  • Дзюба о том, стал ли футбол лучше с ВАР: «И да, и нет. Я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» «Зениту», от моего гола «Оренбургу». Какие офсайды там? Это какой-то сюр»
Дзюба о том, стал ли футбол лучше с ВАР: «И да, и нет. Я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» «Зениту», от моего гола «Оренбургу». Какие офсайды там? Это какой-то сюр»

Артем Дзюба высказался о работе ВАР.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился мнением о системе ВАР.

– ВАР сделал футбол лучше?

– И да, и нет. Я вспоминаю с Испанией матч, когда поставили пенальти. Когда на тебя наезжают Рамос, Пике и компания, думаю, судья бы не поставил, если бы не было ВАР (улыбается). Тогда я был счастлив, что ВАР с нами.

– А сейчас счастлив?

– Знаете, я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» в ворота «Зенита», от моего гола [в матче с «Оренбургом»] и потом обалдел, когда «Ростов» забил гол «Балтике». Какие офсайды там? Это прям какой-то сюр, если честно, – сказал Дзюба.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Зато больше не будет таких голов когда Анри рукой достал ушкдший из поля мяч, и сделал голевой пас в игре с Ирландией.
Ответ Lyelik
Зато больше не будет таких голов когда Анри рукой достал ушкдший из поля мяч, и сделал голевой пас в игре с Ирландией.
И руки «бога» у Марадоны, и гола от Бахрамова в пользу англичан в ЧМ и кучи других славных недоразумений …
Ответ Lyelik
Зато больше не будет таких голов когда Анри рукой достал ушкдший из поля мяч, и сделал голевой пас в игре с Ирландией.
А ещё больше не будет нормальных голов, как мы видим)
ВАР изначально был помощником, который включался бы только при явных ошибках, а сейчас любую чушь просматривают по 10 минут, судьи сами уже не свистят ничего, ждут что в ухо скажут...
ВАР штука полезная, но её делали умные люди, а используют судьи. Это как калькулятор дать обезьяне...
Вчера во время матча без остановки что-то болтал. Это оттуда нам спортс сегодня нарезки целый день выкладывает?
Какая же всё это чушь с "по духу игры". Правила есть? Есть. Офсайды были в описанных ситуациях? Были
В чём проблема у страждущих и обличителей ВАР? Кто будет решать что по духу игры, а что не по духу? По духу игры когда руками забивают или после нарушений? А какой офсайд по духу игры можно прощать, а какой нет? В конце концов кто будет тем просветлённым и хранителем духа, чтобы ни у кого вопросов не возникло?
У Дзюбы один дух для мироощущения от игры, а у Дмитриева другой. Есть общией правила для всех и если по правилам это нарушение, значит так оно и есть, а с такими рассуждениями можно дойти до "три угловых -пенальти" по духу игры же, как в детстве
Ответ SkaBoy
Какая же всё это чушь с "по духу игры". Правила есть? Есть. Офсайды были в описанных ситуациях? Были В чём проблема у страждущих и обличителей ВАР? Кто будет решать что по духу игры, а что не по духу? По духу игры когда руками забивают или после нарушений? А какой офсайд по духу игры можно прощать, а какой нет? В конце концов кто будет тем просветлённым и хранителем духа, чтобы ни у кого вопросов не возникло? У Дзюбы один дух для мироощущения от игры, а у Дмитриева другой. Есть общией правила для всех и если по правилам это нарушение, значит так оно и есть, а с такими рассуждениями можно дойти до "три угловых -пенальти" по духу игры же, как в детстве
Справедливости ради стоит отметить, что вар на игре Зенита и на игре Акрона показал сомнительные ракурсы и ещё более сомнительные линии. По Ростову вопросов нет
Ответ SkaBoy
Какая же всё это чушь с "по духу игры". Правила есть? Есть. Офсайды были в описанных ситуациях? Были В чём проблема у страждущих и обличителей ВАР? Кто будет решать что по духу игры, а что не по духу? По духу игры когда руками забивают или после нарушений? А какой офсайд по духу игры можно прощать, а какой нет? В конце концов кто будет тем просветлённым и хранителем духа, чтобы ни у кого вопросов не возникло? У Дзюбы один дух для мироощущения от игры, а у Дмитриева другой. Есть общией правила для всех и если по правилам это нарушение, значит так оно и есть, а с такими рассуждениями можно дойти до "три угловых -пенальти" по духу игры же, как в детстве
ВАР сделан, чтобы отбелить футбол для среднего зрителя после всех движей с Блаттером и Платини в 16-м. Типа тут всё справедливо и все равны, типа новая эпоха футбола с ЧМ в США, а не в Катаре или России с ЮАР, ну и типа всё, как в продвинутых америкосовских лигах. Плюс кто-то точно наварился на продаже оборудования, которое бешеные бабки стоит
Нормальный ВАР сделал футбол лучше. В ЛЧ вон если оффсайд, то ты понимаешь что это точно оффсайд. А вот кривые технологии для рисования нужных результатов делают футбол хуже, но этим хоть золото дай, всё равно соврут и своруют.
Ответ Moffo
Нормальный ВАР сделал футбол лучше. В ЛЧ вон если оффсайд, то ты понимаешь что это точно оффсайд. А вот кривые технологии для рисования нужных результатов делают футбол хуже, но этим хоть золото дай, всё равно соврут и своруют.
Там тоже начинали с кривых технологий, полуавтоматическая система и у нас появится (надеемся и верим)
Ответ Владимир Лазарев
Там тоже начинали с кривых технологий, полуавтоматическая система и у нас появится (надеемся и верим)
После юбилея
А я в шоке когда на 83-й ты прыгаешь и на повторе до тебя даже не дотронулись, но ты падаешь и делаешь 10 кульбитов от боли - поэтому не слушайте его он еще тот аналитик…
А от вчерашнего пенальти не в шоке?)
Ответ Олег Гуляев_1116974740
А от вчерашнего пенальти не в шоке?)
Это другое)
Все повелось еще с давних времен, когда Синедрион повелел отпустить ВАР-Раввана
В каждом высказывании бросает камень в Зенит, велика обида ,что выкинули как собаку.
Дзюба: "Какие это офсайды? Да у меня половина голов до введения ВАР такие!"
