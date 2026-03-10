  • Спортс
  Глава РПЛ Алаев: «Не вижу проблемы расизма в российском футболе. Я был на матче ЦСКА – «Краснодар», но ничего не слышал – видимо, находился не там»
33

Глава РПЛ Алаев: «Не вижу проблемы расизма в российском футболе. Я был на матче ЦСКА – «Краснодар», но ничего не слышал – видимо, находился не там»

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о расизме в российском футболе. 

Напомним, после матча с ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3) полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что болельщики армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма. 

«Я не вижу проблемы расизма в российском спорте и футболе. Если какие-то отдельные граждане что-то себе позволяют на стадионе, их нужно находить и наказывать. Случаи до этого, которые были, закончились так, как и должны были.

Я был на матче ЦСКА – «Краснодар». Видимо, я находился не там, где мог это слышать, но я ничего не слышал. Я надеюсь, что с этим разберутся коллеги в КДК. И если будет определено, что кто-то позволял себе расистские выкрики, он должен быть наказан. Но проблемы расизма я не вижу», – сказал Алаев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Так его и нет. Если Кордобу троллят, так это потому, что он нытик, симулянт и провокатор.
Ответ Knife707
Так его и нет. Если Кордобу троллят, так это потому, что он нытик, симулянт и провокатор.
Комментарий скрыт
Ответ Татьяна Павленко_1116979134
Комментарий скрыт
Вы были на матче? Вы слышали расистские выкрики? Если бы они, уханья, были, видео уже бы разошлось по инету
Забудьте слово расизм раз и на всегда!!!
Это чисто из хулиганских побуждений, что бы вывести из себя игрока, соперника и так далее. Ну реально, кому они сдались, что бы их ненавидеть на почве национальности!?
Ответ Амин Чич
Забудьте слово расизм раз и на всегда!!! Это чисто из хулиганских побуждений, что бы вывести из себя игрока, соперника и так далее. Ну реально, кому они сдались, что бы их ненавидеть на почве национальности!?
Сто процентов согласен. Обычное психологическое давление на соперника. Это было и будет. Только это ненаказуемо. А вот если сослаться на расизм, то это меняет дело! Тогда дисквалификация неминуема, чем и пользуются.
Расизм в чем?Их ограничивают в правах?Нет!Им запрещают что-то ,что не запрещают белым?Нет!
Если ты говоришь что другой человек идиот,то почему здесь не усматривают "расизм" в интеллектуальном отношении ведь механика идентичная?
Дремучее тупорылейшее современное общество,называющее себя просвещенным.Тьфу!Антихрист близко уже!
Надо было в голове у Кордобы находиться, тогда бы точно услышал
если факт расизма не докажут, то не мешало бы клеветников наградить десятью плетьми каждого
Всё зависит от игрока, сколько у нас загорелых играют, а жалуются у нас один, а мире двое, поставить их в угол на горох и всё успокоится.
А если не будет определено, что кто-то позволял себе расистские выкрики, то Краснодар накажут за клевету и нанесение ущерба репутации лиги? Или это другое?
А для чего фанайди тогда вводили, если не для решения подобных ситуаций
