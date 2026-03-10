Дзюба о том, стал ли футбол лучше с ВАР: «И да, и нет. Я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» «Зениту», от моего гола «Оренбургу». Какие офсайды там? Это какой-то сюр»

Артем Дзюба высказался о работе ВАР.

Нападающий «Акрона » Артем Дзюба поделился мнением о системе ВАР.

– ВАР сделал футбол лучше?

– И да, и нет. Я вспоминаю с Испанией матч, когда поставили пенальти. Когда на тебя наезжают Рамос , Пике и компания, думаю, судья бы не поставил, если бы не было ВАР (улыбается). Тогда я был счастлив, что ВАР с нами.

– А сейчас счастлив?

– Знаете, я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» в ворота «Зенита », от моего гола [в матче с «Оренбургом»] и потом обалдел, когда «Ростов» забил гол «Балтике». Какие офсайды там? Это прям какой-то сюр, если честно, – сказал Дзюба.