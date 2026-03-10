  • Спортс
  • Арбелоа о матчах с «Сити»: «Мы «Реал» и никогда не чувствуем себя хуже кого бы то ни было. «Реал» всегда фаворит. Подходим к игре с огромным желанием и смотрим им прямо в глаза»
25

Арбелоа о встрече с «Ман Сити»: «Реал» никогда не чувствует себя хуже кого-либо.

Альваро Арбелоа поделился ожиданиями от встречи с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Это команда с большим количеством индивидуально сильных игроков, но при этом она отлично действует и как единое целое. У них очень четкие идеи, и они уже семь-восемь лет работают с Гвардиолой. Они досконально знают друг друга и могут играть с закрытыми глазами. Это матч, в котором нужно быть максимально сосредоточенными, делать все правильно: и в обороне, и в атаке, и при стандартах… Каждая секунда и каждая деталь важны. Но мы подходим к игре с уверенностью, готовностью и огромным желанием поскорее начать матч.

– Является ли «Реал» фаворитом противостояния?

– Раньше я говорил, что «Реал» всегда фаворит, и продолжаю так думать. Мы «Реал», мы никогда не чувствуем себя хуже кого бы то ни было. Обстоятельства и соперник значения не имеют. Мы «Реал» и не должны чувствовать, что мы хуже кого-то.

У нас серьезный соперник, мы знаем уровень клуба, игроков, тренера и все, что представляет собой «Манчестер Сити», который два года назад стал чемпионом Европы. Каждый раз, когда мы встречались с ними, было сложно, но мы подходим к этому матчу с огромным желанием и смотрим им прямо в глаза, – сказал главный тренер «Реала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Реала»
25 комментариев
Так шизики обычно мыслят
Ответ Александр Никитин
Так шизики обычно мыслят
🤣
С таким количеством травм и в целом качеством игры, Мадриду ловить нечего)
Ответ Иван Баланар
С таким количеством травм и в целом качеством игры, Мадриду ловить нечего)
Да и сити не прям монструозен. Я не удивлюсь, если Реал на две игры с сити соберется и англичане ничего суразного не покажут. Ну а может и наоборот получится, но почему-то в первое мне верится больше
Тот случай, когда сказать нечего, но это не прокатит. Приходится поднатужиться.
он когда нибудь молчит вообще?
Ответ World World_1116782651
он когда нибудь молчит вообще?
Он должен молчать в ответ на вопрос журналиста? Или о чем речь?
Ответ fc_a.m.
Он должен молчать в ответ на вопрос журналиста? Или о чем речь?
нет нет, я в общем то
арбелоа- МЫ МЫ МЫ ,Я Я Я...
В этот раз Реал точно не фаворит
О! заговорил этот Конус о непобедимости реала)
Ба ?! Сити чемпион Европы оказывается, а Реал наверное Мира!?
Главное оружие Сити против Реала - арбелоа
Вот так звучит "испанский стыд".
Рекомендуем