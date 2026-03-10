Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
Мария Погребняк: Мбаппе повел себя как невоспитанный хам в ситуации с Самойловой.
Мария Погребняк, бывшая жена экс-футболиста сборной России Павла Погребняка, прокомментировала эпизод с участием Килиана Мбаппе и Оксаны Самойловой.
Нападающий «Реала» и сборной Франции задел российскую модель и блогершу плечом, выходя из отеля в Париже.
«Все так восторженно пишут о том, как Оксана Самойлова случайно «столкнулась» с Килианом Мбаппе, выходя из отеля. Но почему-то никто не осудил поведение футболиста. А он повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги.
А как же насчет культуры отмены? Бойкот Мбаппе объявят?» – написала Мария Погребняк.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Марии Погребняк
