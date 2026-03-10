  • Спортс
25

Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»

Борха Иглесиас высказался о токсичной маскулинности в футбольных академиях.

Нападающий «Сельты» Борха Иглесиас раскритиковал культуру токсичной маскулинности в юношеских футбольных академиях. 

– Ты стремишься предложить другую модель маскулинности. Считаешь ли ты, что футбольные академии увековечивают токсичную маскулинность?

– Футбольная среда часто очень снисходительна к лучшим игрокам: если ты играешь хорошо, твое поведение прощается. И это необходимо изменить. Если ты забиваешь голы, это не должно быть оправданием для того, чтобы делать все, что ты хочешь. Лично я воспринимаю это как давление. Если я крашу ногти и забиваю 25 голов, все думают, что я потрясающий. Но в тот день, когда я перестаю забивать, это становится проблемой.

Академии похожи на мини-сообщества, где сосуществуют только мальчики самого разного возраста и происхождения. В подростковом возрасте ты едва ли контактируешь с девушками. Появляется мнение, что дружба между мужчинами и женщинами невозможна. В тот момент, когда ты общаешься с девушкой, реакция такая: «О, она твоя девушка?» или «Ты пытаешься переспать с ней?»

Ты растешь в условиях социального давления, которое заставляет тебя воспринимать женщин исключительно как объекты желания или как людей, с которыми можно общаться только определенным образом. И это накладывает отпечаток на всю твою жизнь. Однажды в Севилье я выпивал с подругой, с которой люблю поговорить о музыке и фильмах, и мои партнеры по команде этого не поняли.

В тренировочном центре 13-летний подросток будет находиться под сильным влиянием 18-летнего подростка, который станет примером для подражания. Игроки постарше могли прийти в столовую и рассказать о своей ночи с девушкой, не проявляя к ней никакого уважения. Я думал про себя: «Зачем ты рассказываешь все это таким молодым людям, плохо отзываясь о девушке только потому, что она переспала с тобой, когда ты сам сделал то же самое?» И поскольку это происходит каждый день, ты начинаешь думать, что это нормально. Но я сумел изменить свой образ мышления, – сказал Иглесиас.

Опубликовал: Алексей Белоус
25 комментариев
Спросили про одно, а он начал про свои детские обиды рассказывать
Вот и я до сих пор думаю, вдул ли Ди Каприо Уинслет, или просто дружат 30 лет:))
Ответ rigobersong
Вот и я до сих пор думаю, вдул ли Ди Каприо Уинслет, или просто дружат 30 лет:))
ему и без Уинслет к тому времени было кому вдуть
Ответ Ржевский
ему и без Уинслет к тому времени было кому вдуть
Ты её плечи видел? Там скорее она бы ему вдула, страшная девка, так-то.
Да сделай ты уже камингаут. Хватит ходить вокруг да около.
Меня только бабы интересуют, особенно восточные и латинские. С мужиками личных дел не имею, нафиг они нужны, да и банально некогда дружить
Парни дружат с парнями, а девушек любят.
Так а зачем иначе ты с ней общаешься?
Сосуществуют только мальчики (с)
***
Злые языки говорили, что это не мальчики, а переодетые девочки. Но еще более злые языки говорили, что дело обстоит ещё хуже - и это действительно мальчики.
М.А.Булгаков
Ответ Karamazoff
Сосуществуют только мальчики (с) *** Злые языки говорили, что это не мальчики, а переодетые девочки. Но еще более злые языки говорили, что дело обстоит ещё хуже - и это действительно мальчики. М.А.Булгаков
+5
Ты хочешь с не переспать?
Да!
И тут нет ничего такого. Это заложено природой.
Ответ expected
Энрике ?
Хулио!
Ответ expected
Энрике ?
Энрике бы такой дичи лютой не спорол
Ваще ничего не понял...но знаю точно, нормальный пацан в подростковом и юношеском возрасте думает только об одном: с кем бы переспать. Это называется пубертатная гиперсексуальность.
