весьма посредственный. У паровозов его держали, потому что последний из чемпионского состава, играл с Чарли, Денисовым, Крыховяком. Закрывали глаза на его косяки, на его пасы поперёк и назад. На его перепалки с судьями. Он был больше талисманом, чем важным игроком.