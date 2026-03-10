Дзюба о том, стал ли футбол лучше с ВАР: «И да, и нет. Я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» «Зениту», от моего гола «Оренбургу». Какие офсайды там? Это какой-то сюр»
Артем Дзюба высказался о работе ВАР.
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился мнением о системе ВАР.
– ВАР сделал футбол лучше?
– И да, и нет. Я вспоминаю с Испанией матч, когда поставили пенальти. Когда на тебя наезжают Рамос, Пике и компания, думаю, судья бы не поставил, если бы не было ВАР (улыбается). Тогда я был счастлив, что ВАР с нами.
– А сейчас счастлив?
– Знаете, я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» в ворота «Зенита», от моего гола [в матче с «Оренбургом»] и потом обалдел, когда «Ростов» забил гол «Балтике». Какие офсайды там? Это прям какой-то сюр, если честно, – сказал Дзюба.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
ВАР изначально был помощником, который включался бы только при явных ошибках, а сейчас любую чушь просматривают по 10 минут, судьи сами уже не свистят ничего, ждут что в ухо скажут...
В чём проблема у страждущих и обличителей ВАР? Кто будет решать что по духу игры, а что не по духу? По духу игры когда руками забивают или после нарушений? А какой офсайд по духу игры можно прощать, а какой нет? В конце концов кто будет тем просветлённым и хранителем духа, чтобы ни у кого вопросов не возникло?
У Дзюбы один дух для мироощущения от игры, а у Дмитриева другой. Есть общией правила для всех и если по правилам это нарушение, значит так оно и есть, а с такими рассуждениями можно дойти до "три угловых -пенальти" по духу игры же, как в детстве