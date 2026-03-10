Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»

Джиган: я бы набил морду Мбаппе, если бы был в Париже.

Рэпер Джиган отреагировал на эпизод с Килианом Мбаппе и Оксаной Самойловой.

Нападающий «Реала» и сборной Франции задел российскую модель и блогершу плечом, выходя из отеля в Париже.

«Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их.

Но если бы я был там, набил бы ему морду, этому Мбаппе», – передает слова музыканта «Газета.ru» со ссылкой на телеграм-канал «Свита короля».

Оксана Самойлова – жена Джигана. 9 октября прошлого года она подала на развод.