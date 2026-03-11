  • Спортс
  • Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Виссел Кобе» обыграл «Сеул», «Дарул Такзим» прошел «Санфречче Хиросима»
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Виссел Кобе» обыграл «Сеул», «Дарул Такзим» прошел «Санфречче Хиросима»

В Лиге чемпионов Азии проходят ответные матчи 1/8 финала.

Во вторник «Матида Зельвия» обыграла «Канвон», «Бурирам Юнайтед» сыграл вничью с «Мельбурн Сити».

В среду «Виссел Кобе» победил «Сеул» (2:1), «Санфречче Хиросима» обыграл «Дарул Такзим» (1:0), но уступил по сумме двух встреч.

Матчи с участием команд из Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара перенесены из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Лига чемпионов Азии

1/8 финала

Ответные матчи

Лига чемпионов Азии Элита. 1/8 финала
11 марта 10:00, Кобе Уинг
Логотип домашней команды
Виссел Кобе
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Сеул
Матч окончен
  Идегути
89’
81’
Чжо Ен Ук   Мун Сон Мин
  Осако
78’
67’
Чжон Сын Вон   Андерсон
Komatsu   Осако
46’
46’
Jeong-Beom Son   Ли Сын Мо
Kento Hamasaki   Jara Rodrigues
46’
2тайм
Перерыв
Тулер
22’
20’
  Клималя
Виссел Кобе
Маэкава, Нагато, Тулер, Yamakawa, Хиросе, Гоке, Идегути, Kento Hamasaki, Сасаки, Komatsu, Муто
Запасные: Iino, Jara Rodrigues, Kaito Yamada, Огихара, Иде, Nduka, Гонда, Каэтано, Инуи, Yuya Kuwasaki, Mitsuki Hidaka, Осако
1тайм
Сеул:
Ку Сон Юн, Ким Чжин Су, Хуан Антонио, Seong-Hoon Park, Чхве Чжун, Бабец, Сон Мин Гю, Чжо Ен Ук, Jeong-Beom Son, Чжон Сын Вон, Клималя
Запасные: Руис, Кан Хен Му, Jae-Min Ahn, Чхон Сон Хун, Мун Сон Мин, Абу-Араб, Ли Хан До, Пак Су Иль, Pil-Gwan Ko, Андерсон, Ли Сын Мо, Do-Yun Hwang
Подробнее

Первый матч: 1:0

Лига чемпионов Азии Элита. 1/8 финала
11 марта 10:00, Edion Peace Wing Hiroshima
Логотип домашней команды
Санфречче Хиросима
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Дарул Такзим
Матч окончен
  Киносита
90’
Сити   Motoki Ohara
87’
86’
Маседа   Бергсон
Жермен   Yotaro Nakajima
73’
Akito Suzuki   Като
73’
68’
Сильва   Лоури
Киносита
61’
Накамура   Киносита
56’
Сасаки   Араи
55’
48’
Акече
46’
Фазаил   Акече
2тайм
Перерыв
37’
Нене
Жермен
32’
28’
Маседа
Санфречче Хиросима
Осако, Сасаки, Араки, Сиотани, Akito Suzuki, Сити, Мацумото, Кавабе, Накано, Жермен, Накамура
Запасные: Кобаяси, Ayukawa, Ouchi, Като, Танака, Араи, Суга, Yotaro Nakajima, Киносита, Yamasaki, Тядзима, Motoki Ohara
1тайм
Дарул Такзим:
Субиаурре, Антонио Кристиан, Паскуаль, Парра, Оскар, Фазаил, Нене, Сильва, Начо Мендес, Маркос Гильерме, Маседа
Запасные: Alberto Martín Díaz, Фаиз, Инса, Бергсон, Hidalgo Gasparini, Christian Abad Amat, Пак Чжун Хен, Акече, Яго Сезар, Щихан, Лоури, Celso José Bermejo Macias
Подробнее

Первый матч: 1:3

Лига чемпионов Азии Элита. 1/8 финала
10 марта 10:00, Machida Gion Stadium
Логотип домашней команды
Матида Зельвия
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Канвон
Матч окончен
Лави   Маэ
90’
+1’
Сирасаки
79’
72’
Joon-Hyuck Kang   Do-Hyun Kim
61’
Ко Ен Чжун   Yun-Gu Kang
Мотидзуки   Okamura
59’
Сенто   Нисимура
59’
46’
Sang-Hyeok Park   Халайхал
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Ли Ю Хен
Лави
37’
34’
Seung-Won Lee   Ким Дэ Вон
34’
Тучи   Ли Ю Хен
  Накамура
25’
Сома   На Сан Хо
12’
Матида Зельвия
Тани, Накаяма, Седзи, Мотидзуки, Сенто, Сома, Kotaro Hayashi, Накамура, Лави, Сирасаки, Енги
Запасные: Okamura, На Сан Хо, Futa Tokumura, Морита, Маэ, Масуяма, Kanji Kuwayama, Нисимура, Arai, Дрешевич, Фудзио, Эрик Лима
1тайм
Канвон:
Park, Joon-Hyuck Kang, Jun-Seok Song, Gi-Hyuk Lee, Пак Хо Ен, Тучи, Seung-Won Lee, Со Мин У, Mo, Ко Ен Чжун, Sang-Hyeok Park
Запасные: Ji-Ho Lee, Eun-Ho Lee, Min-Ha Shin, Do-Hyun Kim, Халайхал, Hyun-Tae Jo, Hyo-Bin Lee, Yun-Gu Kang, Ли Ю Хен, Jung-Hun Kim, Чхве Бен Чхан, Ким Дэ Вон
Подробнее

Первый матч: 0:0

Лига чемпионов Азии Элита. 1/8 финала
10 марта 12:15, Chang Arena
Логотип домашней команды
Бурирам Юнайтед
Завершен
0 - 0
Счет в серии пенальти 4 - 2
Логотип гостевой команды
Мельбурн Сити
Матч окончен
Счет в серии пенальти4 : 2
Дугалл
Marcus James Younis
Жуль
Бехич
Шиндлер
Тиг
Чаушич
Max Caputo
Пен
Перерыв
Ко Мен Сок   Ли-О
120’
+5’
120’
+5’
Супреан   Emin Durakovic
119’
Феррейра
Рубен Санчес
119’
2 доптайм
Перерыв
Юнкер   Рубен Санчес
105’
101’
Арзани   Lawrence Wong
1 доптайм
Перерыв
Этеридж
90’
+6’
Жуль
90’
+1’
87’
Куэн   Рашани
80’
Medin Memeti   Max Caputo
Дугалл
77’
Стойкович
73’
Биссоли   Юнкер
71’
Биссоли
57’
46’
Harrison Thomas Shillington   Kavian Rahmani
Уэлш   Джайдед
46’
2тайм
Перерыв
Муэанта   Дугалл
25’
Жуль
21’
Манша   Стойкович
10’
Бурирам Юнайтед
Этеридж, Манша, Гуд, Ко Мен Сок, Уэлш, Жуль, Чаушич, Муэанта, Жуль, Шиндлер, Биссоли
Запасные: Будпром, Дугалл, Рубен Санчес, Хайпракон, Току, Джайдед, Стойкович, Юнкер, Хемвибун, Вираватнодом, Ли-О, Сукчиттхаммакул
1тайм
Мельбурн Сити:
Бич, Бехич, Супреан, Феррейра, Harrison Thomas Shillington, Аткинсон, Куэн, Тиг, Арзани, Medin Memeti, Marcus James Younis
Запасные: James Sigurd Nieuwenhuizen, Peter Gerard Antoniou, Liam Robert Oska Bonetig, Max Caputo, Benjamin Joseph Mazzeo, Besian Kutleshi, Lawrence Wong, Рашани, Делбридж, Emin Durakovic, Zane William Schreiber, Kavian Rahmani
Подробнее

Первый матч: 1:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов Азии

Статистика Лиги чемпионов Азии

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
