Глава РПЛ Алаев: не вижу проблемы расизма в российском спорте и футболе.

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о расизме в российском футболе.

Напомним, после матча с ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3) полузащитник «Краснодара » Эдуард Сперцян заявил, что болельщики армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма.

«Я не вижу проблемы расизма в российском спорте и футболе. Если какие-то отдельные граждане что-то себе позволяют на стадионе, их нужно находить и наказывать. Случаи до этого, которые были, закончились так, как и должны были.

Я был на матче ЦСКА – «Краснодар». Видимо, я находился не там, где мог это слышать, но я ничего не слышал. Я надеюсь, что с этим разберутся коллеги в КДК. И если будет определено, что кто-то позволял себе расистские выкрики, он должен быть наказан. Но проблемы расизма я не вижу», – сказал Алаев.