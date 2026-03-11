6:1 от «Баварии» и 5:2 от «Атлетико», «Барса» спаслась на 96-й, Сарновские ушли от Плющенко к Тутберидзе, золото Багиян на Паралимпиаде, Мбаппе столкнулся с Самойловой, 83 очка Адебайо

1. Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник получились яркими. «Ливерпуль» в раннем слоте проиграл «Галатасараю» (0:1) в Турции. «Бавария» уничтожила «Аталанту» на выезде (6:1). «Атлетико» разгромил «Тоттенхэм» (5:2), тренер «шпор» Игор Тудор заменил вратаря Антонина Кински на 17-й минуте после двух результативных ошибок. «Барселона» благодаря пенальти на 96-й ушла от поражения в игре с «Ньюкаслом» (1:1).

2. Фигуристы Никита и София Сарновские перешли из академии Евгения Плющенко в центр Этери Тутберидзе. По данным РИА Новости, одной из причин ухода стал конфликт с матерью Костылевой .

3. Российская лыжница Анастасия Багиян победила в классическом спринте на Паралимпиаде-2026 в Италии. Для сборной России это второе золото на Играх.

4. В FONBET КХЛ «Нефтехимик» (2:1 ОТ) победил «Трактор» и вышел в плей-офф , ЦСКА обыграл «Сочи» (2:1), «Ак Барс» разобрался со «Спартаком» (4:1), «Амур» проиграл «Барысу» (0:3).

5. Родриго перенес операцию после разрыва «крестов» и латерального мениска. Вингер «Реала» пропустит 10 месяцев.

6. Арбитр Мирослав Скугарев пожизненно отстранен от работы в хоккее. Он имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха после матча ВХЛ.

7. НХЛ. «Каролина» с 1+1 от Никишина победила «Питтсбург» (5:4 Б), «Миннесота» с 1+1 от Капризова разгромила «Юту» (5:0), «Колорадо» с 14-м голом Ничушкина в сезоне уступил «Эдмонтону» (3:4) и другие результаты .

8. На теннисном турнире в Индиан-Уэллсе Синнер обыграл Фонсеку, Зверев, Тьен вышли в 1/4 финала, Оже-Альяссим выбыл. У женщин Соболенко вышла в 1/4 финала , Анисимова, Эала, Паолини выбыли.

В парном турнире Рублев и Хачанов вышли в 1/4 финала , Джокович и Циципас выбыли.

9. Житель Санкт-Петербурга обратился в суд из-за программы фигуриста Петра Гуменника под саундтрек к фильму «Парфюмер» – иск не приняли.

10. НБА. 83 очка Адебайо (второй результат в истории – после сотни Чемберлена) помогли «Майами» разгромить «Вашингтон», 39+11 от Вембаньямы позволили «Сан-Антонио» обыграть «Бостон» и другие результаты .

11. РФС показал ролик с Карпиным и пасхалками про расширенный состав сборной России. В нем намеки на вызов Захаряна, Сафонова, Головина, Миранчуков, Мелкадзе, мемы про спор Кержакова и Дзюбы.

12. Австралия предоставила гуманитарные визы пяти сбежавшим футболисткам сборной Ирана, сообщил глава МВД: «Здесь они в безопасности. У других членов команды есть такая же возможность». Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Представитель МИД Ирана и генпрокуратура призвали женскую сборную вернуться в страну.

13. Суперфинал FONBET Кубка России пройдет в «Лужниках» 24 мая .

14. «Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей .

15. Общественная палата предложила легализовать онлайн-казино в России к 2027 году и установить возрастной ценз в 21 год.

16. «Динамо» высмеяло Орзул и Писарева за вопросы Расулову, «вручив» премию ТЭФИ. Мария сказала вратарю «беречь пятую точку», Николай спрашивал, когда клуб пойдет за титулами. Инсайдер Иван Карпов написал, что «Матч ТВ» решил отстранить Орзул от прямых эфиров и студий, однако на канале не подтвердили информацию.

17. Защитник «Реала» Антонио Рюдигера следовало удалить за удар коленом в лицо игрока «Хетафе» Диего Рико в матче 26-го тура Ла Лиги, признал Технический комитет судей.

18. Джоуи Бартона задержали по подозрению в нанесении телесных повреждений – он подрался рядом с гольф-клубом. Экс-хавбек «Ман Сити» мог действовать в целях самообороны.

19. Дмитрий Бивол и Майкл Айферт подерутся 23 мая в карде турнира, который возглавит бой Усик – Верховен, сообщает журналист Дэн Рафаэл.

20. Килиан Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову, выходя из отеля в Париже. Блогерша написала: «Почему я всегда встреваю в какую-то херню 😆😆😆». Позже она рассказала: «Он зачем-то залез в мой отсек вращающейся двери . Запихался вместе со мной вместо того, чтобы подождать».

Цитаты дня.

Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе »

Плющенко о переходе Сарновских к Тутберидзе: «7 лет назад их туда не приняли как «профнепригодных», а теперь позвали – им очень польстило»

Форвард «Сельты» Иглесиас: «Движение BLM очень повлияло на меня – я покрасил ногти в черный цвет, чтобы привлечь к нему внимание и бороться с расистскими настроениями в Испании »

Лапорта – журналисту, назвавшему выплаты Негрейре «стыдными»: «Бывшие директора и игроки «Реала» 72 года возглавляли CTA – это не стыдно? Действия «Барсы» абсолютно законны»

Глава Федерации футбола Ирана: «Из-за Трампа 160 девочек стали мученицами. Теперь он держит наших футболисток в заложниках . Кто отправит сборную на ЧМ в США в таких обстоятельствах?»

Артем Дзюба: «Путин – самый известный человек в мире . А популярнее меня среди российских спортсменов только Овечкин»