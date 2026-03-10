  • Спортс
  • Солари о том, что Станкович называл его «говном»: «Неправда. Именно из-за Деяна я в «Спартаке», у нас были хорошие отношения. Нет причин плохо о нем говорить»
52

Солари о том, что Станкович называл его «говном»: «Неправда. Именно из-за Деяна я в «Спартаке», у нас были хорошие отношения. Нет причин плохо о нем говорить»

Пабло Солари: неправда, что Станкович называл меня говном.

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари опроверг информацию о конфликте с бывшим главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.

Ранее комментатор Константин Генич заявил: «Станкович говорил Солари: «Какое же ты говно как игрок, ты не соответствуешь уровню этой команды. Как ты здесь оказался, тебя не должно быть».

– Была ли такая ситуация, говорил ли Станкович эти слова?

– Я сам всегда самокритичен. Примерно первые 6 месяцев в России я играл не лучшим образом. Мне понадобилось довольно много времени на адаптацию – был очень далеко от дома, это оказалось тяжело. Но я пришел сюда именно при Станковиче, и у нас с ним были хорошие отношения. Так что в целом это неправда.

– То есть Станкович хороший тренер и человек, и чертом вы его назвать не можете?

– Как уже сказал, именно из-за Станковича я здесь. Я ему благодарен, и мне не из-за чего говорить про него плохо. Нет причин, поэтому не буду плохо про него говорить. Да и вообще, не люблю про кого-то плохо говорить, – сказал Солари.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
52 комментария
Солари: Неправда. Говном Станкович называл Генича
Ответ Aleksey Yashin
Солари: Неправда. Говном Станкович называл Генича
И вполне себе справедливо. )))
Ответ Aleksey Yashin
Солари: Неправда. Говном Станкович называл Генича
Комментарий скрыт
Бесят такие спецы как Генич. Главное накинуть, на остальное можно забить. Всё решает хайп.
И хотелось бы спросить у так называемого интервьюера, с какого хрена ты называешь Станковича чёртом? Он лично тебе это позволил?
Уровень нынешней журналистики и так ниже плинтуса. Так для чего его ещё ниже опускать?
Ответ Evgen Vynokurov
Бесят такие спецы как Генич. Главное накинуть, на остальное можно забить. Всё решает хайп. И хотелось бы спросить у так называемого интервьюера, с какого хрена ты называешь Станковича чёртом? Он лично тебе это позволил? Уровень нынешней журналистики и так ниже плинтуса. Так для чего его ещё ниже опускать?
Гнидич - гнусный тип!
Ответ Evgen Vynokurov
Бесят такие спецы как Генич. Главное накинуть, на остальное можно забить. Всё решает хайп. И хотелось бы спросить у так называемого интервьюера, с какого хрена ты называешь Станковича чёртом? Он лично тебе это позволил? Уровень нынешней журналистики и так ниже плинтуса. Так для чего его ещё ниже опускать?
Это не журналист спортса, они скопипастили новость, это Сергей Егоров - кудесник фекалий в среде спортивной журналистики.
Красавчик. 👍🏽. Сор из избы не выносят. Научится бы многим у него.
Вообще-то говно Генич, как человек и журналист...
Ответ Сергей Лепехин
Вообще-то говно Генич, как человек и журналист...
Газпром ТВ набрал такое под себя.
"То есть Станкович хороший тренер и человек, и чертом вы его назвать не можете?"
Это вопрос так называемого журналиста? У него с головой в порядке вообще?
Ответ ТёмаЗаРодину
"То есть Станкович хороший тренер и человек, и чертом вы его назвать не можете?" Это вопрос так называемого журналиста? У него с головой в порядке вообще?
Таким вопросам учат на первом курсе журналистики. И неважно что тебе ответят.
Генич перепутал себя с Солари
Эштрэй, подай мне вон то говно
Ответ Татьяна Павленко_1116979134
Эштрэй, подай мне вон то говно
Весьма неплохо, для Татьяны
Ответ Татьяна Павленко_1116979134
Эштрэй, подай мне вон то говно
Надпись на банке: говно
Даже стало интересно, кто такие помойные вопросы задаёт, не поленился посмотреть - старая школа помойки - Сергей Егоров. Раньше он в спорт-экспрессе главный разборщик по сортам фекалий был.
Ответ Анатолий Конь
Даже стало интересно, кто такие помойные вопросы задаёт, не поленился посмотреть - старая школа помойки - Сергей Егоров. Раньше он в спорт-экспрессе главный разборщик по сортам фекалий был.
Он в СС отвечал за народную газету, интересное время было.
Генич сам говно и это давно понятно. Но тут другой вопрос. Кто допустил такое, что какое-то говно вообще интервьюирует игрока Спартака подобным образом? У нас вообще пресс-служба существует? Если да, то их надо гнать ссаными тряпками
вопрос про черта, конечно🤔
