Арбелоа о матчах с «Сити»: «Мы «Реал» и никогда не чувствуем себя хуже кого бы то ни было. «Реал» всегда фаворит. Подходим к игре с огромным желанием и смотрим им прямо в глаза»

Арбелоа о встрече с «Ман Сити»: «Реал» никогда не чувствует себя хуже кого-либо.

Альваро Арбелоа поделился ожиданиями от встречи с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Это команда с большим количеством индивидуально сильных игроков, но при этом она отлично действует и как единое целое. У них очень четкие идеи, и они уже семь-восемь лет работают с Гвардиолой . Они досконально знают друг друга и могут играть с закрытыми глазами. Это матч, в котором нужно быть максимально сосредоточенными, делать все правильно: и в обороне, и в атаке, и при стандартах… Каждая секунда и каждая деталь важны. Но мы подходим к игре с уверенностью, готовностью и огромным желанием поскорее начать матч.

– Является ли «Реал» фаворитом противостояния?

– Раньше я говорил, что «Реал» всегда фаворит, и продолжаю так думать. Мы «Реал», мы никогда не чувствуем себя хуже кого бы то ни было. Обстоятельства и соперник значения не имеют. Мы «Реал» и не должны чувствовать, что мы хуже кого-то.

У нас серьезный соперник, мы знаем уровень клуба, игроков, тренера и все, что представляет собой «Манчестер Сити », который два года назад стал чемпионом Европы. Каждый раз, когда мы встречались с ними, было сложно, но мы подходим к этому матчу с огромным желанием и смотрим им прямо в глаза, – сказал главный тренер «Реала ».