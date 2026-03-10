  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба, ранее выступавший за «Спартак», прокомментировал слова Андрея Аршавина о красно-белых. 

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию в феврале заявил, что не считает «Спартак» топ-клубом: «Чемпионский футбол за 20 лет показали один раз. Люди моего поколения ассоциируют команду с красивым футболом, стеночками, но про это можно забыть».

– Аршавин сказал, что «Спартак» не топ-клуб. Как ты считаешь, «Спартак» остается топ-клубом?

– Давайте так: в футбол для чего играют? Для болельщиков? У кого самая большая армия болельщиков? «Спартак», «Зенит», наверное, ЦСКА и все остальные. Есть три армии болельщиков, которые самые крупные.

Как можно назвать «Спартак» не топ-клубом? Андрей Аршавин вообще постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Потом они немножко, когда «Газпром» пришел, начали сопротивляться. Выражение некорректно.

Скажу так: Аршавин один из немногих, кого хотя бы интересно слушать. Всех остальных когда слушаешь – начинает плохо становиться. Это вообще кошмар, – сказал Дзюба.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoАндрей Аршавин
logoАртем Дзюба
logoСпартак
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoГазпром
logoЗенит
logoЦСКА
logoЧемпионат.com
160 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мнение Аршавина конкретно касается нынешнего Спартака, он отмечает, что раньше Спартак был топ-клубом и ассоциировался с красивым футболом, а Дзюба говорит про прошлый Спартак, как говорится слышу звон, да не знаю, где он!

По армии болельщиков Спартак, скорее всего, самый популярный клуб и по сей момент, но вот успехов мало, об этом и сказал Аршавин!
Ответ ser91337
Комментарий скрыт
Ответ Idalgo
Комментарий скрыт
Это не болельщики, а глоры, болеют они не за клубы, а за конкретных игроков.
Спартак по финансам - топ клуб. По статусу - тоже топ. Инфраструктура также соответствует определению топ клуба. Состав позволяет находиться наверху. Ну а если топовость определяется только титулами, то у нас окажется, что арсенал в Англии не топ. У ливерпуля 2 чемпионства за 30 лет - он тоже не топ клуб? Боруссия тоже мимо, по всей видимости. Итого в мире топ клубов с десяток наберется, остальные так себе
Ответ Robb Stark
Комментарий скрыт
Ответ Idalgo
Комментарий скрыт
А за финал ЛЧ какой титул дают? Утешительный кубок?
"В его время «Спартак» их вообще не чувствовал"

Про какое время Аршавина говорит Артем? Про 2003 год, когда "Зенит" занял второе место, а "Спартак" 10-е? ПРо 2004, когда "Зенит" четвертый, а "Спартак" - 8-й?

Дзюба, видимо, забыл, что Аршавин не играл по сути в 90е, и это не время Андрея Сергеевича. А в начале 2000х "Спартак" уже сдал свои позиции и "Зенит" на его фоне (даже до полноценного захода Газпрома) был вполне на уровне.
Ответ Лейтенант Гофмиллер
Не только, "топ-клуб" занял десятое место не так давно, в 2022 году. Зенит привычно занял первое. =)
Ответ Лейтенант Гофмиллер
А Аршавин только в 2003 и 2004 годах играл? В 2005 Спартак второй, Зенит шестой. В 2006 Спартак второй с поровну очков с ЦСКА, Зенит четвертый с -8. В 2007 Зенит чемпион, Спартак второй с -2, при этом оба очных матча выиграл Спартак. В 2008 чемпион вообще рубин, зенит пятый, Спартак 8, разница по очкам 4. Как раз основное бабло и поперло с чемпионского сезона. Так что не совсем понятно, на уровне кого именно был Зенит с таким разбросом по итоговому месту за несколько сезонов
Когда пришёл «Газпром» ты туда сверкая пятки побежал Артём, постеснялся бы.
Ответ wxvnpc5psr
3.3 млн евро на дороге не валялись, но в своих бедах виноват сам Спартак, пожалел денег воспитаннику и заложил фундамент для слитых Зениту чемпионатов на годы вперед. В принципе спасибо Федуну)
Ответ Быстров_Иуда
Самое интересное, что он те же деньги дал выскочке из Дортмунда, который уже чилить в Китай уехал, правда тот не задержался и на пару лет. А Дзюбан 4 титула взял и был одной из движужщих сил того Зенита.
"В его время «Спартак» их вообще не чувствовал"
Это про какое время он говорит? Когда Спартак чуть не вылетел со Скалой?
Газпром пришел в 2005. Посмотрел сейчас статистику матчей команд между собой с 2000 (когда дебютировал Аршавин) по 2005: 14 матчей, 6 побед Зенита, 4 Спартака, 4 ничьи.
А вот как раз после того как пришел газпром у Спартака 7 матчей подряд без поражений было) Что-то всё смешалось у Артёма)
Ответ MilBaros
Комментарий скрыт
Ответ MilBaros
Чуть не вылетел со Скалой? Спартак ниже 10 места в РПЛ никогда не опускался. Как можно чуть не вылететь с 10 места?
В РПЛ вообще всего два клуба, которые, как образовался чемпионат России, никогда ниже 10 места не падали - Спартак и Локо (ниже 9 места никогда не опускался). У остальных были либо вылеты (Динамо, Зенит), либо места еще ниже (ЦСКА один раз был на 12 строчке).
Во времена Аршавина лидерами нашего футбола были Локомотив, ЦСКА и Зенит.
Ответ reteka
Ещё Спартак и Рубин.
Могу сказать, что во время Дзюбы (2013-2014) Санкт-Галлен Спартак не чувствовал (2:4) 😅😁
Ответ Artem Maximus
пятковых не спрашивал никто
Зенит во времена Аршавина чаще побеждал красно-белых, чем наоборот. Спартак перестал быть #1 в России уже к 2002-2003 году, эту нишу делили тогда ЦСКА и Локо. Потом недолго был Рубин , и настала эра Зенита.
Дзюба призывает всех стыдиться и стесняться. Сам при этом не знает ни стыда, ни стеснения. Ни совести, по правде говоря..
Опять Дзюба показал свою тупость. Аршавин в Зените до Газпрома чаше выигрывал у Спартака, чем проигрывал. В 2000-2005 у Спартака всего 4 победы над Зенитом. Это называется не замечал.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
