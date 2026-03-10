Форвард «Сельты» Иглесиас: «Движение BLM очень повлияло на меня – я покрасил ногти в черный цвет, чтобы привлечь к нему внимание и бороться с расистскими настроениями в Испании»

Борха Иглесиас: я красил ногти, чтобы привлечь внимание к движению BLM.

Нападающий «Сельты» Борха Иглесиас объяснил, почему красил ногти в черный цвет.

– Когда ты начал красить ногти?

– Во время карантина, со своей бывшей девушкой, дома, но я не был готов показать это. Я боялся того, что могут сказать люди. Вскоре после этого движение Black Lives Matter по-настоящему повлияло на меня. Поэтому я покрасил ногти в черный цвет, чтобы привлечь внимание к этому делу и бороться с расистскими настроениями в Испании.

Когда я крашу ногти, это дает мне ощущение, что я могу что-то этим выразить, как, например, прической или татуировкой. Я не всегда это делаю, это зависит от моего настроения. Иногда я использую цвета или рисунки.

Видите, этот очень простой (показывает свои руки)? Французский маникюр, так это называется? Сейчас он уже выцветает, скоро я сделаю его снова, – сказал Иглесиас.

«Надеюсь, ты сдохнешь, гребаный педик» и «покрась ногти» кричали фанаты «Севильи» Иглесиасу у стадиона. Форвард «Сельты» написал: «Как странно, в футболе такого никогда не случается»

Фанаты и члены руководства «Сельты» с накрашенными ногтями пришли на игру с «Райо». Это акция поддержки Борхи Иглесиаса, подвергшегося гомофобным оскорблениям