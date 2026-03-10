«Зенит» и Яндекс Go Заряд объявили о начале сотрудничества
На «Газпром Арене» установили зарядные станции от Яндекс Go.
Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2025/26 с возможностью пролонгации.
Теперь на домашней арене петербуржцев будут установлены специальные зарядные станции от Яндекс Go.
Воспользоваться новой функцией гости стадиона смогли уже на матче с «Балтикой», который прошел 27 февраля.
Стадион - как раз то место, где может не хватать зарядки.
А на уровне символов и ассоциаций "энергичный" Яндекс хорошо ложится рядом с такой же энергичной стрелкой "Зенита". Молния одна на двоих.