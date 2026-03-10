Родриго перенес операцию после разрыва «крестов» и латерального мениска. Вингер «Реала» пропустит 10 месяцев
Родриго перенес операцию в связи с травмой «крестов».
Вингер «Реала» Родриго перенес операцию.
Напомним, неделю назад у 25-летнего бразильца был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена и латерального мениска. Родриго выбыл на 10 месяцев и пропустит ЧМ-2026.
Мадридский клуб сообщил, что хирургическое вмешательство прошло успешно. Футболист приступит к программе реабилитации в ближайшие дни.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Реала»
Здоровья, только здоровья.
Родриго адекват по сравнению со своим земляком, так что пожелание одно восстановаться и набрать форму. Всё получится.
К счастью, спортивная медицина сейчас на таком уровне, что и после подобных травм полностью восстановиться можно. Жаль, что во времена, когда Роналдо свои первые травмы получал, невозможно было лечить эффективно подобные травмы и операции ничего не гарантировали. Родриго будет в порядке. Главное, чтобы не только хорошо лечили, но и морально поддерживали. Тут психологически ещё важно, чтобы игрок верил в себя.
Полностью восстановиться- это прям как было??)))
Здоровья. Надо подлечиться и полностью восстановится.
Пора гнать врачей из Реала.
Может поменьше игр просто сделать? Не! Кого-нить выгоним, что-нить запретим...
выздоравливай индус
Жаль конечно этого добряка
жаль ,два с половиной сезона насмарку просто
Здоровья!
Шансы Сити на проход возрасли в разы
