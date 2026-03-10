  • Спортс
  • Мишель Платини: «Все правила судейства меняют, подстраиваясь под ВАР. Я бы использовал его только для определения офсайда. Надоело вмешательство в ситуации с игрой рукой»
Мишель Платини: «Все правила судейства меняют, подстраиваясь под ВАР. Я бы использовал его только для определения офсайда. Надоело вмешательство в ситуации с игрой рукой»

Мишель Платини: я бы использовал ВАР только для определения офсайда.

Трехкратный обладатель «Золотого мяча» и бывший президент УЕФА Мишель Платини высказался о применении системы ВАР в судействе. 

«На месте ФИФА – а я не на их месте – я бы использовал ВАР только для определения линий и офсайда. В тех случаях, когда арбитрам очень сложно разглядеть ситуацию.

Надоело вмешательство ВАР в ситуации с игрой рукой. Игра рукой может быть умышленной и неумышленной. Они меняют все правила судейства, подстраиваясь под ВАР!» – сказал Платини в эфире программы After Foot на RMC Sport.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
Постепенно на крупных турнирах перейдут на автоматическое определение офсайдов и голов без необходимости дополнительного видеопросмотра. Это как в теннисе, раньше ввели систему Hawk Eye с мультиками, а теперь вообще отказались от линейных судей - система в режиме реального времени определяет ауты. Боковых судей в футболе тоже можно будет убрать или изменить их функционал
В футболе сложно ввести автоматическое определение офсайда из-за разной трактовки рикошетов от обороняющей команды. Плюс есть офсайды, в которых атакующий игрок мяча не касается и только судья сможет определить влиял ли он на момент или нет.

Боровых судей не убрать. 1 судья на большое поле - мало. Боковые судьи следят за исполнением углового, следят за фолами у боковой линии
Вар нужен для исправления очевидных ошибок!
Если судьи по пять минут смотрят - это не очевидный косяк судьи(а скорее очередной инструмент для оформления предвзятого результата) и нефиг туда лезть!
Ну конечно. Вспомним стыковой матч Франция-Ирландия когда после того, как Анри принял мяч рукой французы забили гол и вышли на ЧМ.
Это он ещё чемп России не включал
Да, не исключено, что оффсайдные линии как-нибудь нарисуют по картинке видеорегистратора пожарной машины.
ВАР однозначно надо отменять. Все ошибаются, и игроки, и судьи. Никогда раньше это не было проблемой, а сейчас смотрят всякую хрень по 10 минут, выискивая повод повлиять на результат.
Как определить умышленная рука или нет?Если игрок умышленно сыграл - значит это умышленная игра. А если не умышленно то наоборот.
Рекомендуем