Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»

Дзюба о словах Аршавина: как можно назвать «Спартак» не топ-клубом?.

Нападающий «Акрона » Артем Дзюба , ранее выступавший за «Спартак», прокомментировал слова Андрея Аршавина о красно-белых.

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию в феврале заявил , что не считает «Спартак» топ-клубом: «Чемпионский футбол за 20 лет показали один раз. Люди моего поколения ассоциируют команду с красивым футболом, стеночками, но про это можно забыть».

– Аршавин сказал, что «Спартак» не топ-клуб. Как ты считаешь, «Спартак» остается топ-клубом?

– Давайте так: в футбол для чего играют? Для болельщиков? У кого самая большая армия болельщиков? «Спартак», «Зенит », наверное, ЦСКА и все остальные. Есть три армии болельщиков, которые самые крупные.

Как можно назвать «Спартак» не топ-клубом? Андрей Аршавин вообще постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Потом они немножко, когда «Газпром» пришел, начали сопротивляться. Выражение некорректно.

Скажу так: Аршавин один из немногих, кого хотя бы интересно слушать. Всех остальных когда слушаешь – начинает плохо становиться. Это вообще кошмар, – сказал Дзюба.