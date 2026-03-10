  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бартона задержали по подозрению в нанесении телесных повреждений – он подрался рядом с гольф-клубом. Экс-хавбек «Ман Сити» мог действовать в целях самообороны
24

Бартона задержали по подозрению в нанесении телесных повреждений – он подрался рядом с гольф-клубом. Экс-хавбек «Ман Сити» мог действовать в целях самообороны

Джоуи Бартон арестован за драку в гольф-клубе.

Бывшего футболиста «Манчестер Сити» задержали в Великобритании.

Как сообщает Daily Mail, экс-полузащитника «горожан» Джоуи Бартона и еще одного человека взяли под стражу по подозрению в нанесении телесных повреждений. Бывший футболист участвовал в драке рядом с гольф-клубом Huyton and Prescot в Мерсисайде.

Считается, что конфликт между мужчинами возник еще на территории клуба. На место происшествия были вызваны экстренные службы – один человек был доставлен в больницу для оценки полученных травм лица и ребер.

Есть предположение, что Бартон мог действовать в целях самообороны.

«Мы можем подтвердить, что два человека были арестованы после сообщений о нападении в Хайтоне в воскресенье, 8 марта. Около 9 часов вечера поступило сообщение о нападении на мужчину неподалеку от гольф-клуба Huyton and Prescot и были вызваны службы экстренной помощи.

50-летний и 43-летний мужчина были арестованы по подозрению в нанесении телесных повреждений», – сообщили в полиции Мерсисайда.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
logoпремьер-лига Англия
происшествия
logoМанчестер Сити
logoДжоуи Бартон
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Как не подраться рядом с клубом Huyton
Ответ Uncle Alexander
Как не подраться рядом с клубом Huyton
Бартон: шел домой, уже убирал клюшку, и тут какой-то huyton начал возникать
Ответ Uncle Alexander
Как не подраться рядом с клубом Huyton
Top!
Лучший комментарий 😂😂
Вот кого надо было приглашать в белый дом на турнир юфс
Ответ avcgloronalduMU
Вот кого надо было приглашать в белый дом на турнир юфс
Против Рапино
Бартон найдёт всегда куда то вляпаться!
трампа искал
Джентельмены 😜
эти чёртовы клюшки для гольфа так и просятся в руки!
Джентльмен, кулеж☝️
Неадекват среди людей это опасно. Физически сильный неадекват опасно вдвойне. Пьющий сильный неадекват это втройне. А пьющий сильный неадекват, у которого много денег это просто жесть... Таких сажать надо сразу
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
12 минут назад
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
27 минут назад
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
36 минут назад
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
43 минуты назад
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
сегодня, 09:51
Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»
сегодня, 09:48
Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»
сегодня, 09:34
Винисиус предлагал пробить пенальти Вальверде, сделавшему хет-трик в игре с «Сити», но уругваец отказался. Бразилец извинился перед болельщиками за то, что не забил
сегодня, 09:19Фото
Артем Дзюба: «Израиль и Америку не дисквалифицируют. Это банальный вопрос, и так все понятно»
сегодня, 08:59
Ракитич о Месси: «Если ты любишь футбол, ты любишь Лео – необязательно быть фанатом «Барсы» или «Майами». Этот человек изменил наше понимание игры, он лучший в истории»
сегодня, 08:52
Ко всем новостям
Последние новости
Партнерша вратаря «Майнца» Баца отреагировала на обсуждение ее фигуры в соцсетях: «Нет, я не беременна. Для женщин тема веса очень деликатна – из-за таких комментариев и нереалистичных образов»
4 минуты назадФото
Талалаев о «Балтике» после рестарта РПЛ: «Потеря очков в концовках матчей – расплата за мою несдержанность. Это вопрос уверенности в себе»
17 минут назад
Юрий Жирков: «Если меня пригласит «Спартак», когда не будет работы, отказываться не вижу смыслу. У меня такого не было и во время карьеры игрока»
27 минут назад
Барколя и Энрике получили 8 за матч с «Челси» от L’Équipe. У Сафонова – 5, у Мендеша – 3, у Дембеле и Невеша – 7, у Йоргенсена – 2, Росеньору поставили 4
43 минуты назад
Шалимов о поражении «Зенита»: «Забив, решили остановиться и доигрывать, а «Оренбург» давил. Тройка Вендел – Педро – Джон в центре – просто катастрофа»
58 минут назад
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров о санкциях США: «Еще 100 наложат – выстоим. Если мы еще достойно выступаем, значит, адаптировались»
сегодня, 09:41
Мадуэке о пенальти с «Байером»: «Когда видишь ВАР, думаешь: «Боже мой». Но я знал, что это 11-метровый»
сегодня, 09:40
Хвича с 8.9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «ПСЖ» с «Челси». У Сафонова 6.6, Йоргенсен – худший с 3.3
сегодня, 09:31
70 конгрессменов США направили письмо в ФИФА с призывом снизить цены на билеты ЧМ и оказать финансовую помощь городам-организаторам
сегодня, 09:27
Давиде Анчелотти об увольнении Алонсо из «Реала»: «Кажется, что это большое потрясение, но это часть жизни. На Хаби это никак не отразится»
сегодня, 09:12
Рекомендуем