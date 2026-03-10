Бартона задержали по подозрению в нанесении телесных повреждений – он подрался рядом с гольф-клубом. Экс-хавбек «Ман Сити» мог действовать в целях самообороны

Джоуи Бартон арестован за драку в гольф-клубе.

Бывшего футболиста «Манчестер Сити » задержали в Великобритании.

Как сообщает Daily Mail, экс-полузащитника «горожан» Джоуи Бартона и еще одного человека взяли под стражу по подозрению в нанесении телесных повреждений. Бывший футболист участвовал в драке рядом с гольф-клубом Huyton and Prescot в Мерсисайде.

Считается, что конфликт между мужчинами возник еще на территории клуба. На место происшествия были вызваны экстренные службы – один человек был доставлен в больницу для оценки полученных травм лица и ребер.

Есть предположение, что Бартон мог действовать в целях самообороны.

«Мы можем подтвердить, что два человека были арестованы после сообщений о нападении в Хайтоне в воскресенье, 8 марта. Около 9 часов вечера поступило сообщение о нападении на мужчину неподалеку от гольф-клуба Huyton and Prescot и были вызваны службы экстренной помощи.

50-летний и 43-летний мужчина были арестованы по подозрению в нанесении телесных повреждений», – сообщили в полиции Мерсисайда.