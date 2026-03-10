Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба, ранее выступавший за «Спартак», прокомментировал слова Андрея Аршавина о красно-белых.
Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию в феврале заявил, что не считает «Спартак» топ-клубом: «Чемпионский футбол за 20 лет показали один раз. Люди моего поколения ассоциируют команду с красивым футболом, стеночками, но про это можно забыть».
– Аршавин сказал, что «Спартак» не топ-клуб. Как ты считаешь, «Спартак» остается топ-клубом?
– Давайте так: в футбол для чего играют? Для болельщиков? У кого самая большая армия болельщиков? «Спартак», «Зенит», наверное, ЦСКА и все остальные. Есть три армии болельщиков, которые самые крупные.
Как можно назвать «Спартак» не топ-клубом? Андрей Аршавин вообще постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Потом они немножко, когда «Газпром» пришел, начали сопротивляться. Выражение некорректно.
Скажу так: Аршавин один из немногих, кого хотя бы интересно слушать. Всех остальных когда слушаешь – начинает плохо становиться. Это вообще кошмар, – сказал Дзюба.
По армии болельщиков Спартак, скорее всего, самый популярный клуб и по сей момент, но вот успехов мало, об этом и сказал Аршавин!
Про какое время Аршавина говорит Артем? Про 2003 год, когда "Зенит" занял второе место, а "Спартак" 10-е? ПРо 2004, когда "Зенит" четвертый, а "Спартак" - 8-й?
Дзюба, видимо, забыл, что Аршавин не играл по сути в 90е, и это не время Андрея Сергеевича. А в начале 2000х "Спартак" уже сдал свои позиции и "Зенит" на его фоне (даже до полноценного захода Газпрома) был вполне на уровне.
Это про какое время он говорит? Когда Спартак чуть не вылетел со Скалой?
Газпром пришел в 2005. Посмотрел сейчас статистику матчей команд между собой с 2000 (когда дебютировал Аршавин) по 2005: 14 матчей, 6 побед Зенита, 4 Спартака, 4 ничьи.
А вот как раз после того как пришел газпром у Спартака 7 матчей подряд без поражений было) Что-то всё смешалось у Артёма)
В РПЛ вообще всего два клуба, которые, как образовался чемпионат России, никогда ниже 10 места не падали - Спартак и Локо (ниже 9 места никогда не опускался). У остальных были либо вылеты (Динамо, Зенит), либо места еще ниже (ЦСКА один раз был на 12 строчке).