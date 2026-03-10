Мишель Платини: «Все правила судейства меняют, подстраиваясь под ВАР. Я бы использовал его только для определения офсайда. Надоело вмешательство в ситуации с игрой рукой»

Мишель Платини: я бы использовал ВАР только для определения офсайда.

Трехкратный обладатель «Золотого мяча» и бывший президент УЕФА Мишель Платини высказался о применении системы ВАР в судействе.

«На месте ФИФА – а я не на их месте – я бы использовал ВАР только для определения линий и офсайда. В тех случаях, когда арбитрам очень сложно разглядеть ситуацию.

Надоело вмешательство ВАР в ситуации с игрой рукой. Игра рукой может быть умышленной и неумышленной. Они меняют все правила судейства, подстраиваясь под ВАР!» – сказал Платини в эфире программы After Foot на RMC Sport.