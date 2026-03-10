Родриго перенес операцию после разрыва «крестов» и латерального мениска. Вингер «Реала» пропустит 10 месяцев

Родриго перенес операцию в связи с травмой «крестов».

Вингер «Реала » Родриго перенес операцию.

Напомним, неделю назад у 25-летнего бразильца был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена и латерального мениска. Родриго выбыл на 10 месяцев и пропустит ЧМ-2026.

Мадридский клуб сообщил, что хирургическое вмешательство прошло успешно. Футболист приступит к программе реабилитации в ближайшие дни.