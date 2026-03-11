Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Виссел Кобе» обыграл «Сеул», «Дарул Такзим» прошел «Санфречче Хиросима»

В Лиге чемпионов Азии проходят ответные матчи 1/8 финала.
Во вторник «Матида Зельвия» обыграла «Канвон», «Бурирам Юнайтед» сыграл вничью с «Мельбурн Сити».
В среду «Виссел Кобе» победил «Сеул» (2:1), «Санфречче Хиросима» обыграл «Дарул Такзим» (1:0), но уступил по сумме двух встреч.
Матчи с участием команд из Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара перенесены из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Лига чемпионов Азии
1/8 финала
Ответные матчи
Kento Hamasaki Jara Rodrigues
Виссел Кобе
Маэкава, Нагато, Тулер, Yamakawa, Хиросе, Гоке, Идегути, Kento Hamasaki, Сасаки, Komatsu, Муто
Запасные: Iino, Jara Rodrigues, Kaito Yamada, Огихара, Иде, Nduka, Гонда, Каэтано, Инуи, Yuya Kuwasaki, Mitsuki Hidaka, Осако
Сеул:
Ку Сон Юн, Ким Чжин Су, Хуан Антонио, Seong-Hoon Park, Чхве Чжун, Бабец, Сон Мин Гю, Чжо Ен Ук, Jeong-Beom Son, Чжон Сын Вон, Клималя
Запасные: Руис, Кан Хен Му, Jae-Min Ahn, Чхон Сон Хун, Мун Сон Мин, Абу-Араб, Ли Хан До, Пак Су Иль, Pil-Gwan Ko, Андерсон, Ли Сын Мо, Do-Yun Hwang
Первый матч: 1:0
Санфречче Хиросима
Осако, Сасаки, Араки, Сиотани, Akito Suzuki, Сити, Мацумото, Кавабе, Накано, Жермен, Накамура
Запасные: Кобаяси, Ayukawa, Ouchi, Като, Танака, Араи, Суга, Yotaro Nakajima, Киносита, Yamasaki, Тядзима, Motoki Ohara
Дарул Такзим:
Субиаурре, Антонио Кристиан, Паскуаль, Парра, Оскар, Фазаил, Нене, Сильва, Начо Мендес, Маркос Гильерме, Маседа
Запасные: Alberto Martín Díaz, Фаиз, Инса, Бергсон, Hidalgo Gasparini, Christian Abad Amat, Пак Чжун Хен, Акече, Яго Сезар, Щихан, Лоури, Celso José Bermejo Macias
Первый матч: 1:3
Joon-Hyuck Kang Do-Hyun Kim
Матида Зельвия
Тани, Накаяма, Седзи, Мотидзуки, Сенто, Сома, Kotaro Hayashi, Накамура, Лави, Сирасаки, Енги
Запасные: Okamura, На Сан Хо, Futa Tokumura, Морита, Маэ, Масуяма, Kanji Kuwayama, Нисимура, Arai, Дрешевич, Фудзио, Эрик Лима
Канвон:
Park, Joon-Hyuck Kang, Jun-Seok Song, Gi-Hyuk Lee, Пак Хо Ен, Тучи, Seung-Won Lee, Со Мин У, Mo, Ко Ен Чжун, Sang-Hyeok Park
Запасные: Ji-Ho Lee, Eun-Ho Lee, Min-Ha Shin, Do-Hyun Kim, Халайхал, Hyun-Tae Jo, Hyo-Bin Lee, Yun-Gu Kang, Ли Ю Хен, Jung-Hun Kim, Чхве Бен Чхан, Ким Дэ Вон
Первый матч: 0:0
Завершен Счет в серии пенальти 4 - 2
Матч окончен
Счет в серии пенальти4 : 2
Harrison Thomas Shillington Kavian Rahmani
Бурирам Юнайтед
Этеридж, Манша, Гуд, Ко Мен Сок, Уэлш, Жуль, Чаушич, Муэанта, Жуль, Шиндлер, Биссоли
Запасные: Будпром, Дугалл, Рубен Санчес, Хайпракон, Току, Джайдед, Стойкович, Юнкер, Хемвибун, Вираватнодом, Ли-О, Сукчиттхаммакул
Мельбурн Сити:
Бич, Бехич, Супреан, Феррейра, Harrison Thomas Shillington, Аткинсон, Куэн, Тиг, Арзани, Medin Memeti, Marcus James Younis
Запасные: James Sigurd Nieuwenhuizen, Peter Gerard Antoniou, Liam Robert Oska Bonetig, Max Caputo, Benjamin Joseph Mazzeo, Besian Kutleshi, Lawrence Wong, Рашани, Делбридж, Emin Durakovic, Zane William Schreiber, Kavian Rahmani
Первый матч: 1:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
