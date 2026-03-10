39

«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей

«Барселоне» разрешили увеличить вместимость стадиона.

«Барселоне» разрешили увеличить максимальную вместимость «Камп Ноу». 

Каталонский клуб получил от городского совета лицензию, позволяющую открыть для посещения трибуну Gol Norte, VIP-ложи и лаунж-зоны, расположенные между первым и вторым ярусами стадиона.

Кроме того, будет открыта новая секция для болельщиков, расположенная на Южной трибуне и получившая название «Gol 1957».

После этого решения максимально допустимая вместимость «Камп Ноу» увеличится до 62 652 зрителей.

Понятно, что и этого мало. Но, чем больше - тем лучше. Желающих попасть на Камп Ноу всегда хватает.
Нормально, помаленьку разгонят до сотки. Такую громадину сразу в эксплуатацию не ввести
Нормально, помаленьку разгонят до сотки. Такую громадину сразу в эксплуатацию не ввести
конечно ,тем более эту громадину почти с нуля строят,не как мадридскую консервную банку обшили железом и довольны
конечно ,тем более эту громадину почти с нуля строят,не как мадридскую консервную банку обшили железом и довольны
И даже тут комплексы)
Ну наконец-то! Отличная новость 👏
Растёт шанс того, что летом можно будет спокойно оформлять трансферы
Растёт шанс того, что летом можно будет спокойно оформлять трансферы
желательно трансферы ЦФ
желательно трансферы ЦФ
ЦФ и в оборону игрока
Барселоне разрешили увеличит осмотр лиц хейтеров:))
Барселоне разрешили увеличит осмотр лиц хейтеров:))
Учитывая, что планировали ещё в начале 2025-го закончить всё, это безусловный успех, ога
Учитывая, что планировали ещё в начале 2025-го закончить всё, это безусловный успех, ога
Роялька тоже думал что с приходом Мбаппе будет доминировать в Европе.В итоге почетные 0 трофеев за полтора года ,ога
удачно, как раз к стадии плей-офф ЛЧ
Отличная новость . Чем больше фанатов , тем сильней Барселона . Как в игровом , так и в финансовом плане . Ура - товарищи !
Отличная новость. Не надо как на Бернабеу. Снаружи неоновые подсветки, а на самом деле туалеты не работают. Какой клуб, таков и стадион🤦🏽‍♂
Отличная новость. Не надо как на Бернабеу. Снаружи неоновые подсветки, а на самом деле туалеты не работают. Какой клуб, таков и стадион🤦🏽‍♂
Не берусь судить за туалеты на этих двух стадионах.
Но по визуалке Ноу Камп пока сильно уступает. У Реала стадион отлично похорошел после реконструкции.
было бы неплохо в новости писать сколько было! А то может увеличили на 100 мест, а понтов то...
было бы неплохо в новости писать сколько было! А то может увеличили на 100 мест, а понтов то...
Было 46т с копейками, прирост почти на 20т, это ощутимо будет и в финансовом плане, в визуальном и в плане поддержки.
Было 46т с копейками, прирост почти на 20т, это ощутимо будет и в финансовом плане, в визуальном и в плане поддержки.
это за воротами, где пусто было?
Жирдяй поленился сделать это до ответки с Атлетико, хотя времени было уйма. Возможно этой дополнительной поддержки и не хватило, чтобы забить 4-й гол.
