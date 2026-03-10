Солари о том, что Станкович называл его «говном»: «Неправда. Именно из-за Деяна я в «Спартаке», у нас были хорошие отношения. Нет причин плохо о нем говорить»

Пабло Солари: неправда, что Станкович называл меня говном.

Полузащитник «Спартака » Пабло Солари опроверг информацию о конфликте с бывшим главным тренером красно-белых Деяном Станковичем .

Ранее комментатор Константин Генич заявил: «Станкович говорил Солари: «Какое же ты говно как игрок, ты не соответствуешь уровню этой команды. Как ты здесь оказался, тебя не должно быть» .

– Была ли такая ситуация, говорил ли Станкович эти слова?

– Я сам всегда самокритичен. Примерно первые 6 месяцев в России я играл не лучшим образом. Мне понадобилось довольно много времени на адаптацию – был очень далеко от дома, это оказалось тяжело. Но я пришел сюда именно при Станковиче, и у нас с ним были хорошие отношения. Так что в целом это неправда.

– То есть Станкович хороший тренер и человек, и чертом вы его назвать не можете?

– Как уже сказал, именно из-за Станковича я здесь. Я ему благодарен, и мне не из-за чего говорить про него плохо. Нет причин, поэтому не буду плохо про него говорить. Да и вообще, не люблю про кого-то плохо говорить, – сказал Солари.