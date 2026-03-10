Глава РПЛ Алаев: «Не вижу проблемы расизма в российском футболе. Я был на матче ЦСКА – «Краснодар», но ничего не слышал – видимо, находился не там»
Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о расизме в российском футболе.
Напомним, после матча с ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3) полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что болельщики армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма.
«Я не вижу проблемы расизма в российском спорте и футболе. Если какие-то отдельные граждане что-то себе позволяют на стадионе, их нужно находить и наказывать. Случаи до этого, которые были, закончились так, как и должны были.
Я был на матче ЦСКА – «Краснодар». Видимо, я находился не там, где мог это слышать, но я ничего не слышал. Я надеюсь, что с этим разберутся коллеги в КДК. И если будет определено, что кто-то позволял себе расистские выкрики, он должен быть наказан. Но проблемы расизма я не вижу», – сказал Алаев.
Это чисто из хулиганских побуждений, что бы вывести из себя игрока, соперника и так далее. Ну реально, кому они сдались, что бы их ненавидеть на почве национальности!?
Если ты говоришь что другой человек идиот,то почему здесь не усматривают "расизм" в интеллектуальном отношении ведь механика идентичная?
Дремучее тупорылейшее современное общество,называющее себя просвещенным.Тьфу!Антихрист близко уже!