  Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
166

Рэпер Джиган отреагировал на эпизод с Килианом Мбаппе и Оксаной Самойловой. 

Нападающий «Реала» и сборной Франции задел российскую модель и блогершу плечом, выходя из отеля в Париже.

«Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их.

Но если бы я был там, набил бы ему морду, этому Мбаппе», – передает слова музыканта «Газета.ru» со ссылкой на телеграм-канал «Свита короля».

Оксана Самойлова – жена Джигана. 9 октября прошлого года она подала на развод.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Газета.ru»
166 комментариев
Спортс, за что?
Ответ deadjoker
Спортс, за что?
Это новости, которые мы заслужили ))
Ответ deadjoker
Спортс, за что?
Мбаппе где-то сейчас и не подозревает во что вылился его обычный выход из отеля, сейчас еще Мостовой, Киркоров, Бузова и Боня впрягутся в этот движ)
Все, что я знаю про Джигана и Самойлову, я знаю против своей воли
Ответ раскаявшийся жиробас
Все, что я знаю про Джигана и Самойлову, я знаю против своей воли
Мы все тебе искренне сочувствуем брат, сами попали под этот маховик идиотов
Ответ раскаявшийся жиробас
Все, что я знаю про Джигана и Самойлову, я знаю против своей воли
Ты сам оплатил себе интернет, так что сам виноват!
Набил морду... Ха-ха-ха
Кнопочный боец. Посадили бы за это
Ответ Рубин2003
Набил морду... Ха-ха-ха Кнопочный боец. Посадили бы за это
Алкаш же
Ответ Рубин2003
Набил морду... Ха-ха-ха Кнопочный боец. Посадили бы за это
Ну так сначала бы набил, а уже потом посадили.
Может ты сам петушара, раз взял жену стриптизершу?)
Ответ Moonraker91
Может ты сам петушара, раз взял жену стриптизершу?)
https://youtube.com/shorts/MKIqMfdZdZ4?si=mlBeQUFpuu4A_zfE

Он и не отрицает))
Боевой алень, его баба кинула как пса последнего, а он всё рогами землю роет 😁
Ответ Александр Морозов
Боевой алень, его баба кинула как пса последнего, а он всё рогами землю роет 😁
Сначала он этой бабе обеспечил узнаваемость, стартовый капитал, закрыл все её потребности, а уже только потом его кинули как пса.
Ответ Badex
Сначала он этой бабе обеспечил узнаваемость, стартовый капитал, закрыл все её потребности, а уже только потом его кинули как пса.
Так оттом и речь. Высосала из него ресурсы, а потом был послан
Джиган, Самойлова, Трамп, Ротенберг. Нет, вы не заблудились. Да, это главная страница сайта о спорте
Ответ Василий Малышкин
Джиган, Самойлова, Трамп, Ротенберг. Нет, вы не заблудились. Да, это главная страница сайта о спорте
без Джигурды как-то пустовато
Ответ Остап Бендер
без Джигурды как-то пустовато
джигурда тут выглядит вменяемым
Только у нас может быть девушка известна потому что она бывшая жена известного рэпера чьих треков никто вообще не знает
Ответ Костя Паркер
Только у нас может быть девушка известна потому что она бывшая жена известного рэпера чьих треков никто вообще не знает
Теперь будет известна тем, что ее толкнул Мбаппе, а это уже посолиднее, согласитесь. Покруче даже, чем вся её карьера модели
Ответ Костя Паркер
Только у нас может быть девушка известна потому что она бывшая жена известного рэпера чьих треков никто вообще не знает
Ну нет, у них Кардашьян есть )
Тот случай, когда у обычный расчески выше уровень IQ
Я всегда таких "куриц" пихаю, да посильнее. Выйдут из транспорта/здания/лифта и встанут тупят. Ну отойди в сторонку и считай ворон хоть до морковкина заговенья.
Ответ drow elf
Я всегда таких "куриц" пихаю, да посильнее. Выйдут из транспорта/здания/лифта и встанут тупят. Ну отойди в сторонку и считай ворон хоть до морковкина заговенья.
Комментарий скрыт
Ответ drow elf
Я всегда таких "куриц" пихаю, да посильнее. Выйдут из транспорта/здания/лифта и встанут тупят. Ну отойди в сторонку и считай ворон хоть до морковкина заговенья.
Так она не стояла. Или у тебя на слабых руки чешутся?🤣
Интересно, он шепелявил когда это произносил ?
