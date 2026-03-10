Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»

  • Спортс
Мария Погребняк, бывшая жена экс-футболиста сборной России Павла Погребняка, прокомментировала эпизод с участием Килиана Мбаппе и Оксаны Самойловой.

Нападающий «Реала» и сборной Франции задел российскую модель и блогершу плечом, выходя из отеля в Париже.

«Все так восторженно пишут о том, как Оксана Самойлова случайно «столкнулась» с Килианом Мбаппе, выходя из отеля. Но почему-то никто не осудил поведение футболиста. А он повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги.

А как же насчет культуры отмены? Бойкот Мбаппе объявят?» – написала Мария Погребняк.

Сколько часов она стояла и ждала мбаппе, чтобы выйти вместе с ним?

Это 🤡
Дешевый пиар курицы, не более
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Дешевый пиар курицы, не более
Комментарий скрыт
Ответ Pavlov_16
Комментарий скрыт
Пиара много не бывает! (С)
так он ее просто обошёл
Ответ cektor
так он ее просто обошёл
Обвел
Без ВАРа здесь не обойтись.
Ответ Катя СПб
Без ВАРа здесь не обойтись.
Плечо в плечо, всё чисто, фола нет🙌
Ответ Катя СПб
Без ВАРа здесь не обойтись.
Считаю тут симуляция Самойловой. Думаю жёлтой карточки достаточно
Мне интересно почему она (Самойлова) подумала, что журналисты ждут её и остановилась?😂
Новость для того чтоб мы узнали что есть какая то Самойлова в Париже,трется в дверях отелей
Ответ Вэлс
Новость для того чтоб мы узнали что есть какая то Самойлова в Париже,трется в дверях отелей
На видео Мбаппе коснулся девушки, чуть задел. Сейчас тренд так эротично зацепить девушку. На ютубе такого достаточно. Этот отель для с,ьема дорогих путан. Случайные люди там не проживают.
Пшел вон, щщщенок(с)!)))
Ответ Nils Michael
Пшел вон, щщщенок(с)!)))
За отсылку к фразе Андрея Миронова - жму руку, дружище!!!!!
Она думала репортеры к ней идут ахахахахаххахаха
Оттолкнул! Какие же эти овцы все одинаковые. Человек идет к своей машине, пока эта швабра начала кривляться перед камерами которые вообще на нее не направлены))
Не прокатило у шалавы.
