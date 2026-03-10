  • Спортс
  • Форвард «Сельты» Иглесиас: «Движение BLM очень повлияло на меня – я покрасил ногти в черный цвет, чтобы привлечь к нему внимание и бороться с расистскими настроениями в Испании»
Нападающий «Сельты» Борха Иглесиас объяснил, почему красил ногти в черный цвет. 

– Когда ты начал красить ногти?

– Во время карантина, со своей бывшей девушкой, дома, но я не был готов показать это. Я боялся того, что могут сказать люди. Вскоре после этого движение Black Lives Matter по-настоящему повлияло на меня. Поэтому я покрасил ногти в черный цвет, чтобы привлечь внимание к этому делу и бороться с расистскими настроениями в Испании.

Когда я крашу ногти, это дает мне ощущение, что я могу что-то этим выразить, как, например, прической или татуировкой. Я не всегда это делаю, это зависит от моего настроения. Иногда я использую цвета или рисунки.

Видите, этот очень простой (показывает свои руки)? Французский маникюр, так это называется? Сейчас он уже выцветает, скоро я сделаю его снова, – сказал Иглесиас.

«Надеюсь, ты сдохнешь, гребаный педик» и «покрась ногти» кричали фанаты «Севильи» Иглесиасу у стадиона. Форвард «Сельты» написал: «Как странно, в футболе такого никогда не случается»

Фанаты и члены руководства «Сельты» с накрашенными ногтями пришли на игру с «Райо». Это акция поддержки Борхи Иглесиаса, подвергшегося гомофобным оскорблениям

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
А почему только ногти, мог бы себе сразу грим сделать как у Роберта Дауни в Солдатах неудачи:)
Ответ rigobersong
А почему только ногти, мог бы себе сразу грим сделать как у Роберта Дауни в Солдатах неудачи:)
«400 лет…этим словом нас равняли с землёй»©️🤣
Ответ ХавиГави_Паратрупер
«400 лет…этим словом нас равняли с землёй»©️🤣
«Я выращиваю свинец, мазафака»(с)
а как черные ногти помогают бороться с расизмом?
лучше бы учебу оплатил кому-то из черных или кому-то лечение.
но нет, миллионеру проще покрасить ногти в черный цвет
Ответ Vadim Vadim_1116553755
а как черные ногти помогают бороться с расизмом? лучше бы учебу оплатил кому-то из черных или кому-то лечение. но нет, миллионеру проще покрасить ногти в черный цвет
Лак для ногтей дешевле
Ответ Vadim Vadim_1116553755
а как черные ногти помогают бороться с расизмом? лучше бы учебу оплатил кому-то из черных или кому-то лечение. но нет, миллионеру проще покрасить ногти в черный цвет
Типичное западное лицемерие. Перефразируя советскую классику, всех учат жить, но никому не помогают материально.
Блин, а я чёрные носки ношу, я получается тоже дико топлю за BLM? (((
Ответ Zhenek
Блин, а я чёрные носки ношу, я получается тоже дико топлю за BLM? (((
Пора переобуваться)) Я цветные носки ношу...видимо придется на чисто белые переходить
Ответ Stas_M
Пора переобуваться)) Я цветные носки ношу...видимо придется на чисто белые переходить
Цветные носки?! Надеюсь, ты не за ЛГБТ?
С крашеными ногтями вроде бы в другое движение надо, аббревиатура чуть подлиннее, но суть правда одна и та же.
Ответ Фран
С крашеными ногтями вроде бы в другое движение надо, аббревиатура чуть подлиннее, но суть правда одна и та же.
Может он металлюга) 🤘
Ответ Фран
С крашеными ногтями вроде бы в другое движение надо, аббревиатура чуть подлиннее, но суть правда одна и та же.
типа лгбт ? Причем тут крашенные ногти ?
Надо Борхе красить в чёрный не только ногти, но и губы. Так он привлечёт ещё больше внимания
Ответ Ashton Berezin
Надо Борхе красить в чёрный не только ногти, но и губы. Так он привлечёт ещё больше внимания
Я крашу губы гуталином,
Я обожаю черный цвет (с)
Ответ London-D
Я крашу губы гуталином, Я обожаю черный цвет (с)
...Я обожаю BLM
Надо было лицо в черный покрасить в знак поддержки 🫥
Ответ hikkikomori
Надо было лицо в черный покрасить в знак поддержки 🫥
Не, это же блекфейс, и осуждается современной повесткой
Ответ Тралл из Питера
Не, это же блекфейс, и осуждается современной повесткой
Ну как бы в этом шутка моя и заключается)
Форвард «Сельты» Иглесиас: «Движение BLM никак не повлияло на меня – я как был д******ом, так им и остался».
Этого "Иглесиаса" в Виго видал, ногти красит в черный цвет
А мог бы, например, какую-нибудь книгу умную прочесть, а не считать, что маникюр перевернёт мир...
Ответ Mohnatiy
А мог бы, например, какую-нибудь книгу умную прочесть, а не считать, что маникюр перевернёт мир...
Вам легко говорить, вы читать умеете.
