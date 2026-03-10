«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей

«Барселоне» разрешили увеличить вместимость стадиона.

«Барселоне» разрешили увеличить максимальную вместимость «Камп Ноу».

Каталонский клуб получил от городского совета лицензию, позволяющую открыть для посещения трибуну Gol Norte, VIP-ложи и лаунж-зоны, расположенные между первым и вторым ярусами стадиона.

Кроме того, будет открыта новая секция для болельщиков, расположенная на Южной трибуне и получившая название «Gol 1957».

После этого решения максимально допустимая вместимость «Камп Ноу » увеличится до 62 652 зрителей.