Николай Писарев: «Баринов, Черников – «шестерки», немного тормозящие игру: лишнее касание, отдают не на третьего. В чем сила Батракова и Кисляка? Они до получения мяча знают, что сделают с ним»

Писарев о Баринове: настоящая «шестерка», немного тормозит игру.

Николай Писарев рассказал, как ЦСКА можно перестроить игру.

– Баринов , Черников – это футболисты, которые настоящие «шестерки». Они немного тормозят игру. Лишнее касание, отдают не на третьего.

В чем сила Батракова и Кисляка? Они могут видеть быстрый выход, до получения мяча уже знают, что сделают с ним.

– Какой вывод из этого? На месте Баринова должен играть Обляков, а выше Алвес или Козлов?

– Пока нет результата. Так что Кисляк – опорный, с ним Обляков и Алвес, – сказал в шоу «Это футбол, брат!» член тренерского штаба сборной России.